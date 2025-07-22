نموذج الذكاء الاصطناعي الذي يريد أن يفهم عقلك

إذا تمكنت الآلات من تعلم كيفية تفكيرنا، فقد تساعدنا أيضًا على فهم سبب قيامنا بذلك.
سنتور (Centour) هو نموذج ذكاء اصطناعي جديد مصمم لتقليد التفكير البشري. تم تطويره على Meta's Llama 3.1 وتم تدريبه على أكثر من 10 ملايين قرار من 160 دراسة في علم النفس، وهو يتناول المشكلات المنطقية والمعضلات الأخلاقية والخيارات اليومية للكشف عن الأنماط الكامنة وراء التفكير البشري. ينظر إليه الباحثون على أنه أداة للاكتشاف، أداة تتصرف مثل الإنسان بما يكفي لتظهر الرؤى التي قد تفوتها النماذج التقليدية.
قال Marcel Binz، نائب رئيس معهد الذكاء الاصطناعي المرتكز على الإنسان في Helmholtz Munich والمؤلف الرئيسي للدراسة التي تصف سينتور(Centaur)، في مقابلة مع مجلة IBM Think: "أنا متحمس لاستخدام النموذج لتعلم شيء ما عن العقل البشري".
تُجرد معظم النماذج المعرفية التجارب إلى أرقام أولية. السينتور (Centaur) يفعل العكس. يقرأ كل مهمة بالكامل، مع تعليمات اللغة الطبيعية وكل خطوة من خطوات الاستجابة البشرية. تم تدريب النموذج على مجموعة بيانات تُدعى علم النفس 101 (Psych 101)، وهي مجموعة من مسائل علم النفس الكلاسيكية التي تتضمن كل شيء بدءًا من الألغاز البصرية واختبارات الذاكرة إلى المعضلات الأخلاقية والألعاب اللغوية. من خلال رؤية المعلومات نفسها التي قد يراها الشخص، يتعلم سينتور (Centaur) كيفية اتباع المهمة مثل الإنسان.
وقد أتاح هذا النهج التعميم إلى ما هو أبعد من بيانات التدريب. وعندما أعاد الباحثون صياغة مشكلة التعلم التعزيزي القياسي، وتحويل الإطار من رواد الفضاء إلى البساط السحري، أظهر سينتور (Centaur) نفس الميول السلوكية. كما أظهر أداءً جيدًا في أنواع جديدة تمامًا من المهام، مثل الألغاز المنطقية على غرار اختبار LSAT.
وكان استخدام اللغة، بدلاً من الأوصاف العددية المضغوطة، متعمدًا. أوضح Binz: "أردنا أن يرى النموذج ما رآه المشاركون." "التعليمات الكاملة والسياق الكامل. لا توجد اختصارات."
لم يُصمم سنتور (Centaur) لشرح آلية عمل الدماغ. وبدلاً من ذلك، يركز على إعادة إنتاج ما يفعله الناس في الدراسات السلوكية. إن القوة التنبئية لها آثار فورية على الباحثين، الذين يعتمدون في كثير من الأحيان على نماذج ضيقة ومصممة يدويًا لكل نوع من أنواع الوظائف الإدراكية.
ويري Russell Poldrack، أستاذ علم النفس في جامعة ستانفورد الذي لم يشارك في المشروع، أن سنتور (Centaur) هو جزء من تحول أكبر في هذا المجال.
وقال في مقابلة أجرها مع مجلة IBM Think: "قديمًا، قدمنا للنماذج إصدارات مختصرة للغاية من المهام". "والآن، يمكننا أن نقدم لهم ما نقدمه لشخص ما ونرى السلوك الذي يعكس ما قد يفعله الشخص".
ليس الاختلاف في الحجم فحسب، بل في المقصد أيضًا. أُنشئت معظم النماذج المعرفية لشرح سلوك معين. وصُمم سينتور (Centaur) لمراقبة السلوك وتكراره عبر المجالات، مثل مهام التفكير البصري والذاكرة. وهذا يفتح إمكانية اكتشاف أنماط جديدة قد يغفل عنها الباحثون.
في أحد الأمثلة من الدراسة، قام الفريق بفحص كيفية اختيار الأشخاص بين المنتجات ذات تقييمات الخبراء المتعددة. كشف سلوك سنتور (Centaur) عن إستراتيجية من خطوتين: بدا أن الناس يحسبون عدد التقييمات الإيجابية، ولم يستخدموا إلا المصداقية كمعيار لكسر التعادل. أدت تلك الرؤى إلى نموذج جديد قابل للتفسير لصناعة القرار البشري، وهو نموذج تمكن سنتور (Centaur) من مطابقته بعد تحسينه.
قال Binz: "نحن لا نحاول استبدال النماذج الإدراكية، بل نريد أن نمنح الباحثين أدوات أفضل لاستكشاف ما قد يفعله الناس."
حتى مع اتساع نطاقه، فإن السنتور (Centaur) لديه حدود واضحة. لا يحاكي التوقيت أو ديناميكيات الانتباه أو التفاعل الجسدي. ولا يمكنه تفسير المدة التي يستغرقها الشخص للاستجابة، أو كيفية تغير السلوك في البيئة الاجتماعية أو كيفية تطور القرارات مع مرور الوقت.
قد تكون تلك الحدود مفيدة. وحينما يفشل السنتور (Centaur)، قد يجد الباحثون أدلة حول جوانب الإدراك التي يصعب تعلمها من اللغة وحدها.
هذا هو بالضبط المكان الذي سيبدأ منه Poldrack. قال: "أريد أن أذهب للبحث على الأماكن التي يحدث فيها الخلل". "ما الذي يفتقده؟ وأين يختلف عما يفعله الناس— ولماذا؟"
لم تصمم بنية السنتور (Centaur)، وهي نوع من المحولات، لنمذجة الديناميكيات المعرفية المعقدة. قد تكون هناك حاجة إلى التكرار أو وحدات الذاكرة أو التدريب متعدد الوسائط لتقريبه من تلك القدرات. ولكن حتى الآن، فإن قدرته على إنتاج سلوكيات شبيهة بسلوك الإنسان عبر مجموعة واسعة من المهام أمر غير معتاد.
تساءل بعض الباحثين عما إذا كانت النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) قادرة على التفكير حقًا، أم أنها مجرد تكرار لما رأته أثناء التدريب. يختار Binz كلماته بعناية عندما يصف السنتور (Centaur). وقال: "إنه لا يحاكي كيفية عمل الدماغ البشري". "ولكنه أيضًا لا يقتصر على النسخ. إنه يفعل شيئًا معممًا."
أشار Poldrack إلى أن هذا النقاش ليس جديدًا. لقد كان السؤال حول ما إذا كانت نماذج اللغة تفكر حقًا أم مجرد تقليد للأنماط الإحصائية في اللغة محور لانتقادات الذكاء الاصطناعي، والذي يشار إليه غالبًا باسم "مشكلة الببغاء العشوائي".
وقال: "عندما بدأ الناس في إلقاء انتقادات الببغاء العشوائي على النماذج اللغوية الكبيرة لأول مرة، كان ردي الأولي هو أنه من الواضح جدًا أن البشر هم على الأقل ببغاوات عشوائية إلى حد ما، أيضًا".
وأشار إلى النظرية النموذجية، وهو مفهوم من علم النفس يرى أن الناس غالبًا ما يعتمدون على ذكريات محددة بدلاً من القواعد المجردة عند اتخاذ القرارات.
وقال: "عندما أرى كلبًا، لا أعيد التفكير فيه". "إنني أطابقه بشيء رأيته من قبل. هذا سريع ويعمل."
اقترح Poldrack أن السنتور (Centaur) قد يعتمد على التجارب السابقة ويجمعها بطرق جديدة ويولد تنبؤات. ولكنه قال إن ما إذا كانت هذه العملية ترقى إلى مستوى التفكير سيظل سؤالاً مفتوحًا.
أحد الأسباب التي تجعل نماذج مثل السنتور (Centaur) ممكنة الآن هو أن البيانات قد لحقت أخيرًا بالأسئلة. لعقود من الزمان، عمل علم النفس فيما وصفه Poldrack بأنه "نظام محدود البيانات" مع تجارب شملت 30 أو 40 مشاركًا وتم تحليلها يدويًا.
يغير علم النفس 101 (Psych-101) ذلك. تجمع مجموعة البيانات عشرات الملايين من القرارات المستمدة من عقود من أبحاث علم النفس، والتي تمت إعادة كتابتها جميعًا بصيغة لغوية طبيعية متسقة. ويتضمن أوصافًا كاملة للمهام والتعليمات وتسلسلات الاستجابات البشرية عبر مجموعة واسعة من التجارب. هذا هو الأساس الذي تم تدريب السنتور (Centaur) عليه. بدلاً من التعلم من المدخلات المعزولة والمخرجات، يتعرض النموذج للسياق الكامل لكل مهمة. وهذا يسمح لها بالتعامل مع المشكلات بطريقة أكثر شبهًا بالإنسان، وذلك باتباع هيكل وتدفق كل تجربة.
وقال Poldrack: إن هذا المقياس قد لا يقدم تفسيرات عميقة، لكنه يفتح أبوابًا جديدة للاستكشاف.
وقال: "لم نتمكن مطلقًا من الوصول إلى هذا النوع من أنظمة البيانات من قبل". "الآن يمكننا تدريب النماذج التي تعكس السلوك عبر المهام، وليس فقط داخلها."
وقال Binz إن الفريق يخطط لتوسيع نطاق علم النفس 101 في الأشهر المقبلة ليشمل علم اللغة النفسي والدراسات التنموية والمهام متعددة الثقافات. والهدف هو القيام بأكثر من مجرد مطابقة السلوك المتوسط. يرغب الباحثون في فهم كيفية اختلاف الناس بناءً على العمر أو الشخصية أو الخلفية، وكيف تشكل هذه الاختلافات طريقة استجابتهم.
قال: "في نهاية المطاف، نريد بناء نماذج يمكنها التفكير في الإدراك نفسه".
لا يتظاهر سنتور (Centaur) بأنه دماغ. ولكن قد يكون هناك شيء آخر تفتقر إليه العلوم المعرفية: نموذج سلوكي للأغراض العامة، ومدرب على نطاق واسع، ويتوافق بشكل مشابه بما يكفي للشخص لمساعدتنا على فهم أين تنجح نظرياتنا وأين لا تنجح.
قال Binz: "إنه في الأساس عبارة عن صندوق أسود كبير يتنبأ بالسلوك بشكل جيد حقًا." "ولكن كلما فهمنا ما بداخلنا أكثر، تعلمنا المزيد عما بداخلنا أيضًا."
