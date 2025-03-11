يشهد كل أسبوع موجة جديدة من ابتكارات الذكاء الاصطناعي، ولا يُستثنى البحث منها. لذا، لم يكن مفاجئًا أن تعلن Google مؤخرًا عن وضع الذكاء الاصطناعي، وهو وضع للبحث يجيب على الاستفسارات باستخدام ردود الذكاء الاصطناعي وروابط منتقاة.
قال Robby Stein، نائب الرئيس للمنتجات في Google Search، على LinkedIn: "لقد سمعنا من المستخدمين المتقدمين أنهم يريدون الحصول على ردود الذكاء الاصطناعي في المزيد من عمليات البحث الخاصة بهم". يتم تشغيل وضع AI على إصدار مخصص من Gemini 2.0. وفقًا لـ Google، سيمكن هذا المستخدمين من طرح أسئلة أكثر دقة، والحصول على المزيد من الروابط، وأخذ سياق استفساراتهم بعين الاعتبار.
وفقًا لـ Ash Minhas، مدير المحتوى التقني في IBM: "لم أعد أعتمد على Google؛ أصبح ChatGPT هو أداتي المفضلة". ويضيف أن القيمة الحقيقية تكمن في قدرة ChatGPT على مسح كم هائل من المصادر وتجميعها في وقت قصير.
بالطبع، يشير هذا إلى مرحلة جديدة من التحولات في عالم البحث الذي يتطور باستمرار. وتحتفظ Google بمكانتها الرائدة—حيث أظهرت بيانات Similarweb أكثر من 81 مليار زيارة شهرية بين ديسمبر 2024 وفبراير 2025، مقارنةً بأقل من 4 مليارات لـ ChatGPT من OpenAI. وخلال الفترة نفسها، حقق محرك البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي Perplexity ما يقارب 101 مليون زيارة. ومع ذلك، يرى الخبراء وعدًا كبيرًا لهذه الشركات ذات المسؤولية المحدودة في السنوات المقبلة.
"لقد انطلق الاعتماد بسرعة، والمسار واضح نحو المزيد من النمو. يقول Ahmed Malik، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة ScalePost، في مقابلة مع IBM Think: "عدد الأشخاص المطلعين على هذه الأدوات في تزايد مستمر". ويضيف قائلاً: "لقد استحوذت أشياء قليلة في العالم على مخيلة الشركات والمستهلكين بهذه الطريقة". تأسست ScalePost في عام 2024، وتعمل كسوق بين شركات الذكاء الاصطناعي ومصادر المحتوى. وقد بدأت الشركة الناشئة بالفعل العمل مع كبار الناشرين، ومساعدتهم على تسهيل الشراكات وتوسيع نطاقها مع شركات الذكاء الاصطناعي مثل Perplexity.
وفي الوقت نفسه، تظل Perplexity متفائلة بشأن بناء تجربة بحث خاصة بها. ويتضح ذلك مع الإعلان الأخير عن متصفحها القادم، حيث يُدعى Comet. كما يوضح الرئيس التنفيذي لـ Perplexity، الهدف هو "إعادة تعريف تصفح الإنترنت، مع تمكين الذكاء الاصطناعي من إجراء الأبحاث والمهام المعقدة لنا".
من يملك المتصفح؟ Chrome، Bing، Safari. تطمح Perplexity إلى امتلاك قناة خاصة بها لتتمكن من توسيع نطاق أعمالها. يقول Chris Andrew: "هنا تنطلق الرحلة"، وتساعد شركته Scrunch المؤسسات الكبرى على الانتقال بسلاسة إلى البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي." "فالتصفح بطبيعته غير فعال. ومن الطبيعي أن تفوض هذا الأمر إلى وكيل."
نظرًا إلى تزايد أدوات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي، فإنها تقدم تحديًا جديدًا للناشرين ومنشئي المحتوى: تحقيق الدخل. وتوجه محركات البحث التقليدية حركة المرور إلى المواقع الإلكترونية، حيث يمكن لمنشئي المحتوى كسب المال من خلال الإعلانات أو الاشتراكات أو قيادة الجيل. لكن مع تلخيص وكلاء الذكاء الاصطناعي المعلومات بشكل مباشر، أصبح عدد المستخدمين الذين ينقرون على صفحات المصدر أقل.
"لقد أحدث البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي ثورة في عالم الإنترنت. وبشكل أدق، فقد كسر العقد بين محركات البحث ومنشئي المحتوى، مثل استخراج المحتوى مجانًا وإرسال حركة المرور المرجعية"، كما يلاحظ Jared Rand، عالم البيانات الرئيسي في Everstream Analytics ومؤسس Skillenai.
الآن، ومع تقديم محركات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي للإجابات المدعومة بالمصادر بدلاً من مجرد قائمة روابط، شهدت حركة الإحالة تراجعًا متوقعًا.
"إن التصفح والبحث التفاعلي من خلال الوكلاء الذكيين يفاقم المشكلة. ويشير Rand إلى أنه في كلا السيناريوهين، لم يعد المستخدمون يزورون موقع الناشر فعليًا". "يستمر الاتجاه بأن يتمكن المزيد من الأشخاص من الحصول على إجابات عن أسئلة أكثر من دون الحاجة إلى زيارة المصدر على الإطلاق".
البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي والبحث من خلال الوكلاء لا يرسل الكثير من حركة الإحالة. يشير تقرير فريد من نوعه من TollBit إلى أن روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تنشئ، في المتوسط، حركة أقل بنسبة 96% مقارنة ببحث Google التقليدي.
يشرح Josh Stone، نائب رئيس الشراكات في TollBit، وهي شركة ناشئة تعمل كوسيط بين مالكي المحتوى وشركات الذكاء الاصطناعي: "عندما تقوم ببحث على Google، قد تقرأ موقعًا أو موقعين فقط". "ولكن عندما تستخدم أداة بحث مدعومة بالذكاء الاصطناعي، قد تسحب المعلومات من 10 أو 12 مصدرًا مختلفًا وتعيد إجابة مركبة."
بالنسبة إلى منشئي المحتوى، يثير هذا مخاوف بشأن الإيرادات. لا يتفاعل وكلاء الذكاء الاصطناعي مع الإعلانات أو التسجيل للحصول على الاشتراكات. ولكنه يمثل أيضًا تحديًا لمنشئي الوكلاء — حيث لا يُعد استخراج البيانات من الويب على نطاق واسع مجانيًا.
تقول Olivia Joslin، الشريكة المؤسسة لشركة TollBit إلى جانب Toshit Panigrahi: "استخلاص المحتوى من الويب ليس مجانيًا، بل إن تكلفته في الواقع قريبة نسبيًا من تكلفة الدفع مقابل المحتوى". "تحاول الكثير من الشركات التي تقوم ببناء وكلاء الذكاء الاصطناعي أتمتة مهام سير العمل. وتضيف: إنهم لا يريدون المخاطرة، ويفضلون الدفع مقابل المحتوى". "إنهم لا يخوضون مقامرة قانونية."
وثمة مشكلة أخرى تتمثل في إمكانية الوصول إلى المحتوى من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي. يشير Minhas إلى أنه حتى عند استخدامه ChatGPT للبحث السريع أو المتعمق، فإنه يرى أن عدم القدرة على الاعتماد على مصادر محددة (مثل مواقع الأخبار المدفوعة) تظل أحد القيود. "كيف أعرف أنها صحيحة أم لا؟ ويسأل Minhas: إذا لم يستطع فحص المصادر، فهل يفحص الملفات غير المهمة؟." "ما سيحدث في نهاية المطاف هو عقد المزيد من الصفقات بين نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة ومصادر البيانات."
وبالمثل، قد يصبح تفاعل الإنسان مباشرةً مع المواقع الإلكترونية ميزة مدفوعة في المستقبل، كما يقول Chris Hay، مهندس متميز في IBM. ولكنه يضيف: "وفي الوقت نفسه، ستبدأ الشركات في التفكير بكيفية ضمان أن يستهلك الذكاء الاصطناعي محتواها".
وبالنظر إلى المستقبل، يعتقد Panigrahi أن الحاجة إلى تزويد الوكلاء ببيانات جديرة بالثقة وعميقة ستكون أكبر من أي وقت مضى. "Tesla وAmazon وMeta: تعمل جميع الشركات الكبيرة على تطوير روبوتات شبيهة بالبشر. وستمتلك جميعها وعيًا شبيهًا بقوة GPT، متصلاً بالإنترنت. إذ سيحتاجون أيضًا إلى الوصول إلى البيانات. هذا هو المستقبل الذي نحاول الاستعداد له ".
