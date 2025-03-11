البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي والبحث من خلال الوكلاء لا يرسل الكثير من حركة الإحالة. يشير تقرير فريد من نوعه من TollBit إلى أن روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تنشئ، في المتوسط، حركة أقل بنسبة 96% مقارنة ببحث Google التقليدي.

يشرح Josh Stone، نائب رئيس الشراكات في TollBit، وهي شركة ناشئة تعمل كوسيط بين مالكي المحتوى وشركات الذكاء الاصطناعي: "عندما تقوم ببحث على Google، قد تقرأ موقعًا أو موقعين فقط". "ولكن عندما تستخدم أداة بحث مدعومة بالذكاء الاصطناعي، قد تسحب المعلومات من 10 أو 12 مصدرًا مختلفًا وتعيد إجابة مركبة."

بالنسبة إلى منشئي المحتوى، يثير هذا مخاوف بشأن الإيرادات. لا يتفاعل وكلاء الذكاء الاصطناعي مع الإعلانات أو التسجيل للحصول على الاشتراكات. ولكنه يمثل أيضًا تحديًا لمنشئي الوكلاء — حيث لا يُعد استخراج البيانات من الويب على نطاق واسع مجانيًا.

تقول Olivia Joslin، الشريكة المؤسسة لشركة TollBit إلى جانب Toshit Panigrahi: "استخلاص المحتوى من الويب ليس مجانيًا، بل إن تكلفته في الواقع قريبة نسبيًا من تكلفة الدفع مقابل المحتوى". "تحاول الكثير من الشركات التي تقوم ببناء وكلاء الذكاء الاصطناعي أتمتة مهام سير العمل. وتضيف: إنهم لا يريدون المخاطرة، ويفضلون الدفع مقابل المحتوى". "إنهم لا يخوضون مقامرة قانونية."

وثمة مشكلة أخرى تتمثل في إمكانية الوصول إلى المحتوى من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي. يشير Minhas إلى أنه حتى عند استخدامه ChatGPT للبحث السريع أو المتعمق، فإنه يرى أن عدم القدرة على الاعتماد على مصادر محددة (مثل مواقع الأخبار المدفوعة) تظل أحد القيود. "كيف أعرف أنها صحيحة أم لا؟ ويسأل Minhas: إذا لم يستطع فحص المصادر، فهل يفحص الملفات غير المهمة؟." "ما سيحدث في نهاية المطاف هو عقد المزيد من الصفقات بين نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة ومصادر البيانات."

وبالمثل، قد يصبح تفاعل الإنسان مباشرةً مع المواقع الإلكترونية ميزة مدفوعة في المستقبل، كما يقول Chris Hay، مهندس متميز في IBM. ولكنه يضيف: "وفي الوقت نفسه، ستبدأ الشركات في التفكير بكيفية ضمان أن يستهلك الذكاء الاصطناعي محتواها".

وبالنظر إلى المستقبل، يعتقد Panigrahi أن الحاجة إلى تزويد الوكلاء ببيانات جديرة بالثقة وعميقة ستكون أكبر من أي وقت مضى. "Tesla وAmazon وMeta: تعمل جميع الشركات الكبيرة على تطوير روبوتات شبيهة بالبشر. وستمتلك جميعها وعيًا شبيهًا بقوة GPT، متصلاً بالإنترنت. إذ سيحتاجون أيضًا إلى الوصول إلى البيانات. هذا هو المستقبل الذي نحاول الاستعداد له ".