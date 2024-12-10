ومع اتّساع استخدام أدوات التوظيف المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بدأت الهيئات التشريعية على مستوى الولايات والمدن في الانتباه إلى تداعياتها. فمدينة نيويورك تُلزم الشركات اليوم بالإفصاح عن أداء أنظمة التوظيف القائمة على الذكاء الاصطناعي وإجراء تدقيقات لرصد التحيّز فيها.وفي كاليفورنيا، صدر قانون جديد يوفّر حماية من التمييز القائم على الهويات المتقاطعة، وإن لم يذكر الذكاء الاصطناعي صراحةً. كما وضعت وزارة العمل الأمريكية إطار عمل لمساعدة أصحاب العمل على تعزيز ممارسات توظيف شاملة مع تزايد الاعتماد على هذه الأدوات.

وتهتم Kyra Wilson، طالبة الدكتوراه في كلية المعلومات بجامعة واشنطن، بدراسة الكيفية التي قد تُسهم بها أدوات التوظيف القائمة على الذكاء الاصطناعي في إنتاج تمييز بين المهن المختلفة والفئات الاجتماعية المتنوعة. وقد قادت مؤخرًا دراسة حلّلت 554 سيرة ذاتية و571 وصفًا وظيفيًا، مع تعديل الأسماء لتعكس اختلاف الجنس والخلفيات العرقية. وتقول Wilson: "أردنا أن نرى ما إذا كانت هذه الأدوات قد تضع بعض المرشحين في موقف مجحف."

واختبر الباحثون ثلاثة نماذج لغوية كبيرة مفتوحة المصدر (LLMs) من Salesforce وContextual AI وMistral AI. كانت النتائج لافتة؛ فرغم ضبط عوامل المؤهلات مثل الخبرة والتعليم، ظلّت النماذج تميل بشكل غير متكافئ إلى تفضيل المرشحين الذين تحمل أسماؤهم دلالات مرتبطة بالبيض في 85% من الحالات، في حين لم تُفضِّل أصحاب الأسماء المرتبطة بالنساء إلا في 11% فقط من الحالات. كما تبيّن للباحثين أن هذه النماذج لا تكتفي بإعادة إنتاج التحيزات الاجتماعية القائمة، بل تولّد أيضًا أنماطًا جديدة من التحيّز.

توضح Wilson: "النماذج التي استخدمناها لم تُضبَط بالاستعانة بمجموعات بيانات متخصّصة في مجال بعينه، ولذلك لاحظنا أن أنماط التحيّز الاجتماعي العامة التي تميل إلى تفضيل الأشخاص البيض والرجال بدأت تظهر أيضًا في وظائف لا ترتبط عادةً بهذه الفئات." "ولهذا فإن استخدام هذه النماذج على نطاق واسع قد يغيّر أنماط التوظيف في المجتمع بطرق سلبية."

كما ظهرت في النتائج تحيّزات مرتبطة بما يُعرَف بالتقاطعية، أي تداخل عوامل مثل العِرق والنوع الاجتماعي؛ وكان الأثر أوضح ما يكون لدى الرجال السود، الذين تعرّضوا لعدم إنصاف في ما يصل إلى 100% من الحالات. وتقول Wilson: "كانت مسألة التقاطعية جزءًا أساسيًا من دراستنا، لأنها تمثّل بصورة أدقّ الكيفية التي يُمارَس بها التمييز ضد الأفراد في الواقع." "فالناس لا ينظرون إلى خصائص مثل النوع الاجتماعي والعِرق باعتبارها عناصر منفصلة، وبالتالي فإن دراستها كلٌّ على حدة لا تقدّم بالضرورة صورة مكتملة عن الآثار المجتمعية الحقيقية لهذه الأنظمة."

ورغم أن بحث Wilson اقتصر على الهويات التي تُستشفّ من الأسماء، فإنها تشير إلى أن الأفراد في العالم الواقعي قد يلمّحون إلى هوياتهم من خلال الجوائز التي حصلوا عليها، والأماكن التي عاشوا فيها، بل وحتى المفردات التي يستخدمونها في سيرهم الذاتية. ويمكن أن تسهم جميع هذه العوامل في الطريقة التي يقيّم بها الذكاء الاصطناعي المرشحين، ولأن الكثير منها يرتبط أيضًا بالتمييز بين المرشحين الأقوياء، فلا يمكن حذفها بسهولة أثناء المراجعة — كما يحدث مع الأسماء — من دون التفريط في معلومات جوهرية.

وتختتم Wilson بالقول: "إن التعمّق في فهم الطريقة التي قد تُشير بها هذه العوامل إلى هويات متقاطعة، وما إذا كان لذلك دور في تقييمات الذكاء الاصطناعي، يُعد خطوة تالية بالغة الأهمية للباحثين ومطوّري النماذج."