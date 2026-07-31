ومع تسابق شركات السلع الاستهلاكية إلى دمج الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالطلب والتسعير والتسويق وخدمة العملاء وابتكار المنتجات، يكتشف كثير منها أن المشكلة لا تكمن في سهولة إطلاق مشروع تجريبي جديد. بل تكمن في قدرتها على الحفاظ على السيطرة عندما يبدأ الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات أو التوصية بها أو أتمتتها على مستوى المؤسسة. وهنا يأتي دور الذكاء الاصطناعي المسؤول.

وتُشير مجموعة متزايدة من الأدلة إلى أن الحوكمة هي العامل الذي يُتيح توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي. فوفقًا لأحدث أبحاث IBM Institute for Business Value (IBV)، تنشر المؤسسات التي تدمج الضوابط داخل بنيتها المعمارية للذكاء الاصطناعي عددًا من وكلاء الذكاء الاصطناعي يزيد بمقدار 16 ضعفًا، وتنفق أقل بأربع مرات، وتحقق هوامش تشغيل أعلى بنسبة 18% مقارنةً بالمؤسسات التي لا تتبع هذا النهج. وتُعيد هذه النتيجة تعريف الذكاء الاصطناعي المسؤول، لينتقل من كونه وظيفة دفاعية لإدارة المخاطر إلى عامل أساسي لتعزيز الأداء. ومن المتوقع أن تزداد أهمية الحوكمة خلال السنوات المقبلة، إذ تتوقع Gartner أنه بحلول عام 2027 ستصبح إمكانات حوكمة الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي المسؤول جزءًا من 75% من منصات الذكاء الاصطناعي، لتصبح بذلك الساحة الرئيسية للمنافسة.