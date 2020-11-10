لماذا أصبح الاستثمار في بياناتك الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى

لا تدعم بنية البيانات الحالية طموحات الشركات العالية لتسريع الابتكار الرقمي والمرونة في عالم ما بعد جائحة كوفيد. وتوفر إستراتيجية البيانات المخططة جيدًا للمؤسسات الرقمية فرصًا لتحويل الأعمال وخفض التكاليف وتحسين المشاركة وتحقيق أقصى قدر من المرونة في بيئة متعددة السحابة.

على سبيل المثال، يمكن للشركات الاستفادة من بيانات المؤسسة لتطوير ابتكارات متقدمة تستند إلى الذكاء الاصطناعي باستخدام معالجة اللغة الطبيعية (NLP) والتعلم الآلي (ML) والتعلم العميق والشبكات العصبية وقدرات تحويل الكلام إلى نص وتحويل النص إلى كلام. ومع ذلك، يتعين على الشركات معرفة المجالات التي يجب أن تركز عليها جهودها في مجال تنظيم البيانات المهمة. تقدر IBM أن 80 بالمئة من الجهود المبذولة في نشر الذكاء الاصطناعي هي تجهيز البيانات للاستخدام.

خلال العقد الماضي، تطور استخدام البيانات وعملياتها بشكل كبير — سواء من حيث التقنية أو حالات الاستخدام. وقبل عشر سنوات، استثمرت الشركات بشكل كبير في أعداد كبيرة من مستودعات البيانات باستخدام قواعد بيانات علائقية، ما جعل حالات الاستخدام تقتصر على التحليلات التقليدية. بينما بدأت العديد من الشركات بالانتقال إلى بحيرات البيانات لأغراض علم البيانات، ظلت مستودعات البيانات حجر الزاوية الأساسي.

على الرغم من الاستثمارات الكبيرة في بيانات المؤسسات، تكافح معظم المؤسسات من أجل دمج المستودعات أو مراكز البيانات المعزولة والقديمة. كما أن الشركات غير قادرة على الاستفادة بشكل فعال من الكميات الهائلة من البيانات شبه المنظمة وغير المنظمة التي لم يتم استخدامها في الماضي. وفقًا لدراسة المؤسسة المعرفية التي أجرتها شركة IBM – فإن أقل من 4 من كل 10 مؤسسات (40%) قامت بدمج بياناتها على مستوى المؤسسة، وتصميم بنية بيانات على مستوى المؤسسة ونشرها.

تساعد بنية البيانات الحديثة المدعومة بنهج "منصة البيانات" على تنسيق مجموعات كبيرة من البيانات في بيئة سحابية هجينة. ويتيح هذا النهج إنشاء سير عمل مؤتمت ومنصات أعمال وتجارب وتوسيع نطاق قيمة البيانات لتسريع مبادرات الذكاء الاصطناعي.

تعاونت IBM مع شركة رعاية صحية كبيرة مقرها الولايات المتحدة تمتلك مستودع بيانات قديمًا مكلفًا لمساعدة الشركة على خفض نفقاتها وزيادة قيمة بياناتها. وفي الأسابيع الستة الأولى من التعاون مع IBM، حولت الشركة مستودع بياناتها إلى منصة بيانات قادرة على تشغيل 14 ترخيصًا في مجال علم البيانات. بفضل وجود ما يقرب من ألف نموذج حاليًا، حسَنت الشركة عملية إدارة الرعاية الصحية للعملاء والأعضاء من خلال توسيع نطاق استخدام البيانات إلى مستوى يتجاوز إعداد التقارير.