خمسة تحالفات بين قيادات الإدارة العليا تُثبت أثرها في عصر الذكاء الاصطناعي

ما العلاقات الجديدة بين قيادات الإدارة العليا التي أصبحت ضرورية لتحقيق التحول؟
يمثل الذكاء الاصطناعي الوكيل فرصة نادرة. فعلى الرغم من التأثير الكبير الذي أحدثه الذكاء الاصطناعي بالفعل في الشركات، فإن تنسيق الأنظمة متعددة الوكلاء يمتلك القدرة على إحداث تحول في مهام سير العمل الذي يمتد عبر المؤسسة بأكملها. ولكن لأن هذا الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي يشمل جميع المجالات، فإن على القيادات التنفيذية العمل معًا للاستفادة الكاملة من إمكاناته.
لقد بدأ الذكاء الاصطناعي بالفعل في تعزيز الشراكات بين أدوار الإدارة العليا. فوفقًا لتحليل حديث أجرته Talentfoot، وهي شركة متخصصة في البحث عن القيادات العليا، لوصف المناصب الحالية في الإدارة التنفيذية، أصبحت أبرز المناصب التنفيذية اليوم تتطلب مزيجًا من الرؤية الاستراتيجية والمسؤولية عن الإيرادات والإلمام بالبيانات والقدرة على التوسع التشغيلي. ولضمان اتخاذ أفضل القرارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، من الواضح أن هذا التوجه نحو التعاون بين القيادات التنفيذية عبر مختلف الوظائف سيحتاج إلى مزيد من التعمق والاستمرار.
ويتمثل التحدي أمام القيادات في إعادة تحديد العلاقات التنفيذية الأكثر أهمية بصورة مقصودة. وفيما يلي خمسة تحالفات تنفيذية ناشئة تمهِّد الطريق نحو المؤسسة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي أولًا.
تُعَد إدارة الموارد البشرية من أكثر الوظائف المؤهلة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي، نظرًا لما تتضمنه من العديد من العمليات المتكررة التي أصبح بالإمكان أتمتتها. ولكن لأن الموارد البشرية تمتد عبر جميع أنحاء المؤسسة، فإن تحولها يتطلب مساهمة واسعة من إدارة تكنولوجيا المعلومات. وهذا يعني أن رؤساء الموارد البشرية باتوا بحاجة إلى العمل بصورة أوثق من أي وقت مضى مع رؤساء التكنولوجيا والمديرين التنفيذيين للمعلومات. وقد شهدت IBM هذا التحول من خلال تطبيق الذكاء الاصطناعي أولًا داخل عملياتها الداخلية، فيما يطلق عليه المديرون التنفيذيون مبادرة العميل صفر (Client Zero).
وخلال عام 2024، تعامل روبوت المحادثة AskHR المخصص للإجابة عن استفسارات الموارد البشرية في IBM مع أكثر من 11.5 مليون تفاعل. ولم يحتج سوى 6% من هذه التفاعلات إلى إحالتها خارج المنصة إلى أحد متخصصي الموارد البشرية. كما ارتفعت مستويات رضا الموظفين. وفي الوقت نفسه، وبفضل أكثر من 90 عملية أتمتة مدمجة في AskHR -ولا يزال العدد في ازدياد- أصبحت معاملات الموارد البشرية التي يُجريها المديرون أسرع بنسبة 75%. وتُبرز التجارب الأفضل، إلى جانب إنجاز المهام بوتيرة أسرع، الفوائد التي يمكن تحقيقها عندما تتعاون قيادات الإدارة العليا عن كثب.
يتطلب الذكاء الاصطناعي استثمارات مالية كبيرة، ولذلك أصبح دور القيادات المالية أكثر استراتيجية من أي وقت مضى. فوفقًا لأحدث الأبحاث الصادرة عن Financial Education & Research Foundation، يرى 77% من المديرين الماليين أنهم "منخرطون بدرجة كبيرة" في اتخاذ القرارات الاستراتيجية على مستوى المؤسسة. كما أظهرت الدراسة نفسها أن 64% من المؤسسات تنفِّذ مبادرات تحوُّل نشطة قائمة على تحسين الكفاءة والأتمتة والذكاء الاصطناعي. وأمام هذه القرارات المصيرية، يحتاج المديرون الماليون إلى العمل جنبًا إلى جنب مع نظرائهم في تكنولوجيا المعلومات.
ومن خلال التعاون بين المدير المالي ومدير المعلومات ومدير التكنولوجيا، يمكن للمؤسسات إطلاق قيمة الأعمال للذكاء الاصطناعي التوليدي على مستوى المؤسسة بأكملها، وقياسها أيضًا. فعلى سبيل المثال، أظهرت أبحاث سابقة أجرتها IBM أن تبنّي الذكاء الاصطناعي ساعد المؤسسات على تقليل أخطاء توقعات المبيعات بنسبة 57%. وترى القيادات المالية الرائدة أن مدير التكنولوجيا هو الشريك الأكثر أهمية لها، إذ أفادت 72% منها بأن هذا الدور يمثِّل شريكًا بالغ الأهمية أو بالغ الأهمية جدًا، وفقًا لأبحاث إضافية أجرتها IBM. ويجب أن تتاح لقادة الشؤون المالية والتكنولوجيا فرصة أكبر لتعزيز هذه الشراكة مع إشرافهم على التوسع المنظم في مبادرات الوكلاء والاستثمارات المرتبطة بها.
ينتقل قادة العمليات اليوم من أتمتة المهام إلى تنسيق أنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيل. ووفقًا لأحدث أبحاث IBM، أفاد ما يقرب من سبعة من كل عشرة من مسؤولي العمليات التنفيذيين بأنهم اعتمدوا بالفعل وكلاء الذكاء الاصطناعي، ويستعدون لتوسيع نطاق استخدامها على مستوى المؤسسة. وتتمثل الخطوة التالية في تنسيق عدة وكلاء ضمن منصة تشغيلية متكاملة، وهو توجُّه يبدو مرشحًا للانتشار على نطاق واسع أيضًا، إذ تتوقع Gartner أن تستخدم 70% من تطبيقات الذكاء الاصطناعي أنظمة متعددة الوكلاء بحلول عام 2028.
وعند تنفيذ هذا النهج بالشكل الصحيح، يُتيح تنسيق الأنظمة متعددة الوكلاء فرصة كبيرة. فالإنتاجية، في نهاية المطاف، لا تقتصر على تقليل التكاليف وتحسين الكفاءة. بل تشمل أيضًا إنشاء آليات تمويل ذاتي تُتيح الاستثمار في الابتكار الذي يدفع النمو. ولكن لأن تنسيق الأنظمة متعددة الوكلاء يمثِّل إعادة هيكلة جذرية لآلية عمل المؤسسة بأكملها، فإنه يتطلب أيضًا مستوى أعلى من التعاون. ومع تطبيق هذا النهج، إلى جانب شراكة قوية مع إدارة تكنولوجيا المعلومات، يمكن أن يصبح دور العمليات محركًا رئيسيًا للنمو.
سواء أكنت مسؤولًا عن إدارة الشؤون القانونية أم تقود تنفيذ الذكاء الاصطناعي أم أي تقنيات أخرى، فمن المؤكد أنك شهدت تصاعد المخاطر القانونية المرتبطة بالبيانات. فالجهة القانونية مسؤولة عن ضمان الامتثال، بما يشمل تحديد الولايات القضائية المقبولة، وما يُسمح به من حركة للبيانات، والعقود التي تستوفي متطلبات الأمان. لكن التوترات الجيوسياسية، وحالة عدم اليقين التنظيمي، ومخاطر الارتباط بمورِّد واحد، زادت من التركيز على سيادة البيانات، وهي المبدأ الذي يقضي بخضوع البيانات للقوانين السارية في الدولة التي تم إنشاؤها فيها.
وفي ظل هذه الضغوط مجتمعة، قد يبدو ضمان الامتثال عند دمج الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة بأكملها عاملًا مقيِّدًا. إلا أنه، بفضل النهج الجديد القائم على التعاون بين مختلف الوظائف، يمكن أن يصبح الامتثال عامل تمكين للتحول. وقد وصفت Norie Campbell، كبيرة المسؤولين القانونيين (CLO) في Thomson Reuters، التحول الذي يشهده هذا المنصب في عصر الذكاء الاصطناعي بقولها: "لم تَعُد الإدارة القانونية تكتفي بالتفاعل مع توجهات الأعمال، بل أصبحت تُسهم في رسم مسارها". ومن شأن إزالة الحواجز التقليدية بين الإدارات القانونية وقيادات التكنولوجيا أن تمكِّن المؤسسات من الامتثال للقوانين الدولية المتغيرة.
يمكن لقيادات الإدارة العليا تحقيق أقصى استفادة من عصر الذكاء الاصطناعي عندما تتكامل أدوارهم وتعمل بتناغم. ويتطلب ذلك بصورة متزايدة دورًا جديدًا، حيث يضع الرئيس التنفيذي (CEO) الرؤية، بينما يتولى رئيس الذكاء الاصطناعي (CAIO) تنسيق الجهود بين مختلف الوظائف، بمشاركة كل من مدير المعلومات (CIO) ورئيس الموارد البشرية (CHRO) والمدير المالي (CFO) وكبير المسؤولين القانونيين (CLO). ووفقًا لبحث جديد أجرته IBM، أصبحت 76% من المؤسسات لديها رئيسًا للذكاء الاصطناعي (CAIO)، مقارنةً بـ 25% فقط قبل عام واحد، وهو ما يمثِّل زيادة كبيرة.
ويؤدي رئيس الذكاء الاصطناعي دور المنسِّق المركزي. وقد تختلف تفاصيل هذا الدور من مؤسسة إلى أخرى، إلا أن شاغلي هذا المنصب يمثلون عنصرًا محوريًا في جهود التحول. وتُشير أبحاث The Futurum Group إلى أن المؤسسات التي لديها رئيس ذكاء اصطناعي تزيد احتمالية وصولها إلى أعلى مستويات نضج الذكاء الاصطناعي بنحو ثلاثة أضعاف. وتتضح الحاجة إلى وجود جهة مركزية تتولى التنسيق، بالتعاون مع الرئيس التنفيذي وبقية القيادات التنفيذية، إذ ستقود قيادات الإدارة العليا، من خلال التنسيق فيما بينها، ثورة الذكاء الاصطناعي.
إن التحول التكنولوجي يتطلب تحولًا تنظيميًا. فأدوار الإدارة العليا التي تم تصميمها لعالم سابق أصبحت مطالبة اليوم بتحمل مسؤولية مشتركة عن النتائج، سواء تعلَّق الأمر بالإدارة الآلية للقوى العاملة أو زيادة القيمة المستمدة من التقنيات الناشئة أو تنسيق عمل وكلاء الذكاء الاصطناعي. ولا تُعَد سيادة البيانات مجرد مسألة قانونية. بل يقف رئيس الذكاء الاصطناعي في قلب هذه المنظومة بأكملها.
ومع استمرار تزايد حالات استخدام الذكاء الاصطناعي، سيعتمد نجاح المؤسسات بلا شك على إعادة تصميم منظومة القيادة التنفيذية، وتعزيز التعاون بين مختلف الوظائف.