لماذا يُعد الحفاظ على نظافة البيانات أمرًا ضروريًا للأمن السيبراني

يُعد ضمان خلو بيانات المؤسسة من الأخطاء واعتمادها كمصدر جدير بالثقة لمعلومات الأعمال الحيوية عنصرًا أساسيًا لتحقيق الكفاءة التشغيلية وتعزيز القدرة على الصمود والاستمرارية. وفي ظل الكم الهائل من المصادر الرقمية التي تعتمد عليها معظم المؤسسات اليوم، تتعدد الطرق التي قد تجعل الشركات تفقد الرؤية الواضحة لكيفية جمع بياناتها وتخزينها والوصول إليها.

تقول Evelyn Kim، مديرة البرامج في IBM Security:"تواجه المؤسسات اليوم عددًا من التحديات عند سعيها للحفاظ على سلامة بياناتها الحيوية". "تشهد البيانات نموًا متسارعًا وبأشكال ومواقع متعددة، ما يؤدي إلى فقدان المؤسسات للرؤية والقدرة على التحكم في بياناتها المهمة. ونرى المؤسسات تكافح مع البيانات الظلّية (البيانات غير المكتشفة أو غير المعروفة)، والتي تشكّل مخاطر جسيمة. كما يفرض الذكاء الاصطناعي التوليدي مخاطر جديدة على البيانات — سواء من حيث الحاجة إلى توافر الكم والنوع المناسبين من البيانات لاستخدامه بفعالية، أو من حيث ضمان عدم العبث بالبيانات أو التلاعب بها."