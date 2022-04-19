أصبحت العملات المشفرة، التي غالبًا ما يتم تصويرها على أنها مهرب من العملات الورقية والبنوك التقليدية، محور اهتمام مستمرًا للبنوك والحكومات. يمثّل الأمر التنفيذي الأخير الصادر عن الرئيس الأمريكي أحد الأمثلة فقط على الكيفية التي تدرس بها الحكومات بعناية كيفية التعامل مع العملات المشفّرة. ومع زخم الأخبار حولها، يسهل أن نغفل عن أساسيات السياسة النقدية وطبيعة العملة، وعن الأسباب التي تجعل من غير المرجّح أن تحل العملات المشفّرة محلّ العملات الورقية.

في عام 2021، كلَّف بنك التسويات الدولية — المملوك للبنوك المركزية والذي يقدّم لها خدمات مالية — بإعداد ورقة بحثية أكاديمية بعنوان:“Distrust or speculation? The socioeconomic drivers of U.S. cryptocurrency investments.” أظهر البحث أن مستثمري العملات المشفّرة يميلون في الأغلب إلى أن يكونوا من مستخدمي الخدمات المصرفية الرقمية، ومن الذكور، ومن الفئات العمرية الأصغر، وذوي مستويات تعليم أعلى. والمُلفِت أكثر في النتائج أنه تبيّن أن المستثمرين والمستخدمين في مجال العملات المشفّرة لا تدفعهم بالضرورة حالة عدم ثقة في الخدمات المصرفية التقليدية أو خدمات الدفع. ويبدو أن سبب الوجود الذي رُوِّج له طويلًا للبيتكوين وغيرها من أوائل العملات المشفّرة ليس إلا خرافة.

حدود العملات المشفّرة كشكل من أشكال الدفع

بالطبع، ساهمت التقييمات المرتفعة وتقلبات الأسعار الحادّة في زيادة شعبية العملات المشفّرة، وجذب اهتمام المتداولين ووسائل الإعلام والجمهور. لكن هذا التقلّب يجعل العملات المشفّرة خيارًا أقل ملاءمة لعمليات الدفع. فشركات مثل Tesla وAmazon، التي أعلنت في البداية أنها ستقبل بعض العملات المشفّرة كوسيلة دفع، عادت وتراجعت عن هذا التوجّه لاحقًا. فلماذا قد ترغب أي شركة في قبول عملة يمكن أن تتغيّر قيمتها بهذه الدرجة يوميًا؟

وفي الواقع، لماذا قد يرغب أي شخص في ذلك أصلًا؟ هل ستشقّ العملات المشفّرة طريقها إلى أنظمة الدفع السائدة، أم ستظل أداة استثمار مضاربي أكثر من كونها عملة للاستخدام اليومي؟ يعتمد جزء كبير من الإجابة على فهم كيفية تصرّف الحكومات والجهات التنظيمية والبنوك المركزية لحماية اقتصاداتها ومواطنيها. لماذا نستخدم هنا كلمة "حماية"؟ دعونا نستكشف ذلك من خلال نظرة موجزة على دور البنوك المركزية.

كيف تتحدّى أسعار العملات المشفّرة غير المستقرة البنوك المركزية

تتمثّل الأدوار الرئيسية لأي بنك مركزي في دولة ما في ما يلي:

الإشراف على سلامة ومتانة واستقرار الاقتصاد وأنظمته المالية (تختلف درجة وسلطة هذا الدور من دولة إلى أخرى، لكن لأغراض هذا المقال يُعدّ هذا التعميم كافيًا). المساعدة في ضمان أن تكون الدولة بيئة آمنة للاستثمار على المدى الطويل، وذلك من خلال السيطرة على معدلات التضخم.

تتمثل الطريقة الأكثر مباشرة للتحكم في التضخم والقيمة النسبية للعملة في تحديد سعر الفائدة المقدم للبنوك التجارية مقابل ودائعها وقروضها من البنك المركزي. ويؤثّر هذا السعر بدرجة كبيرة في أسعار الفائدة التي توفّرها البنوك التجارية للمودعين والمقترضين، وهو ما ينعكس مباشرةً على السلوكيات الاقتصادية مثل الإنفاق والادخار.

تضع بعض البنوك المركزية أهدافًا معلنة للتضخم؛ فبنك كندا، على سبيل المثال، يعتمد هدفًا رسميًا للتضخم منذ عام 1991، ويُعاد الاتفاق على هذا الهدف مع الحكومة الفيدرالية كل خمس سنوات. وتختار بعض الحكومات والبنوك المركزية ربط اقتصاداتها باقتصاد آخر من خلال تثبيت سعر الصرف بين عملتها الورقية وعملة أخرى مثل الدولار الأمريكي (USD) أو اليورو (EUR). في كلتا الحالتين، يبقى الهدف هو التحكم في التضخم من خلال إدارة قيمة العملة. تستمد سلطة البنك المركزي في التحكّم في العملة الورقية بدرجة كبيرة من سيادة الدولة التي يعمل ضمنها، ومن قاعدة سكانية خاضعة للضرائب تدعم الأنظمة الاقتصادية والمصرفية والهياكل الحاكمة.

لكن إذا لم يَعُد البنك المركزي قادرًا، بصفته الجهة المسؤولة، عن التحكّم في قيمة العملة التي يستخدمها السكان، فلن يعود قادرًا على ضبط التضخم، ولا على الحفاظ على سلامة واستقرار ومتانة النظامين الاقتصادي والمالي. لا تتأثر العملات المشفّرة بشكل مباشر بأسعار الفائدة في أي دولة بعينها، على الأقل ليس أكثر من تأثرها بعدد لا يُحصى من العوامل الأخرى التي تجعل قيمتها تتقلب باستمرار.

وبالنسبة إلى أي بنك مركزي، إذا كانت الجهات التي تحدّد قيمة العملة وتتحكّم في تداولها تقع خارج نطاق سيطرته، فهذا يعني فعليًا التنازل عن إدارة السياسة النقدية لصالح تلك الجهات وأنشطتها. وفي هذه الحالة يصبح النظام عُرضة لموجات سريعة من التضخّم أو الانكماش؛ فقد تتمكّن وحدة واحدة من عملة مشفّرة من شراء هاتف ذكي اليوم، ولا تكفي غدًا إلا لشراء شطيرة. وسيبدأ الأفراد والشركات في فقدان الثقة بالنظام، وسيتضرر الاقتصاد.

إمكانات العملات المستقرة المدعومة مركزيًا

مع ذلك، لا يعني هذا أن التقنية المستخدمة في العملات المشفّرة لا يمكن أن تستفيد منها البنوك المركزية لتوفير عملات رقمية مستقرة، أو تنظيمها أو مراقبتها خدمةً للسكان والاقتصادات التي تحميها. تعمل البنوك المركزية والحكومات، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حاليًا على استكشاف العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية (CBDCs). وقد عملت بعض هذه الجهات لسنوات عدة بالتعاون مع البنوك التجارية. وبات هذا الموضوع يحتل موقعًا بارزًا على أجندة كثير من المشرّعين والمسؤولين الإداريين المعنيين بالأنظمة المالية. وفي يناير 2021، أصدر مكتب مراقب العملة في الولايات المتحدة إرشادات تنظيمية حول استخدام تقنيات سلسلة الكتل في الأنظمة المالية، كما شرعت بعض البنوك المركزية بالفعل في تنفيذ مشروعات إثبات مفهوم في هذا المجال. يُظهر الأمر التنفيذي الأخير الصادر عن الرئيس الأمريكي، ومشروعا القانون اللذان قُدِّما مؤخرًا في مجلس النواب ومجلس الشيوخ الأمريكي، مدى القلق الذي تبديه الحكومات تجاه الأصول والعملات الرقمية، ومحاولاتها توحيد التعريفات وأطر الحماية المنظمة لها. يعتقد كثيرون أن المسألة ليست سوى مسألة وقت قبل أن تصبح العملة رقمية بالكامل.

قد تعمل العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية (CBDCs) بطريقة مختلفة عن العملات المشفّرة الشائعة حاليًا؛ فإذا كانت مرتبطة مباشرةً بعملة ورقية، على غرار "العملات المستقرة" (stablecoins)، فإن قيمتها تبقى مستقرة بقدر استقرار العملة الورقية. وإذا كان من السهل تتبّع حركة هذه العملات من مستخدم لآخر، فلن تعود أداة مناسبة لعمليات غسل الأموال أو الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة أو تمويل الأعمال غير القانونية الأخرى. ورغم أن حجم استخدام العملات المشفّرة في الأنشطة غير القانونية قد يكون مُبالغًا فيه (إذ يظل استخدام النقد في الأنشطة الإجرامية أكثر انتشارًا)، فإن البنوك المركزية والحكومات تجد إغراءً كبيرًا في استقطاب المستخدمين الشرعيين للعملات المشفّرة، وتقليص جاذبية العملات الأقل قابلية للتتبّع.

وعند تنحية آراء المحللين جانبًا، فإن جوهر الأمر التنفيذي الأخير للرئيس الأمريكي يتمثل في الدعوة إلى دراسة متأنية لكيفية تنظيم الأصول الرقمية. فيما يخص العملات المشفّرة، تجد الحكومات نفسها في موقف معقّد: فمع استثمار عدد كبير من الأفراد (وبعضهم وضع فيها مدّخرات حياته) في العملات المشفّرة أو الأصول الرقمية الأخرى، بات لزامًا على الحكومات التفكير في كيفية حماية مواطنيها. إذا امتنعت الحكومات عن اتخاذ أي إجراءات تنظيمية لسوق العملات المشفّرة، وفي الوقت نفسه وجّهت البنوك المركزية أو سمحت لها بإصدار عملاتها الرقمية الخاصة (CBDCs)، فقد يكون الأثر الناتج في سوق العملات المشفّرة كارثيًا على بعض الأطراف، وقد يمتد تأثيره إلى الاقتصاد ككل. وقد يدفع هذا الأثر بالناخبين إلى اتخاذ مواقف معينة تجاه حكومة لا يرون أنها توفّر لهم الحماية اللازمة (حتى وإن كانت هذه الحماية منهم أنفسهم). إذا اتجهت الحكومة إلى تنظيم العملات المشفّرة بصرامة، وتراجعَت قيمها بعدها، فقد يكون الأثر على الأفراد والاقتصاد كارثيًا بالقدر نفسه، وقد يؤثّر أيضًا في توجهات الناخبين.

ورغم التعقيدات التنظيمية المحيطة بالعملات المشفّرة، يمكن للبنوك أن تجني فوائد إضافية من خلال تتبّع تدفقات العملة وأنماط استخدامها. ومن المؤكد أن ذلك يمكن أن يدعم أهداف البنوك المركزية في مراقبة النمو الاقتصادي والتأثير فيه.

كيف سينعكس كل هذا على الآلاف من العملات المشفّرة المتداولة اليوم؟ الزمن وحده كفيل بالإجابة عن هذا السؤال. إذا كنت تميل إلى الاستثمارات المضارِبة والمحفوفة بالمخاطر، فقد تكون العملات المشفّرة من الخيارات المطروحة أمامك — لكن عليك أن تختار بحذر شديد. قد يأتي يوم تسهم فيه قرارات الجهات المسؤولة عن حماية الاقتصادات الوطنية والأسواق في تجريد بعض العملات المشفّرة من قيمتها الاستخدامية تقريبًا، فلا تظلّ إلا كعناصر ذات قيمة محدودة، يتعامل معها الهواة والمؤرّخون بوصفها مقتنيات لا أدوات مالية.