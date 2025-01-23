كثيرًا ما تجد المؤسسات الكبرى صعوبة في توحيد بياناتها المتفرقة عبر الأنظمة وقواعد البيانات المختلفة. وتسهم أنظمة استرجاع البيانات غير الفعّالة في تكريس العزلة بين الفرق، وخلق صعوبات أمام التوسّع، وتقليل الإنتاجية. وفوق ذلك، فإن العمل في بيئة أنظمة مجزّأة يستلزم خبرة متخصّصة في المجال للوصول إلى البيانات المطلوبة. ويؤدي هذا الشرط إلى زيادة صعوبة التعلّم أمام الموظفين الجدد، ويحدّ من قدرة الموظفين عمومًا على العثور بكفاءة على المعلومات التي يحتاجون إليها.

وأي حل قابل للتطبيق ينبغي أن يربط هذه البيانات ويجمعها من مختلف المصادر من دون الحاجة إلى ترحيلها بالكامل. ويجب أيضًا الحفاظ على الأمن والسرّية، بحيث لا تُعرَض إلا البيانات المناسبة للمستخدم المخوَّل بالاطلاع عليها.

وللتعامل مع هذه التحديات، طوّرت IBM خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية إمكانات بحث موحَّدة تستفيد من بيانات قادمة من مصادر متعدّدة، بما في ذلك Slack والمستودعات الداخلية. تُخزَّن البيانات النصية في قواعد بيانات المتجهات، ويُسنَد تنفيذ المعالجة إلى نموذج متقدّم للذكاء الاصطناعي يعمل أعلاها، بما يتيح إجراء بحث نصي حر عبر جميع المصادر. وتتيح واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الداخلية لفرق IBM الوصول إلى بيانات المتجهات غير المُنسَّقة وإلى النموذج معًا. وقد جرى دمج هذه الوظيفة بالفعل في أدوات البحث الداخلية، حيث استُبدلت صيغة "Lucene" القديمة باستعلامات نصية حرّة مدركة للسياق. والنتيجة تجربة بحث أكثر فاعلية وسهولة لموظفي IBM.

ومن السمات الرئيسة في نظام البحث هذا أنه مزوَّد بسياق عن الموظفين الذين يقدّمون الاستعلامات. وعند معالجة الاستعلامات، يراعي الذكاء الاصطناعي دور المستخدم وصلاحياته وهويته، ولا يعرض إلا البيانات المسموح له بالوصول إليها. وتضمن هذه الآلية الحفاظ على السرّية والالتزام بضوابط الوصول الداخلية مع تقديم نتائج ذات صلة كبيرة. ومن الضروري منع عرض البيانات الحسّاسة، لذلك يُعد تطبيق ضوابط وصول قائمة على هوية المستخدم أمرًا بالغ الأهمية.

وتعمل IBM على توسيع هذه القدرات لتشمل الصور ومقاطع الفيديو. ويتطلّب هذا التوسّع إرفاق الأصول البصرية الحالية بعلامات نصية مناسبة، وهو أمر أساسي لتمكين الذكاء الاصطناعي من فهم هذه الأنواع من الوسائط. وعلى الرغم من أن نظام إدارة الأصول الرقمية لدى IBM يخزّن هذه الأصول، فإن كثيرًا منها غير موسوم بعلامات صحيحة. وتخطط IBM لاستخدام الذكاء الاصطناعي لوسم جميع الأصول الرقمية تلقائيًا لسد هذه الفجوة. وبعد استكمال عملية الوسم، يمكن أن يتطوّر نموذج البحث إلى نظام متعدد الوسائط قادر على إرجاع صور ومقاطع فيديو ونصوص ومستندات مصدر ذات صلة من خلال استعلام واحد.

يمكن لنظام البحث الموحّد هذا أن يعزّز الكفاءة بصورة كبيرة من خلال إتاحة الوصول إلى المعلومات الأساسية لجميع الموظفين، بغضّ النظر عن هيئة المحتوى أو تنسيقه. كما يمكنه الاستغناء عن تخزين المستندات في عدّة قواعد بيانات للمتجهات، مما يبسّط بنية بيانات IBM. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمنتجات الداخلية الأخرى، مثل IBM Creative Assistant، دمج إمكانات البحث الموحّد ضمن عروضها بدل تطوير نُسخ مستقلة من التقنية نفسها وصيانتها.

وستواصل الابتكارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي إعادة تشكيل مهام سير العمل، بحيث تتيح للفرق التركيز على المهام الاستراتيجية عالية القيمة، بينما يتولى الذكاء الاصطناعي الأعمال الأكثر عبئًا. وسيوفّر الجمع بين البحث الموحّد والنماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) لتحسين إمكانية العثور على المعلومات قدرة أكبر للموظفين على الوصول إلى ما يحتاجون إليه بسهولة، في حين تمكّن تقنيات توليد الصور والمحتوى المتقدّمة الفرق من إنشاء أصول عالية الجودة ومتوافقة مع العلامة التجارية على نحو غير مسبوق. ومن خلال دمج هذه القدرات، لا تطوّر IBM عملياتها الداخلية فحسب، بل تضع معيارًا يُحتذى به في تقديم قيمة تحوّلية مماثلة لعملائها، وتعيد تعريف كيفية توظيف المؤسسات للذكاء الاصطناعي لتحقيق أثر ملموس.

تعاونت IBM مع كلية الأعمال NYU Stern School of Business للاستعانة بأربعة مستشارين من برنامج ماجستير إدارة الأعمال (MBA) في مشروع يمتد فصلًا دراسيًا واحدًا، ضمن برنامج التعلم التطبيقي في الكلية. عمل كلٌّ من Samir Ali-Darwish وAuston Ricca وTomer Friedman وNarissa Moonsammy من NYU Stern بشكل وثيق مع فريق التسويق والاتصال والمسؤولية الاجتماعية للشركات في IBM لتقديم منظور خارجي حول المؤسسة. أجرى مستشارو ماجستير إدارة الأعمال (MBA) دراسة بيانات تعليقات موظفي IBM، كما أجروا مقابلات مع قادة IBM، واستخدموا منصّة watsonx الخاصة بالشركة لتحليل ما جُمع من معلومات، وصولًا إلى وضع خارطة طريق ذات أولويات واضحة للذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة. وسعيًا للمساهمة في سد فجوة المهارات العالمية في الذكاء الاصطناعي، تلتزم IBM بتدريب مليوني متعلّم في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول نهاية عام 2026. من خلال شراكات مثل هذه مع NYU Stern، ومع الدورات المجانية التي يقدّمها IBM SkillsBuild، نصل إلى متعلمين في مختلف أنحاء العالم.