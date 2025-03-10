تعرف على الهواتف المصمَّمة وفق نهج "الذكاء الاصطناعي أولًا" والمدعومة بنماذج صغيرة من نماذج الذكاء الاصطناعي

مفاجأة! وكلاء الذكاء الاصطناعي أصبحت الآن على هواتفك المحمولة أيضًا. أحدث "هاتف يعمل بالذكاء الاصطناعي"، وهو منتج مشترك بين الشركة الأم لشركة T-Mobile، شركة Deutsche Telekom، وعملاق الذكاء الاصطناعي Perplexity، احتلّ صدارة المشهد في مؤتمر الهاتف المحمول العالمي هذا العام.
لكن، في حين أن Google وApple ظلّتا لسنوات تضيفان مزايا مدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى الهواتف، قد تشير هواتف الذكاء الاصطناعي "أولًا" التي ستُطلق في عام 2025 إلى تحوّل أكبر، بحسب خبراء IBM مثل Kaoutar El Maghraoui، Principal Research Scientist and Manager. يعمل عمالقة الذكاء الاصطناعي اليوم على توحيد جهودهم مع شركات الاتصالات الكبرى لدمج الذكاء الاصطناعي في مرحلة مبكرة من عملية تصميم العتاد، بدلًا من إضافته لاحقًا إلى الأجهزة بعد اكتمال تصميمها.
وتوضّح El Maghraoui أن هذا التعاون من طرف إلى طرف يمكن أن يغيّر طريقة استخدام الأشخاص لهواتفهم.فعلى سبيل المثال، يمكن لمستخدمي هاتف الذكاء الاصطناعي من Deutsche Telekom ببساطة الضغط على زر في جانب الهاتف والتحدث لتفعيل مساعد Perplexity، الذي يمكنه حجز عشاء، أو حجز سيارة أجرة، أو ترجمة الكلام من لغة إلى أخرى في الوقت الفعلي، وكل ذلك من دون فتح شاشة القفل أو تشغيل أي تطبيق.
"إنهم يعيدون تشكيل آلية تفاعل المستخدمين مع هواتفهم الذكية. وتضيف El Maghraoui: والتداعيات المحتملة لذلك هائلة".
هذا ليس أول هاتف يعمل بالذكاء الاصطناعي، ولا حتى أول هاتف ذكاء اصطناعي يضم وكلاء، ولن يكون الأخير. وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت Samsung أنها ستجلب الذكاء الاصطناعي الوكيل إلى سلسلة هواتف Samsung Galaxy عبر مساعد Google Gemini، الذي بات قادرًا الآن على التنقّل بين التطبيقات. ويمكن للمستخدم تفعيل Gemini بالضغط على زر في جانب الهاتف، وطلب منه العثور على رحلات طيران داخلية وإرسال تفاصيلها إلى أحد الأصدقاء. ثم يقوم Gemini بالبحث عن خيارات الرحلات وتجميعها، وإعداد مسوّدة رسالة بريد إلكتروني مسبقًا إلى جهة الاتصال المحددة.
توفّر هواتف Pixel من Google أيضًا مساعد Gemini، بقدرات الذكاء الاصطناعي الوكيل، منذ ديسمبر 2024. ويتيح مساعد الذكاء الاصطناعي الفوري المسمى Gemini Live للمستخدمين القيام بأمور مثل التقاط صورة لنبتة، ثم إجراء محادثة حول ما إذا كانت ستنمو جيدًا في حديقة منزلهم ومتى ينبغي لهم زراعتها.
تحاول Apple اللحاق بمنافسيها، وقد أعلنت – وسط ضجة إعلامية واسعة – عن طرح مزايا "Apple Intelligence" في هواتفها. لكن Apple واجهت في عدة مراحل مشكلات وتعثرات، من بينها أداة لتلخيص الأخبار كانت تعكس معنى العناوين الرئيسية، بالإضافة إلى حالات تأخير في الإطلاق. في 7 مارس، أكد ممثل عن Apple في بيان: "لقد عملنا أيضًا على توسيع تخصيص Siri، من خلال منحه وعيًا أكبر بسياقك الشخصي، إضافة إلى قدرته على اتخاذ إجراءات نيابة عنك داخل تطبيقاتك وفيما بينها. وسيستغرق تنفيذ هذه المزايا وقتًا أطول مما كنّا نعتقد."
وفي نهاية المطاف، ستكون جودة نموذج الذكاء الاصطناعي هي العامل الحاسم في تحديد أي هاتف ذكاء اصطناعي سيتفوّق، بحسب Shobhit Varshney. ويشير إلى أن Google تستفيد من شركات أخرى مملوكة لشركتها الأم Alphabet، مثل YouTube.
ويقول Varshney: "لديهم مليارات الدقائق من التسجيلات الصوتية على YouTube لتدريب نماذجهم عليها، وهي كمية تفوق بكثير ما يتوفر لدى شركات الذكاء الاصطناعي الأصغر."
ويعمل بعض الباحثين، مثل فريق جامعة Beijing University of Posts and Telecommunications، على تصميم نماذج لغوية صغيرة مخصَّصة للهواتف الذكية. وقد وجد الفريق، كما يوضح المؤلف المشارك Rongjie Yi لموقع IBM Think، أن النماذج اللغوية الصغيرة تعمل "بسرعة وكفاءة أعلى" عندما تُصمَّم خصيصًا للأجهزة التي ستعمل عليها، بدلًا من الاكتفاء بضبط نموذج كبير لاستخدامه على الهاتف.
لماذا يتسارع سباق الهواتف المعززة بالذكاء الاصطناعي الآن؟ تقول Kaoutar El Maghraoui إن التطورات في النماذج اللغوية الصغيرة (SLMs) هي التي تدفع هذا التطور في تقنية الهواتف المحمولة. وتضيف: "هذه النماذج المدمجة والأعلى كفاءة والأقوى قدرة يمكنها تنفيذ المعالجة في الوقت الفعلي وتهيئة تفاعلات مخصّصة وآمنة على أجهزة طرفية مثل الهواتف الذكية."
وتشير El Maghraoui أيضًا إلى أنه مع استخدام الأشخاص نماذج SLMs على الهواتف الذكية، قد نستخلص دروسًا ستكون أكثر فائدة في البيئات غير الاستهلاكية. النماذج الصغيرة مناسبة للهواتف، لكنها حاسمة لـ"تطبيقات أكثر جدية وحساسة للمهام" مثل الأجهزة المدمجة في المصانع، حيث يجب معالجة بيانات التصنيع الحساسة محليًا.
ومن الخدمات المالية إلى الرعاية الصحية وصولًا إلى التصنيع، توجد العديد من الحالات التي تمتلك فيها الشركات بيانات تفضّل الاحتفاظ بها محليًا. وتتيح لهم النماذج الصغيرة استخلاص معلومات مفيدة من تلك البيانات من دون الحاجة إلى إرسالها إلى سحابة عامة.
ولهذا السبب، أعطت IBM أولوية للنماذج الأصغر الملائمة لغرض محدد، مثل سلسلة Granite، لأنها تمكّن المؤسسات من الوصول إلى أداء نماذج متقدمة بجزء بسيط من التكلفة.
وقد أوضح Arvind Krishna، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة IBM، في مقال نشرته مجلة Fortune: "في عملنا في IBM رأينا أن النماذج الملائمة لغرض محدد أدّت بالفعل إلى خفض تكاليف الاستدلال في نماذج الذكاء الاصطناعي بما يصل إلى 30 مرة، مما جعل التدريب أكثر كفاءة وأسهل إتاحة."
وتقول El Maghraoui إن "هناك في العديد من بيئات المؤسسات قيودًا أكثر صرامة تتعلق بالوقت والدقة". فقد يترتّب على أي تأخير أو خطأ خسارة مبالغ مالية كبيرة أو المساس بأمن البيانات، وربما ما هو أكثر من ذلك.
وتضيف: "لا يمكنك تحمّل ارتكاب خطأ في تلك البيئات، لأن تبعاته أشد خطورة بكثير من مجرد خطأ في حجز رحلة طيران أو ما شابه ذلك."
ومع استمرار المستخدمين في تجربة هواتف "الذكاء الاصطناعي أولًا" المعتمدة على نماذج SLMs، سيواصل العاملون في مجالات أخرى متابعة الدروس المستفادة من هذه الأجهزة الطرفية عن كثب.
