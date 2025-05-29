سبب تبني بعض الصحفيين للذكاء الاصطناعي في نهاية المطاف

بعد ثلاث سنوات من ازدهار الذكاء الاصطناعي التوليدي، لا يزال الذكاء الاصطناعي محور نقاش رئيسي في وسائل الإعلام. العديد من فعاليات هذا المجال تُخصص لهذه التقنية، وقد تبنى العديد من الناشرين الذكاء الاصطناعي كفرصة لتحويل عمليات غرف الأخبار أو تطوير طريقة إنتاج محتواهم وتوزيعه، حتى إن بعضهم دخل في شراكة مع شركات رائدة مثل OpenAI وPerplexity وMistral. وللعام الثاني على التوالي، كشف الحائزون على جائزة Pulitzer عن استخدام التعلم الآلي في إنشاء أعمالهم.
لكن لم تكن عملية التحول هذه سلسة تمامًا. في كثير من الأحيان، يشعر الصحفيون أنفسهم بالقلق من هذه التقنية.
وفقًا لاستطلاع أُجري مؤخرًا وشارك فيه 2000 صحفي، لدى أكثر من نصفهم تخوف من أن الذكاء الاصطناعي قد يحل محل الكثير من الوظائف. وهذا القلق ليس بلا أساس، حيث تظهر أخبار دومًا عن تسريحات في بعض من كبرى دور النشر مع تكثيفهم لاستثماراتهم في الذكاء الاصطناعي. وهناك مخاوف أخرى بشأن الذكاء الاصطناعي ناجمة عن سوء استخدامه، وبشكل أكثر وضوحًا، انعدام الشفافية حول استخدامه. في الآونة الأخيرة، استخدم برنامج إذاعي في أستراليا صورة رمزية مولدة بالذكاء الاصطناعي كمضيف من دون الكشف عن ذلك، واعتذرت اثنتان من كبرى دور النشر في الولايات المتحدة عن نشر قائمة قراءة صيفية مكتوبة بالذكاء الاصطناعي، من دون أن يدركوا أنها تحتوي على كتب مصطنعة.
وبينما لا تزال بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي محل خلاف، إلا أن هناك مجالات تثبت فيها هذه التقنية فائدتها الكبيرة لصناع المحتوى والناشرين على حد سواء. ومنها Djinn، وهي أداة طورتها IBM تساعد الصحفيين على تحديد القصص المحلية الجديرة بالنشر في البيانات والمستندات المحلية. تطورت Djinn في البداية من أجل غرفة الأخبار النرويجية iTromsø، وهي تجمع بين معالجة اللغة الطبيعية والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.
منذ إطلاقها قبل عامين، في بداية ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي، تبنت Djinn ما يقرب من 40 غرفة أخبار في مجموعة Polaris Media، التي تملك iTromsø. شهدت غرف الأخبار التي تبنت Djinn زيادة بنسبة 1300% في معدل حركة المرور، مع تقليل الوقت الذي يقضيه الصحفيون في البحث بنسبة 94%. والأفضل من ذلك—أن الصحفيين قد تبنوا هذه الأداة.
"كانت نسبة تبني المستخدمين لها هائلة، وذلك لأن النظام كان قابلاً للتفسير بشكل جيد ومصممًا من أجل المستخدمين"، كما قالت Silvia Podestà، مصممة الابتكار الاستشاري في IBM بالدنمارك، في حديثها مع IBM Think. منذ نشرها، يُرجع الخبراء الفضل في ذلك إلى أن الأداة واحدة من أفضل حالات استخدام نشر الذكاء الاصطناعي لخدمة الصحافة. تقول Nikita Roy، الصحفية وعالمة البيانات التي خصصت حلقة كاملة من البودكاست الخاص بها عن المجال للحديث عن Djinn: "إنها حالة رائعة من الابتكار الذي يقوده المحررون".
تعالج Djinn أحد التحديات الأساسية التي تواجه الصحفيين ووسائل الإعلام المحلية: إمكانية اكتشاف قصص أصلية في أثناء العمل في غرف الأخبار الصغيرة، حيث تكون الموارد نادرة. تجمع Djinn البيانات من المواقع الحكومية المحلية وتصنفها وتلخصها وتنبه الصحفيين إلى القصص التي يمكنهم التركيز عليها. تستخدم Djinn بشكل أساسي تقنيات watsonx.ai وWatson NLP، حيث تجمع بين الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي.
توضح Podestà قائلة: "يمكن للصحفيين الوصول إلى مجموعات بيانات متباينة للغاية توفرها البلديات في المستودعات العامة". "لطالما كانت هذه العملية مرهقة بسبب الكم الهائل من المعلومات، وكان الصحفيون يخاطرون بفقدان قصص جيدة محتملة لأنهم لم يكن لديهم الوقت الكافي لمراجعة كل المستندات يوميًا"، كما تقول Podestà، التي ستتحدث عن Djinn والذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة خلال مؤتمر قادم بعنوان "We Make Future (نحن نصنع المستقبل)".
يقول خبراء IBM إن الشركة صممت Djinn مع وضع هدف واحد نُصب أعينها: تعزيز مجال الصحافة وليس استبدال الصحفيين. كما جرى تطوير الأداة بطريقة تعاونية عميقة، حيث قدمت غرفة أخبار iTromø إدخالات ليس فقط في المرحلة الأولية من المشروع، ولكن أيضًا في وقت لاحق في التصميم التكراري. وعلاوة على ذلك، شارك صحفيو iTromø في كل من التدريب والتعلم المعزز للنموذج، حيث استخدم الصحفيون المعرفة المتخصصة لتعليم الذكاء الاصطناعي كيفية التعرف على ما يستحق النشر.
يقول Florent Daudens، الصحفي السابق الذي يعمل حاليًا في منصة الذكاء الاصطناعي Hugging Face، في مقابلة مع IBM Think: "هذا أحد أكثر استخدامات الذكاء الاصطناعي إثارة للاهتمام في السياق الإعلامي. ويُظهر بوضوح أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يعزز قدرتنا على العمل الصحفي." في الواقع، بخلاف صناعة المحتوى، قد يفتح الذكاء الاصطناعي الباب أمام الكثير من الفرص الجديدة لوسائل الإعلام الإخبارية والناشرين. من خلال العمل مع Hugging Face، يعمل Daudens على تطوير مجتمع للصحفيين بهدف مشاركة الأدوات مفتوحة المصدر. وبالإضافة إلى المساعدة على جمع الأخبار، يشير إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد على تحسين سير العمل والتوزيع، ما يساعد على معالجة نقاط الضعف الرئيسية للمؤسسات الإعلامية التي تواجه ضغوطًا مالية.
يؤكد الخبراء أن الصحافة ستظل في جوهرها إنسانية إلى الأبد. يقول Rajiv Pant، رئيس شركة Flatiron Software والمدير التقني السابق في صحيفة The New York Times وThe Wall Street Journal: "العناصر الإنسانية التي لا يمكن استبدالها في مجال الصحافة—تحديد القصص المهمة، وفهم السياق الثقافي، وتكوين روابط أصيلة مع المصادر والجمهور—ستظل إنسانية في جوهرها في المستقبل القريب. فهي تتطلب نوعًا من الفهم البديهي للطبيعة البشرية والديناميكيات المجتمعية التي تأتي من التجربة الحية."
لكن Pant يؤكد أن الذكاء الاصطناعي له دور بالفعل في المجال الإعلامي، طالما أن البشر ما زالوا مشاركين بقوة في هذه العملية. "يتفوق الذكاء الاصطناعي في معالجة تحديات البنية والتحسين: تخصيص تقديم المحتوى، وتغيير أسلوب السرد ليناسب مختلف الجمهور، وتوسيع نطاق العمليات التحريرية"، حسب قوله. ويضيف: "المستقبل لا يكمن في الاستبدال، بل في هذا التقسيم المدروس للعمل حيث تدعم البصيرة البشرية 'تحديد الأشياء' و'السبب' بينما يعزز الذكاء الاصطناعي 'الكيفية'."
يقول Bryan Casey، نائب رئيس قسم التسويق الرقمي في شركة IBM، في مقابلة: "الذكاء الاصطناعي يُشكل تهديدًا كبيرًا بشكل عام، لا سيما على الأشخاص الذين يتربحون بشكل أساسي من زيادة الزيارات على الإنترنت. لكنني أعتقد أن هناك الكثير من الفرص التي يمكننا من خلالها استخدام هذه الأدوات لتحقيق أشياء لم نكن لنتمكن من تحقيقها لولا هذه الأدوات."
