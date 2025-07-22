نموذج الذكاء الاصطناعي الذي يريد أن يفهم عقلك

تُجرد معظم النماذج المعرفية التجارب إلى أرقام أولية. السينتور (Centaur) يفعل العكس. يقرأ كل مهمة بالكامل، مع تعليمات اللغة الطبيعية وكل خطوة من خطوات الاستجابة البشرية. تم تدريب النموذج على مجموعة بيانات تُدعى علم النفس 101 (Psych 101)، وهي مجموعة من مسائل علم النفس الكلاسيكية التي تتضمن كل شيء بدءًا من الألغاز البصرية واختبارات الذاكرة إلى المعضلات الأخلاقية والألعاب اللغوية. من خلال رؤية المعلومات نفسها التي قد يراها الشخص، يتعلم سينتور (Centaur) كيفية اتباع المهمة مثل الإنسان.

وقد أتاح هذا النهج التعميم إلى ما هو أبعد من بيانات التدريب. وعندما أعاد الباحثون صياغة مشكلة التعلم التعزيزي القياسي، وتحويل الإطار من رواد الفضاء إلى البساط السحري، أظهر سينتور (Centaur) نفس الميول السلوكية. كما أظهر أداءً جيدًا في أنواع جديدة تمامًا من المهام، مثل الألغاز المنطقية على غرار اختبار LSAT.

وكان استخدام اللغة، بدلاً من الأوصاف العددية المضغوطة، متعمدًا. أوضح Binz: "أردنا أن يرى النموذج ما رآه المشاركون." "التعليمات الكاملة والسياق الكامل. لا توجد اختصارات."

لم يُصمم سنتور (Centaur) لشرح آلية عمل الدماغ. وبدلاً من ذلك، يركز على إعادة إنتاج ما يفعله الناس في الدراسات السلوكية. إن القوة التنبئية لها آثار فورية على الباحثين، الذين يعتمدون في كثير من الأحيان على نماذج ضيقة ومصممة يدويًا لكل نوع من أنواع الوظائف الإدراكية.

ويري Russell Poldrack، أستاذ علم النفس في جامعة ستانفورد الذي لم يشارك في المشروع، أن سنتور (Centaur) هو جزء من تحول أكبر في هذا المجال.

وقال في مقابلة أجرها مع مجلة IBM Think: "قديمًا، قدمنا للنماذج إصدارات مختصرة للغاية من المهام". "والآن، يمكننا أن نقدم لهم ما نقدمه لشخص ما ونرى السلوك الذي يعكس ما قد يفعله الشخص".

ليس الاختلاف في الحجم فحسب، بل في المقصد أيضًا. أُنشئت معظم النماذج المعرفية لشرح سلوك معين. وصُمم سينتور (Centaur) لمراقبة السلوك وتكراره عبر المجالات، مثل مهام التفكير البصري والذاكرة. وهذا يفتح إمكانية اكتشاف أنماط جديدة قد يغفل عنها الباحثون.

في أحد الأمثلة من الدراسة، قام الفريق بفحص كيفية اختيار الأشخاص بين المنتجات ذات تقييمات الخبراء المتعددة. كشف سلوك سنتور (Centaur) عن إستراتيجية من خطوتين: بدا أن الناس يحسبون عدد التقييمات الإيجابية، ولم يستخدموا إلا المصداقية كمعيار لكسر التعادل. أدت تلك الرؤى إلى نموذج جديد قابل للتفسير لصناعة القرار البشري، وهو نموذج تمكن سنتور (Centaur) من مطابقته بعد تحسينه.

قال Binz: "نحن لا نحاول استبدال النماذج الإدراكية، بل نريد أن نمنح الباحثين أدوات أفضل لاستكشاف ما قد يفعله الناس."