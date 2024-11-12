أثار SearchGPT، النموذج الأوّلي الجديد لمحرك البحث من OpenAI، موجة كبيرة من الحماس. كما أثار أسئلة ملحّة، من بينها: كيف سيحدث الذكاء الاصطناعي نقلة نوعية في تجربة البحث؟ وما الذي يعنيه ذلك لممارسات تحسين محركات البحث (SEO)؟
على مدى سنوات طويلة، كان تحسين محركات البحث فنًا يدور في معظمه حول تهيئة المحتوى بما يتوافق مع متطلبات محرك البحث Google. أما الآن، فمع ظهور مفهوم "تحسين المحركات التوليدية" (GEO)، تبدو قواعد اللعبة في طريقها إلى التغيّر.
ولا تزال Google القوة المهيمنة في سوق البحث، إذ استحوذت بين عامي 2023 و2024 على 89% من الحصة العالمية، وفقًا لبيانات StatCounter. وفي مايو، طرحت Google ميزة AI Overviews لمستخدميها في الولايات المتحدة، ثم وسّعت نطاقها لاحقًا لتشمل أكثر من مئة دولة حول العالم. وفي الوقت نفسه، بدأت دور النشر وشركات أخرى تلاحظ تدفّق جمهور جديد عبر أدوات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل Perplexity، وكذلك عبر مساعدين حواريين يعملون بالنماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) مثل ChatGPT وMicrosoft Copilot وMeta AI.
وعلى منصات IBM الرقمية، ما يزال حجم هذا الجمهور القادم عبر قنوات البحث بالذكاء الاصطناعي محدودًا، لكنه يمثّل شريحة ذات قيمة واضحة. يقدّر Matthew Blackshaw-Marschinke، مدير تحسين محركات البحث العالمية في IBM، أن حجم الزيارات الناتجة عن منصات الذكاء الاصطناعي يقل بنحو مئة مرة عن الزيارات القادمة من بحث Google، غير أنّ هذا الجمهور يتسم بتفاعل أعمق. ويقول Blackshaw-Marschinke: "عندما نقارن بين المصدرين من حيث السلوكيات التي تهمّنا — مثل تنزيل المستندات الفنية، أو إكمال النماذج على الموقع، أو الاشتراك في الرسائل الإخبارية — نجد أن معدل التحويل عبر منصات الذكاء الاصطناعي يساوي تقريبًا ضعف المعدل عبر بحث Google. ما تزال هذه التقنيات في مراحلها الأولى، لكن المستخدمين القادمين منها يبدون نية أوضح وثقة متزايدة في المحتوى."
لأول مرة منذ نحو عشرين عامًا، يفتح الذكاء الاصطناعي التوليدي آفاقًا جديدة في سوق البحث. وتفيد Perplexity، وهو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي أُطلق في ديسمبر 2022، بأنه يعالج الآن أكثر من مئة مليون استعلام أسبوعيًا. أضاف محرك البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي You.com، الذي انطلق عام 2020، في عام 2023 إمكانات بحث حواري متعددة الوسائط، تتيح للمستخدمين الحصول على مخرجات تتجاوز النصوص لتشمل مثلًا الصور والرسوم البيانية.
ومن بين أحدث الوافدين إلى هذا المجال BeaGo، التي طرحتها في خريف هذا العام شركة Rhymes AI الناشئة، التي شاركت في تأسيسها Anita Huang وJunnan Li، وأسهم في بنائها المستثمر المعروف Kai-Fu Lee. وتركّز الشركة على تعدد الوسائط في النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs)، فطوّرت Aria، وهو نموذج مفتوح المصدر ومتعدد الوسائط يعتمد أسلوب mixture-of-experts (MoE)، بالإضافة إلى Allegro، وهو نموذج لتحويل النصوص إلى فيديو.
تقول Huang، وهي مديرة تنفيذية سابقة في Yahoo! Taiwan وGoogle China: "المنافسة في مجال البحث المعتمد على الذكاء الاصطناعي باتت شرسة، لكنني ما زلت أرى أن تنوّع شرائح المستخدمين وتعدّد حالات الاستخدام يفتح المجال أمام مزيد من الأطراف الفاعلة لتلبية احتياجات المستهلكين."
تقدّم BeaGo واجهة استخدام بسيطة. وما هدفها؟ أن يحصل المستخدم على إجابة واحدة متكاملة وعالية الجودة.
وتوضح Huang: "أردنا أداة تشبه كلب الـ Beagle الذكي الذي ينطلق سريعًا ليجلب لك ما تحتاج إليه؛ فتصل إليك خلال لحظات خلاصة منظّمة ومكثّفة عمّا تبحث عنه، أينما كنت." وتشير Huang أيضًا إلى أن BeaGo تعزّز الإجابات بصور ورسوم بيانية مساندة، مع خطط لإضافة مقاطع فيديو قصيرة لاحقًا. وتقول: "هي تجمع بين ذكاء النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) وقوة البحث على الويب." "نحن نجمع البيانات سريعًا، ثم نستخدم النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) لدمج هذه البيانات وصياغتها وتقديمها بأفضل صورة ممكنة."
ويرى Chris Andrew، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي (CEO) لشركة Scrunch AI، أن البساطة في المحتوى والتصميم تبقى عاملًا حاسمًا كذلك. فشركته الناشئة تساعد شركات فورتشن 500 على التكيّف مع المشهد الرقمي الجديد الذي يهيمن عليه الذكاء الاصطناعي التوليدي.
ويقول: "أنا أؤمن بأن المستهلكين يفضّلون البساطة دومًا؛ فهم يختارون إجابة واضحة واحدة بدلًا من عشر روابط." تحتاج نماذج الذكاء الاصطناعي إلى محتوى بسيط ودقيق ومنظم. فالتخطيطات التفاعلية أو المعقّدة تجعل من الصعب على هذه الأنظمة استخراج الإجابات، بينما يضمن النصّ الواضح والمنسّق ظهور محتواك بشكل أفضل.
ومع ذلك، إذا حصل المستخدمون على إجابة مُرضية من Google AI Overviews أو SearchGPT، فقد لا يضغطون على الرابط أصلًا. وعلى الرغم من أن Google أضافت مؤخرًا روابط قابلة للنقر في الجانب الأيمن من AI Overviews، فإن بعض الناشرين ما زالوا يخشون تراجع حركة الزيارات إلى صفحاتهم.
وتعلّق Lily Ray، نائبة رئيس استراتيجية وأبحاث تحسين محركات البحث (SEO) في Amsive، قائلة: "لقد كنت أستخدم AI Overviews، وألاحظ فعلاً أن عدد النقرات التي أقوم بها أصبح أقل بكثير."
وترى Ray أن التحوّل نحو محركات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي سيدفع العلامات التجارية إلى اعتماد نهج تسويقي أكثر شمولًا. وتضيف: "عليك أن تدير سمعة علامتك التجارية، وما يقوله الناس في مراجعاتهم، وحضورك عبر وسائل التواصل الاجتماعي. فجميع هذه الاستراتيجيات المتكاملة تؤثر على كيفية تمثيلك في النماذج اللغوية الكبيرة."
ويرجّح Blackshaw-Marschinke أن روبوتات المحادثة ستفضّل المحتوى عالي الجودة. ويقول: "أرى أن الفكرة الأساسية هي ’مكسب المعلومات‘ — أي أنه بصفتك ناشرًا، عليك إنتاج محتوى يتمتع بخصائص فريدة تتجاوز ما هو متداول بالفعل في النموذج."
ويؤكد Andrew أن ثورة البحث ما زالت في بدايتها. فصعود وكلاء الذكاء الاصطناعي، القادرين على الوصول إلى المحتوى واتخاذ إجراءات نيابة عن المستخدم، قد يجبر الشركات على إعادة النظر في استراتيجيات الرئيس التنفيذي (GEO) الخاصة بها. إذ لن تكون هناك محادثة مباشرة بين العلامة التجارية والجمهور، وسيصبح التأثير على هؤلاء الوكلاء أكثر صعوبة.
ويضيف: "ستواصل هذه النماذج التطوّر." ويبقى التحدّي الحقيقي هو قدرة العلامات التجارية والمسوقين على مواكبة هذا التغيير السريع.
درب الذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج الأساس وقدرات التعلم الآلي وتحقق من صحتهم واضبطهم وانشرهم باستخدام ™IBM watsonx.ai، وهو استوديو مؤسسي من الجيل التالي لمنشئي الذكاء الاصطناعي. أنشئ تطبيقات الذكاء الاصطناعي في وقت قصير وباستخدام جزء بسيط من البيانات.