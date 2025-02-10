تدرك العديد من الشركات أن بيئات تكنولوجيا المعلومات لديها ستكون متنوعة على المدى الطويل. لكن معظمهم حسّنوا بيئاتهم بشكل منفصل. يؤدي هذا إلى إنشاء نهج هجين بشكل افتراضي يؤدي إلى الافتقار إلى أساس المعلومات التكنولوجية الإستراتيجية حيث تظل العناصر المطلوبة لإدارة السحابة في صوامع منعزلة، كما وصفتها Deloitte.

يضع التصميم الهجين قابلية التشغيل البيني في صميمه من خلال التكامل الرأسي والأفقي الذكي والمتعمد لمكونات التقنية. يركز التصميم الهجين على نهج منصات يتيح الابتكار والممارسات التشغيلية المشتركة. فهو يقلل بشكل كبير من تعقيد إدارة البيئة الهجينة مع تحسين المكاسب الناتجة عنها.



علاوة على ذلك، زادت المؤسسات من تبني الأساليب التقنية مثل هندسة المنصات، التي تستخدم قدرات الخدمة الذاتية وعمليات البنية التحتية المؤتمتة لتحسين تجربة المطور وإنتاجيته. غالباً ما تكون هندسة المنصة استجابة للتعقيد المتزايد باستمرار في بنيات البرمجيات الحديثة والبيئات السحابية الهجينة.

يتطلب الابتكار في مجال الأعمال من المؤسسات نشر التقنية في أي مكان تدير فيه المؤسسة أعمالها التجارية وتحتاج إليها، مثل السحابة أو مركز البيانات أو موقع الحافة أو الجهاز. يتطلب الأمر تنسيقاً محكماً بين البنية التقنية والعمليات والفرق والثقافة لتحقيق النجاح.

يمنع التصميم الهجين عدم تجانس النشر الذي يتحول إلى عدم تجانس تقني وتشغيلي، وهو ما نراه غالبًا في النهج الهجين الافتراضي.

الحقيقة أن التشغيل عبر بيئات متعددة يخلق تعقيدًا يمتد عبر مراكز البيانات والسحابات المتعددة ومجموعات التقنية الحالية والفِرق. لكن الانتقال إلى السحابة العامة، تحديداً، دون تحسين وتبسيط المنصة التي تدير تلك البيئات، هو أيضاً وصفة تؤدي إلى عدم الكفاءة وارتفاع التكاليف.



البيئات المعزولة في النهج الهجين بشكل افتراضي لا تقوم بأي دور في تقليل تعقيد السحابة. ما تحصل عليه الشركات هو ارتفاع التكاليف وتقليل أي تأثير إيجابي قد تحدثه السحابة على المؤسسة. وهو ما يعادل قيام أحد الفنادق بتركيب كاميرات مراقبة في كل مكان دون إنشاء مركز تحكم حيث يمكن لشخص ما مراقبتها جميعًا في وقت واحد.

التصميم الهجين هو المنهجية الصحيحة لكل مؤسسة تأخذ في الاعتبار أهمية التحول الرقمي، والاعتماد المتزايد على السحابة، والفرصة الوشيكة في الذكاء الاصطناعي.

لهذا السبب تم استخدام التصميم الهجين في تحول IBM CIO كعميل صفر، مما أدى إلى انخفاض كبير في تكاليف الاستضافة وعدد موظفي العمليات المطلوب. أدى ذلك إلى توفير 90% في تكلفة الاستضافة، وانخفاض بنسبة 55% في عدد موظفي العمليات، وتوفير 200 مليون دولار أمريكي باستخدام مجموعة Apptio المتكاملة.

وجد تحليل من IBM Consulting لأكثر من 50 عميلاً أن أولئك الذين أدرجوا مبادئ التصميم الهجين حققوا عائد استثمار أعلى بثلاث مرات من برامج تكنولوجيا المعلومات خلال خمس سنوات، ويرجع ذلك أساساً إلى تحقيق الاتساق عبر المنصات والعمليات والأشخاص. من المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم أيضاً من خلال الاستخدام المكثف للذكاء الاصطناعي التوليدي.

