خمسة تحالفات بين قيادات الإدارة العليا تُثبت أثرها في عصر الذكاء الاصطناعي

يمثل الذكاء الاصطناعي الوكيل فرصة نادرة. فعلى الرغم من التأثير الكبير الذي أحدثه الذكاء الاصطناعي بالفعل في الشركات، فإن تنسيق الأنظمة متعددة الوكلاء يمتلك القدرة على إحداث تحول في مهام سير العمل الذي يمتد عبر المؤسسة بأكملها. ولكن لأن هذا الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي يشمل جميع المجالات، فإن على القيادات التنفيذية العمل معًا للاستفادة الكاملة من إمكاناته.

لقد بدأ الذكاء الاصطناعي بالفعل في تعزيز الشراكات بين أدوار الإدارة العليا. فوفقًا لتحليل حديث أجرته Talentfoot، وهي شركة متخصصة في البحث عن القيادات العليا، لوصف المناصب الحالية في الإدارة التنفيذية، أصبحت أبرز المناصب التنفيذية اليوم تتطلب مزيجًا من الرؤية الاستراتيجية والمسؤولية عن الإيرادات والإلمام بالبيانات والقدرة على التوسع التشغيلي. ولضمان اتخاذ أفضل القرارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، من الواضح أن هذا التوجه نحو التعاون بين القيادات التنفيذية عبر مختلف الوظائف سيحتاج إلى مزيد من التعمق والاستمرار.

ويتمثل التحدي أمام القيادات في إعادة تحديد العلاقات التنفيذية الأكثر أهمية بصورة مقصودة. وفيما يلي خمسة تحالفات تنفيذية ناشئة تمهِّد الطريق نحو المؤسسة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي أولًا.