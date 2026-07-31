من التسعير إلى التخصيص، يقترب الذكاء الاصطناعي أكثر فأكثر من المستهلك، ليكشف مدى قدرة الشركات على التوسع مع الحفاظ على الرؤية والشفافية والثقة والتحكم.
ومع تسابق شركات السلع الاستهلاكية إلى دمج الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالطلب والتسعير والتسويق وخدمة العملاء وابتكار المنتجات، يكتشف كثير منها أن المشكلة لا تكمن في سهولة إطلاق مشروع تجريبي جديد. بل تكمن في قدرتها على الحفاظ على السيطرة عندما يبدأ الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات أو التوصية بها أو أتمتتها على مستوى المؤسسة. وهنا يأتي دور الذكاء الاصطناعي المسؤول.
وتُشير مجموعة متزايدة من الأدلة إلى أن الحوكمة هي العامل الذي يُتيح توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي. فوفقًا لأحدث أبحاث IBM Institute for Business Value (IBV)، تنشر المؤسسات التي تدمج الضوابط داخل بنيتها المعمارية للذكاء الاصطناعي عددًا من وكلاء الذكاء الاصطناعي يزيد بمقدار 16 ضعفًا، وتنفق أقل بأربع مرات، وتحقق هوامش تشغيل أعلى بنسبة 18% مقارنةً بالمؤسسات التي لا تتبع هذا النهج. وتُعيد هذه النتيجة تعريف الذكاء الاصطناعي المسؤول، لينتقل من كونه وظيفة دفاعية لإدارة المخاطر إلى عامل أساسي لتعزيز الأداء. ومن المتوقع أن تزداد أهمية الحوكمة خلال السنوات المقبلة، إذ تتوقع Gartner أنه بحلول عام 2027 ستصبح إمكانات حوكمة الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي المسؤول جزءًا من 75% من منصات الذكاء الاصطناعي، لتصبح بذلك الساحة الرئيسية للمنافسة.
وبالنسبة إلى الرؤساء التنفيذيين (CEOs) ومديري المعلومات (CIOs) ومديري التكنولوجيا (CTOs) ورؤساء الذكاء الاصطناعي (CAIOs)، يشهد النقاش حول الحوكمة تحولًا ملحوظًا. فلا يزال العديد من المؤسسات تتعامل مع الحوكمة على أنها خطوة تأتي بعد تبنّي الذكاء الاصطناعي: إطلاق المشروعات التجريبية أولًا، وإثبات جدوى حالات الاستخدام، ثم إضافة الضوابط لاحقًا. بينما تلجأ مؤسسات أخرى إلى إبطاء كل شيء بدافع الحد من المخاطر والحفاظ على السلامة. لكن أيًا من النهجين لا يُتيح توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي بسرعة وأمان على مستوى المؤسسة.
وتسعى المؤسسات التي تحقق تقدمًا إلى تجنُّب هذه المفاضلة من خلال دمج القواعد المنظمة لعمل أنظمة الذكاء الاصطناعي منذ البداية، بما يشمل تحديد البيانات التي يمكن للوكيل الوصول إليها، والإجراءات التي يمكنه تنفيذها، والأدلة التي يجب أن يقدمها، والحالات التي يتعين فيها تدخل العنصر البشري. وفي هذا النموذج، لا تُعَد الحوكمة لجنة تراجع أنظمة الذكاء الاصطناعي بعد تشغيلها، بل منظومة للثقة مدمجة في مسارات البيانات والنماذج ومهام سير العمل ونقاط اتخاذ القرار.
وأوضح Rudy Hagedorn، مدير سلسلة القيمة القائمة على البيانات في Consumer Goods Forum، الذي يقوده الرؤساء التنفيذيون، خلال مقابلة مع IBM Think، أن الفجوة الحالية تُشبه السماح لشخص بتشغيل معدات عالية الخطورة دون الحصول على ترخيص، قائلًا: "الجميع يحتاج إلى رخصة قيادة، والذكاء الاصطناعي يحتاج إلى واحدة أيضًا. ولم نصل إلى هذه المرحلة بعد".
ويُعَد سد هذه الفجوة أمرًا بالغ الأهمية، خاصةً في قطاع السلع الاستهلاكية المعبأة (CPG)، حيث يتوسع استخدام الذكاء الاصطناعي بسرعة في مجالات تؤثر مباشرةً في ثقة المستهلك، مثل التسعير والادعاءات التسويقية والتخصيص والعروض الترويجية والتنبؤ بالطلب والتواصل المرتبط بالعلامة التجارية. فقد تتحول توصية واحدة غير صحيحة أو مُخرج لم يخضع للمراجعة إلى أزمة تمسّ العلامة التجارية. كما قد يؤدي نظام ذكاء اصطناعي لا يخضع للمراقبة الكافية إلى إصدار أسعار غير صحيحة أو ادعاءات مضللة أو توصيات تخصيص متحيزة، في اللحظة التي يتخذ فيها المستهلك قراره.
وتقول Phaedra Boinodiris، الرئيسة العالمية للذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة في IBM Consulting، خلال حديثها مع IBM Think: "إن العديد من المؤسسات لا تزال تفتقر إلى المقومات الأساسية اللازمة لإدارة هذه المخاطر. لا يمكنك حوكمة ما لا تستطيع رؤيته". وأوضحت أن الشركات بحاجة إلى رؤية شاملة لمخزون أنظمة الذكاء الاصطناعي لديها، وعمليات التدقيق والتعرض للمتطلبات التنظيمية وسلوك النماذج. وأضافت أن الحوكمة لا ينبغي أن تقتصر على الامتثال القانوني، لأنه: "قد يكون الذكاء الاصطناعي متوافقًا مع القانون، لكنه سيئ في الممارسة".
ومع انتقال الشركات من المشروعات التجريبية للذكاء الاصطناعي التوليدي إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيل القادرة على العمل باستقلالية أكبر، تتضاعف المخاطر بصورة كبيرة إذا حدث أي خلل. وأشارت Boinodiris إلى أن IBM Research توصَّلت إلى أن 88% من المؤسسات تُجري تجارب على الذكاء الاصطناعي الوكيل، في حين أن 80% منها لا تزال تفتقر إلى الأسس اللازمة لحوكمة الأجيال السابقة من تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأضافت أن هذه الفجوة تجعل من الإلمام بالذكاء الاصطناعي والمساءلة والصلاحيات الواضحة عناصر أساسية. وتقول: "تتطلب الحوكمة صلاحيات حقيقية، كما تتطلب تفويضًا ممولًا بالموارد. فهي ليست مهمة جانبية".
ومع بدء وكلاء الذكاء الاصطناعي في العمل نيابةً عن الموظفين أو العملاء أو وظائف الأعمال، لم يَعُد من الممكن أن تبقى آليات التحكم خارج النظام. بل يجب أن تصبح جزءًا من طريقة عمله. ويحتاج القادة إلى معرفة ليس فقط ما الذي يقوم به نظام الذكاء الاصطناعي، بل أيضًا إذا ما كان يعمل ضمن الحدود المعتمدة في الوقت الفعلي.
ولا تقتصر قضية الحوكمة على السمعة. بل تمتد إلى الجانب المالي أيضًا. فمع انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي عبر وحدات الأعمال المختلفة والنماذج والمورِّدين والبنية التحتية والرموز المميزة، يمكن أن تتحول تكاليفه بسرعة إلى شكل جديد من الإنفاق غير المرئي. وتُشير أبحاث IBV إلى أن 84% من قادة التكنولوجيا لم يطبِّقوا بعد إدارة الشؤون المالية للذكاء الاصطناعي بصورة تشغيلية كاملة، و85% منهم لا يمتلكون رؤية كاملة للإنفاق على الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي. وفي غياب المساءلة، قد تستمر تكاليف الذكاء الاصطناعي في الارتفاع، حتى عندما تظل قيمة الأعمال المتحققة غير واضحة.
وفي الوقت نفسه، أوضح Hagedorn أن العديد من الشركات تغفل أحد القيود الأساسية، وهو جودة البيانات. ويقول: "الذكاء الاصطناعي يتغذى على البيانات، فانظر إلى ما يتغذى عليه". وأضاف أن ما تمتلكه كثير من المؤسسات ليس سوى "كومة من البيانات، لكنها ليست قابلة للتشغيل البيني فعليًا"، إذ تكون غالبًا مجزأة عبر عقود من الأنظمة المنفصلة والصوامع التنظيمية.
ويؤدي ذلك إلى ظهور خطر مألوف، لكنه هذه المرة أشد تأثيرًا. فالمقولة المعروفة "بيانات رديئة تؤدي إلى نتائج رديئة" لم تَعُد مشكلة تقتصر على الأنظمة الخلفية، بل أصبحت تؤثِّر مباشرةً في مخرجات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. ولهذا، تتجه الشركات بصورة متزايدة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي نفسه لتنقية البيانات وتوحيدها والتحقق من صحتها قبل إدخالها إلى النماذج، إدراكًا منها أن: "الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي يرتبط في المقام الأول بكيفية استخدام البيانات". كما يقول Hagedorn.
ولهذا السبب ترتبط الحوكمة ارتباطًا وثيقًا بتوسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي. وأوضحت Boinodiris أن برامج الذكاء الاصطناعي غالبًا ما تتعثر، ليس بسبب نقص الطموح لدى القادة، بل بسبب غياب الضوابط القابلة لإعادة الاستخدام. فإذا كانت كل حالة استخدام تتطلب عملية موافقة خاصة وبنية خاصة ومراجعة مستقلة للمخاطر، فسيظل الذكاء الاصطناعي حبيس المشروعات التجريبية. أما إذا تم دمج قواعد التحكم نفسها مرة واحدة، ثم إعادة استخدامها عبر مختلف الأنظمة، فسيصبح من الممكن إطلاق كل حالة استخدام جديدة بسرعة أكبر، مع الالتزام بالحدود المعتمدة.
وتقول Elaine Parr، نائبة رئيس قطاع الصناعات الاستهلاكية في IBM Consulting: "إن المؤسسات التي تحقق تقدمًا حقيقيًا هي تلك التي تتجاوز التفكير في نماذج إثبات المفهوم المنفصلة. المهم ليس ما تضيف إليه الذكاء الاصطناعي، بل الطريقة التي تطبقه بها. وإذا لم تكن تفكر في إحداث تحول جذري، وإذا لم تكن تطمح إلى تحقيق تلك المكاسب الأكبر، فستظل عالقًا في دوامة متكررة من نماذج إثبات المفهوم (POCs)".
وأشارت Parr إلى أن عودة مفهوم ملكية العمليات تمثِّل أحد الأساليب التي تعتمدها الشركات الكبرى لحوكمة التحول القائم على الذكاء الاصطناعي. وأضافت أن المفهوم التقليدي للمالك العالمي للعملية (Global Process Owner) يتطور ليصبح أقرب إلى "ملكية الأنشطة على المستوى العالمي"، أي شخص يتولى الإشراف ليس فقط على العملية، بل أيضًا على المنصة والبيانات والمهارات ونموذج التشغيل المرتبط بها.
ويُعَد هذا الانضباط التشغيلي أمرًا مألوفًا لدى شركات السلع الاستهلاكية المعبأة (CPG). فهذه الشركات تُدير بالفعل عمليات سحب المنتجات من الأسواق ومخاطر المورِّدين وضمان الجودة وعمليات التدقيق التنظيمية. وتتمثل الخطوة التالية في تطبيق المستوى نفسه من الانضباط على الذكاء الاصطناعي، من خلال تتبُّع الحوادث وتصنيف مستويات خطورتها ووضع بروتوكولات للتدخل في الوقت الفعلي وتحديد مسؤوليات واضحة عند تعطُّل الأنظمة.
وقد بدأت بعض الشركات الرائدة في هذا القطاع بالفعل في اتِّباع هذا النهج. وأشارت Parr إلى Nestlé باعتبارها إحدى شركات السلع الاستهلاكية المعبأة التي تعاملت مع عملية التحول "بقدر كبير من الدراسة والتخطيط". وأضافت أن Nestlé أعلنت عن استراتيجية التحول "Nestlé Fuel for Growth"، التي تستهدف تحقيق فوائد بقيمة 3 مليارات فرنك سويسري بحلول نهاية عام 2027. ورأت Parr أن هذه المبادرة لا تمثِّل مجرد برنامج لخفض التكاليف، بل تُعَد نموذجًا للحوكمة يوضِّح كيفية تنظيم مراحل التحول، وتغيير القوى العاملة، واتخاذ القرارات التقنية.
وقالت Sophie Kuijt، المهندسة المتميزة في IBM، خلال حديثها مع IBM Think، إن فريق IBM يتعامل مع الذكاء الاصطناعي المسؤول باعتباره عامل تمكين، وليس عائقًا، في مشروعات الذكاء الاصطناعي التي ينفِّذها مع العملاء. وبالحديث عن نهج IBM، أضافت أن الحوكمة تُعَد أولوية "مدمجة في التصميم" عند توسيع نطاق التقنيات الجديدة وحالات الاستخدام. وأوضحت أن الهدف هو التأكيد منذ البداية على أن الابتكار يجب أن يلتزم بالمبادئ المحددة. وأضافت أن الحوكمة "لا تُستخدم كعائق" أو باعتبارها مجرد قائمة تحقق للامتثال، بل "كعامل تمكين" يرسِّخ الشفافية منذ المراحل الأولى.
ويعكس هذا التحول واقعًا تشغيليًا أوسع، يتمثل في أن الحوكمة لم تَعُد من الممكن أن تبقى طبقة خارجية تضاف إلى النظام. وكما أوضح Hagedorn، تحتاج الشركات بصورة متزايدة إلى "دمج المسؤولية الأخلاقية داخل البنية الأساسية"، وذلك من خلال تضمين الضوابط الوقائية مباشرةً في مهام سير العمل والأنظمة منذ البداية، بدلًا من إضافتها عبر التعليمات الموجَّهة للنظام أو بعد نشره.
وحذَّرت Boinodiris من أن مجرد إشراك إنسان في دورة اتخاذ القرار لا يكفي إذا كان هذا الشخص لا يفهم كيفية عمل نظام الذكاء الاصطناعي. ففي حالات الاستخدام عالية المخاطر، يحتاج العنصر البشري إلى قابلية الملاحظة ومعرفة مصدر البيانات وتوافر الأدلة والقدرة على التساؤل عن سبب إصدار النظام لنتيجة معينة. وأضافت أنه في غياب هذه العناصر، قد يتحول الإشراف البشري إلى "وسيلة للتنصل من المسؤولية".
ويتمثل السؤال الأوسع المرتبط بالسيادة في إذا ما كانت الشركات قادرة على إثبات أنها تسيطر على أنظمتها في الوقت الفعلي؛ أي من يتحكم في النظام وكيف يعمل وإذا ما كانت الضوابط مطبَّقة باستمرار عبر البيانات والذكاء الاصطناعي والهوية والعمليات. وهذه القضية تتجاوز مجرد مكان تشغيل أعباء العمل. بل تتعلق باستمرارية الأدلة ووضوح المساءلة وكَون الحوكمة جزءًا أصيلًا من تصميم النظام، بدلًا من إعادة بنائها بعد وقوع الحوادث.
وبالنسبة إلى شركات السلع الاستهلاكية، لا تتمثل الفائدة في جعل الذكاء الاصطناعي أبطأ وأكثر أمانًا. بل في تمكينه من العمل بسرعة مع الحفاظ على مستوى من الثقة يسمح للمؤسسات بالاعتماد عليه.
فعندما يتم تطبيق الحوكمة بالشكل الصحيح، فإنها تُتيح للقادة نشر عدد أكبر من وكلاء الذكاء الاصطناعي، وفهم التكاليف بوضوح، والتدخل عند انحراف الأنظمة عن مسارها، وتوسيع حالات الاستخدام دون الحاجة إلى إعادة تصميم الضوابط في كل مرة. كما تساعد على ضمان أن تكون البيانات الأساسية، وهي الوقود الذي يعتمد عليه الذكاء الاصطناعي، نظيفة وقابلة للتشغيل البيني وملائمة للغرض المطلوب.
ومع دمج الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل سلسلة القيمة، ستكون المؤسسات الفائزة هي تلك التي تنجح في دمج التحكم مع السرعة، وتضمن أن يكون نظام الذكاء الاصطناعي لديها، شأنه شأن أي نظام قوي آخر، قد استوفى متطلبات تشغيله.
الشريك الأول، رئيس قطاع منتجات التجزئة والصناعات الاستهلاكية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA)
مهندسة متميزة وكبيرة مسؤولي التكنولوجيا (CTO) لدى IBM في شمال ووسط أوروبا
IBM Consulting الرائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة