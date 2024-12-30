ماذا يحمل المستقبل لقطاع الاستدامة؟ الخبراء يعرضون آراءهم

في كل عام، يصبح تحقيق أهداف الاستدامة أكثر أهمية في الجهود الجماعية للتخفيف من مخاطر تغير المناخ. لم يكن عام 2024 استثناءً، وعلى الرغم من أنه كان عامًا شهد حالات مدمرة من الطقس المتطرف، إلا أنه حقق أيضًا العديد من الإنجازات البارزة لجهود الاستدامة العالمية.

تشير مؤشرات تشمل الانخفاض الكبير في إزالة الغابات في غابات الأمازون المطيرة، والانتهاء التام لمحطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم في المملكة المتحدة، ومستويات قياسية من الاستثمار في التقنية النظيفة إلى وجود حركة حقيقية ومستمرة نحو مستقبل أنظف وأكثر استدامة. إلى جانب التطور والتنفيذ السريعين للذكاء الاصطناعي وقدرته على المساعدة في تحسين استهلاك الطاقة وتسهيل تحقيق اختراقات في التقنية النظيفة، هناك سبب للتفاؤل في المستقبل.

ومن المتوقع أن يكون عام 2025 عامًا محوريًا للابتكار البيئي. يمثل هذا منتصف العقد، وفرصة للصناعات والخبراء لمتابعة التقدم نحو معايير 2030، مثل تعهد البيت الأبيض بتقليل التلوث من غازات الاحتباس الحراري بنسبة لا تقل عن 50% من مستويات عام 2005. كما أنه بمثابة فحص مهم للأهداف التي تلوح في الأفق، مثل معيار الأمم المتحدة المتمثل في تحقيق صافي صفري للطاقة على مستوى العالم بحلول عام 2050.

سألنا المديرين التنفيذيين في الصناعات المختلفة والخبراء والمدافعين والمعلمين عن اتجاهات الاستدامة التي سيراقبونها في عام 2025. ترسم توقعاتهم صورة لعام لا تساعد فيه التقنية المؤسسات على إحراز تقدم نحو تحقيق أهداف الاستدامة فحسب، بل تغير بشكل أساسي كيفية تعاملها معها - طالما أنها تجعل الاستدامة أولوية.