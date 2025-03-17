إن مفهوم الذكاء الاصطناعي العام، أي الآلات التي يمكنها التفكير والتعلم والاستنتاج بنفس كفاءة البشر، قد استحوذ على اهتمام العلماء ورواد الأعمال وكتّاب الخيال العلمي على حد سواء. يقترح قادة الصناعة مثل Sam Altman من OpenAI وDemis Hassabis من Google DeepMind أن الذكاء الاصطناعي العام قد يكون في متناول اليد، مدعوما بالتوسع المستمر للشبكات العصبية. الفكرة هي: كلما كبر النموذج، كلما كان الذكاء الاصطناعي أكثر ذكاءً.

لكن استطلاع لخبراء الذكاء الاصطناعي يكشف عن تزايد الشكوك تجاه هذه الفكرة. بينما يمكن لنماذج الذكاء الاصطناعي اليوم توليد نصوص سلسة، والتعرف على الصور، وحتى أداء مهام حل المشكلات المعقدة، إلا أنها لا تزال تفتقر إلى الذكاء البشري في نواح رئيسية. يعتقد معظم الباحثين في الذكاء الاصطناعي الذين شملهم الاستطلاع أن التعلم العميق وحده لا يكفي للوصول إلى الذكاء الاصطناعي العام. وبدلاً من ذلك، يجادلون بأن الذكاء الاصطناعي يجب أن يدمج المنطق المنظم والفهم الأعمق للسبب والنتيجة.

إن Francesca Rossi، زميلة IBM والرئيسة السابقة لرابطة النهوض بالذكاء الاصطناعي التي نشرت الاستطلاع، هي من بين الخبراء الذين يتساءلون عما إذا كانت النماذج الأكبر ستكون كافية على الإطلاق. تقول Rossi لـ IBM Think "لقد أحرزنا تقدما هائلا، لكن الذكاء الاصطناعي لا يزال يواجه صعوبة في مهام الاستدلال الأساسية". "للوصول إلى أقرب نقطة من الذكاء الاصطناعي العام، تحتاج النماذج إلى أن تفهم حقًا، وليس مجرد التنبؤ".