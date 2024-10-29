دور الذكاء الاصطناعي في حماية التنوع البيولوجي

خلال العامين الماضيين منذ توقيع الدول على إطار العمل العالمي للتنوع البيولوجي لكونمينغ-مونتريال، شهد الابتكار انفجارًا في الذكاء الاصطناعي. مع تزايد قوة أنظمة الذكاء الاصطناعي، أصبح الذكاء الاصطناعي التوليدي أداة أكثر فعالية لكل شيء من معالجة وتلخيص المعلومات إلى التحليل التنبؤي.

بينما تسعى الدول إلى طرق جديدة لقياس التنوع البيولوجي داخل حدودها ومعالجة الكمية الهائلة من البيانات اللازمة لتطوير خطط الحفاظ على البيئة، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعدنا في اكتساب رؤى أكثر حول احتياجات كوكبنا، وكيفية معالجتها.

Adam Thompson، قائد التمويل المستدام العالمي وعروض الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في IBM Consulting، رأى بنفسه كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يغير كيفية تعامل الدول مع المعلومات ومعالجتها وفهمها.

يقول: "في الماضي، كان بيان المشكلة هو: "كيفية العمل بفعالية على المشاكل الجغرافية المكانية التعسفية عبر مجموعات بيانات غير متجانسة تتراوح بين رصد الأرض عبر مخرجات نموذج الطقس وصولاً إلى إنترنت الأشياء (IOT)". "وقد يكون حجم البيانات هائلاً".

يقول Thompson، إن البيانات الواردة من الأقمار الصناعية Sentinel-2 التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية - التي تجمع صورًا جديدة لجميع أسطح الأرض والمناطق الساحلية والمياه الداخلية كل خمسة أيام - تصل إلى حوالي 3.2 تيرابايت يوميًا. يمكن أن تصل توقعات الطقس التي يولدها المركز الأوروبي للتوقعات الجوية متوسطة المدى إلى 250 تيرابايت في اليوم الواحد.

يقول Thompson،"من ناحية السعة، من الواضح أنه من غير الممكن للعديد من المؤسسات إدارة مثل هذه الكميات من البيانات لأغراض النمذجة".

على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يطرح تحدياته الخاصة فيما يتعلق باستهلاك الطاقة، إلا أنه يوفر مساراً محتملاً لتسهيل معالجة البيانات دون حاجة الأطراف المعنية إلى كل البيانات المتاحة. يقول Thompson إن إحدى الطرق لتحقيق ذلك هي من خلال نماذج أصغر، مثل نموذج الأساس Granite® الذي يمكن للباحثين نشره لأغراض محددة تتعلق بالاستدامة، مثل مراقبة الأرض واستهلاك الطاقة. يقول Thompson: "دقة النمذجة باستخدام النماذج الأساسية تساعد المستخدمين على تحسين النتائج."