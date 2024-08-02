الاتحاد الأوروبي (EU) هو أول سوق رئيسي يحدد قواعد جديدة تتعلق بالذكاء الاصطناعي.

"الهدف هو تحويل الاتحاد الأوروبي إلى مركز عالمي للذكاء الاصطناعي جدير بالثقة، وفقًا لمسؤولي الاتحاد الأوروبي.

يتبنى قانون الذكاء الاصطناعي نهجًا قائمًا على المخاطر، ما يعني أنه يصنف التطبيقات وفقًا لمخاطرها المحتملة على الحقوق الأساسية والسلامة. وتشمل بعض أكثر الأحكام أهمية ما يلي: حظر بعض ممارسات الذكاء الاصطناعي التي تُعد ذات مخاطر غير مقبولة، ووضع معايير لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي عالية المخاطر ونشرها، واتباع قواعد نماذج الذكاء الاصطناعي ذات الأغراض العامة (GPAI). أنظمة الذكاء الاصطناعي التي لا تندرج ضمن إحدى فئات المخاطر في قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي لا ينطبق عليها متطلبات القانون (وغالبًا ما يُطلق عليها فئة "الحد الأدنى من المخاطر")، على الرغم من أن بعضها قد يحتاج إلى الالتزام بالشفافية والامتثال للقوانين الأخرى السارية.

يقول Bruno Massot، نائب الرئيس والمستشار القانوني المساعد ورئيس الشؤون القانونية في IBM أوروبا: "إنها شكل من أشكال البراغماتية التنظيمية يهدف إلى تكييف القيود بما يتناسب مع مستوى المخاطر."

بموجب هذه القواعد الجديدة، سيتم حظر بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تهدد حقوق المواطنين. ويشمل ذلك أنظمة التصنيف البيومتري المعتمدة على خصائص حساسة وجمع الصور الوجهية بشكل عشوائي من الإنترنت أو كاميرات المراقبة لبناء قواعد بيانات للتعرف على الوجوه والتعرف على المشاعر في المدارس وأماكن العمل، بالإضافة إلى تطبيقات الشرطة التنبئية.

تمت الموافقة على قانون الذكاء الاصطناعي من قِبل البرلمان الأوروبي في 22 أبريل، ومن قِبل دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء في 21 مايو. ونُشر القانون في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي في 12 يوليو، ودخل حيز التنفيذ في 1 أغسطس، مع دخول أحكام مختلفة من القانون حيز التنفيذ على مراحل.

سيتبع قانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي جدولاً زمنيًا سريعًا للغاية.

"تتطور الأمور بسرعة كبيرة، إلا أن هذا لم يكن مفاجئًا. إذ كانت المسودات معروفة منذ فترة طويلة. ويشير ماسّو إلى أنه من المهم أيضًا التحرك بسرعة نظرًا إلى تقدم التقنيات بسرعة كبيرة."

في الشهر السادس، يدخل حظر ممارسات الذكاء الاصطناعي المحظورة حيز التنفيذ. في الشهر التاسع، تدخل مدونات الممارسات حيز التنفيذ. في الشهر 12، تدخل قواعد الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة، بما في ذلك الحوكمة، حيز التنفيذ. بعد 24 شهرًا، ستدخل القواعد الخاصة بأنظمة الذكاء الاصطناعي عالية المخاطر حيز التنفيذ. وأخيرًا، بعد 36 شهرًا من دخول القانون حيز التنفيذ، ستطبق القواعد الخاصة بأنظمة الذكاء الاصطناعي التي تُعد منتجات أو عناصر أمان للمنتجات الخاضعة لقوانين الاتحاد الأوروبي المحددة.

قد يؤدي عدم الامتثال للقانون إلى فرض غرامات باهظة تصل إلى 35 مليون يورو أو 7% من الإيرادات السنوية للشركة.