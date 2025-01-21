لماذا يُعد الحفاظ على نظافة البيانات أمرًا ضروريًا للأمن السيبراني

تُعد البيانات، بجميع أشكالها وأنواعها، أحد الأصول المهمة التي تمتلكها الشركات. إذ لا يقتصر دورها على تزويد المؤسسات بالمعلومات الأساسية حول أنظمتها وعملياتها، بل تسهم أيضًا في تعزيز النمو وتحسين اتخاذ القرارات على جميع المستويات.
مع ذلك، مثل أي جزء آخر من الشركة، يمكن أن تتدهور البيانات بمرور الوقت وتصبح أقل قيمة إذا لم تتوخَّ المؤسسات الحذر. والأخطر من ذلك أن تجاهل نقاء البيانات يمكن أن يعرّض المؤسسات لمجموعة من المخاطر الأمنية ومشكلات الامتثال للقوانين.
تعني نظافة البيانات، أو نقاء البيانات، التأكد من أن جميع بيانات المؤسسة دقيقة ومتسقة، بغض النظر عن مكان تخزينها أو كيفية استخدامها. ولتحقيق ذلك، تحتاج المؤسسات إلى ضمان فحص بياناتها بانتظام وفقًا لست خصائص أساسية:
لضمان إدارة فعّالة لكل من هذه العناصر، يمكن للمؤسسات الاعتماد على مجموعة متنوعة من أدوات إدارة البيانات وحلولها. وتعتمد هذه الأنظمة المؤتمتة على عمليات تحليل البيانات وتنقيتها للمساعدة على اكتشاف الحالات غير المألوفة فور حدوثها، وتمكين المؤسسات من معالجتها.
يُعد ضمان خلو بيانات المؤسسة من الأخطاء واعتمادها كمصدر جدير بالثقة لمعلومات الأعمال الحيوية عنصرًا أساسيًا لتحقيق الكفاءة التشغيلية وتعزيز القدرة على الصمود والاستمرارية. وفي ظل الكم الهائل من المصادر الرقمية التي تعتمد عليها معظم المؤسسات اليوم، تتعدد الطرق التي قد تجعل الشركات تفقد الرؤية الواضحة لكيفية جمع بياناتها وتخزينها والوصول إليها.
تقول Evelyn Kim، مديرة البرامج في IBM Security:"تواجه المؤسسات اليوم عددًا من التحديات عند سعيها للحفاظ على سلامة بياناتها الحيوية". "تشهد البيانات نموًا متسارعًا وبأشكال ومواقع متعددة، ما يؤدي إلى فقدان المؤسسات للرؤية والقدرة على التحكم في بياناتها المهمة. ونرى المؤسسات تكافح مع البيانات الظلّية (البيانات غير المكتشفة أو غير المعروفة)، والتي تشكّل مخاطر جسيمة. كما يفرض الذكاء الاصطناعي التوليدي مخاطر جديدة على البيانات — سواء من حيث الحاجة إلى توافر الكم والنوع المناسبين من البيانات لاستخدامه بفعالية، أو من حيث ضمان عدم العبث بالبيانات أو التلاعب بها."
في حين أن أهمية سلامة البيانات قد تبدو مقتصرة على دعم سلاسة عمليات الأعمال، فإنها في الواقع تُعد عنصرًا أساسيًا في بناء وضع قوي للأمن السيبراني وتعزيزه. فيما يلي بعض المخاطر الأمنية الكامنة التي قد تنشأ مع مرور الوقت في حال إهمال ممارسات نقاء البيانات الجيدة:
مع التوسع المتسارع في حجم البيانات، يصبح تصنيف البيانات، ولا سيما البيانات المهمة، أكثر أهمية من أي وقت مضى لتعزيز الأمن. يُعد فهم أماكن تواجد البيانات المهمة خطوة أساسية في مراقبة مخازن البيانات وقواعد البيانات لمنع الاختراقات الأمنية واكتشاف الهجمات السيبرانية، بما يسهم في تقليل الأثر والأضرار عبر الشبكات الحيوية والأنظمة المتصلة.
تعتمد فعالية الأدوات والتقنيات الأمنية الحديثة أيضًا على دقة البيانات. ومن دون إنشاء خط أساس جدير بالثقة لنشاط الأعمال العادي، تفقد حلول الأمان هذه قدرتها على تحديد أنماط المستخدمين المشبوهة. وقد تؤدي إلى نتائج إيجابية زائفة وضعف في كشف التهديدات.
تؤدي نظافة البيانات دورًا حاسمًا في مساعدة المؤسسات على تلبية المتطلبات التنظيمية المختلفة. يذكر Kim: "تميل الصناعات المنظمة بشدة إلى أن تواجه مخاوف كبيرة تتعلق بحوكمة البيانات/الأمن. ونلاحظ عادةً أن قطاعات الخدمات المالية والرعاية الصحية والتصنيع والمرافق/الطاقة تعتمد بشكل كبير على الاستثمارات في أمن البيانات لدعم جهودها في الامتثال."
من دون بيانات تقارير امتثال دقيقة وكاملة، تعرض المؤسسات نفسها لانتهاكات امتثال كبيرة وعقوبات مالية مرتبطة بها. ويمكن أن يؤدي ذلك أيضًا إلى تداعيات قانونية طويلة الأجل يمكن أن تلحق الضرر بسمعة الشركة والتأثير في ولاء العملاء.
لا يُعد تنظيف البيانات أمرًا تقوم المؤسسات بجدولته على مدار العام أو إكماله كمشروع لمرة واحدة. ويتطلب التزامًا مستمرًا وقدرة على دمج ممارسات جودة البيانات في كل مرحلة من مراحل دورة حياة البيانات. فبدءًا من مرحلة جمع البيانات وإدخالها إلى التخزين والمعالجة والتحليل، يجب على المؤسسات اتباع العديد من خطوات صيانة البيانات الاستباقية، وتشمل ما يلي:
وضع سياسات واضحة لحوكمة البيانات: يجب على الشركات تحديد الأدوار والمسؤوليات بوضوح داخل المؤسسة فيما يتعلق بإجراءات إدخال البيانات والتحقق منها وتحديثها. ويتضمن ذلك أيضًا اتباع إرشادات الامتثال الصارمة حول كيفية التعامل مع البيانات بشكل صحيح داخل النقل وخارجه.
الاستثمار في حلول جودة البيانات: يجب على المؤسسات البحث عن أدوات الجيل التالي وتنفيذها، والتي توفر أنشطة تنقية البيانات المؤتمتة في الوقت الفعلي في أثناء التعامل مع عمليات إلغاء البيانات المكررة والتحقق من صحتها بشكل منهجي. تساعد هذه الأدوات على تحديد مشكلات جودة البيانات بشكل استباقي ومعالجتها، ما يوفر الوقت والموارد للفرق الداخلية.
اعتماد ثقافة الأمن أولاً: من الضروري بناء ثقافة عمل تعطي الأولوية لأمن البيانات وسلامتها. ويشمل ذلك تنظيم جلسات تدريبية للموظفين حول أهمية الالتزام بمعايير إدارة البيانات الصارمة، بالإضافة إلى تطبيق ضوابط وصول مشددة وتشفير البيانات وحلول المراقبة.
البيانات هي ما يحافظ على استمرارية المؤسسات الحديثة. ومع ذلك، إذا لم تكن حريصًا، فإن قيمة هذا الأصل ستتضاءل بمرور الوقت وتؤدي إلى عدد من عواقب الأعمال. فمن خلال إعطاء الأولوية لنظافة البيانات، يمكن للمؤسسات اكتشاف الإمكانات الحقيقية لبياناتها المهمة، ما يمكّنها من اتخاذ قرارات أفضل وتعزيز مرونتها في مبادرات الأمن والامتثال.