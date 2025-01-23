بالنسبة لقادة التسويق، أصبح الحفاظ على موقع متقدّم في مجال الذكاء الاصطناعي ضرورة استراتيجية. إن حجم ونطاق حملات التسويق المخصَّصة متعدّدة القنوات، واتساع بيانات الشركة التي يستند إليها فريق التسويق في عمله، يفرضان تحديات تستدعي تطبيق حلول الذكاء الاصطناعي لتعزيز عمل فريق التسويق.
ومع استمرار IBM في دفع الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي وتمكين عملائها وشركائها من توسيع نطاق الاستخدام، فإن نهجها يقوم على أن تكون هي نفسها "العميل صفر" باستمرار. يُمكِّن هذا النهج المؤسسة من جني ثمار ابتكاراتها، واكتساب فهم أعمق لأثر المنتج، وإبراز القيمة التي تقدّمها تقنيات وخدمات IBM. ويتجلّى هذا الالتزام بوضوح داخل فريق التسويق والاتصال والمسؤولية الاجتماعية للشركات في المؤسسة.
وتستخدم IBM الذكاء الاصطناعي التوليدي ليس فقط لتحسين عملياتها الحالية، بل أيضًا لتوسيع قدراتها المستقبلية. وقد أجرت IBM استطلاعًا شمل جميع العاملين في إدارة التسويق والاتصال والمسؤولية الاجتماعية للشركات لاستطلاع آرائهم حول أفضل السبل للاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي. وبناءً على هذا الاهتمام الداخلي والمبادرات القائمة، برز مجالان رئيسيان تركّزت حولهما الجهود: توليد الأصول التسويقية، والبحث الموحّد المدعوم بالنماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) لتحسين إمكانات العثور على المحتوى.
وتجد مؤسسات كثيرة صعوبة في إنتاج أصول تسويقية عالية الجودة على نطاق واسع. فإنتاج محتوى يلتزم بإرشادات العلامة التجارية، ويلبّي متطلبات الامتثال، ويتواصل بفاعلية مع شرائح جماهيرية متنوّعة، يُعدّ عملًا كثيف الاستهلاك للموارد وغالبًا ما يفرض ضغطًا كبيرًا على فرق الإبداع. فعلى سبيل المثال، قد يقضي المصممون ساعات طويلة في تكييف حملة واحدة مع قنوات وأشكال وسائط متعددة. وبالمثل، يواجه كُتّاب المحتوى الإعلاني تحدّيًا مستمرًا في تخصيص الرسائل لشرائح جمهور متنوّعة مع الحفاظ على اتساقها مع هوية وصوت العلامة التجارية.
ومع استمرار تطوّر المشهد الرقمي، يزداد الطلب على التسويق مدفوعًا بعوامل مثل الأهمية المتنامية لتجارب العملاء المخصّصة، والانتشار الواسع للقنوات الرقمية، واشتداد المنافسة عبر مختلف القطاعات. وتتعرض الشركات لضغوط متواصلة للتفاعل مع العملاء بطرق ذات مغزى، وهو ما يستلزم في كثير من الأحيان إنتاج كمّيات كبيرة من المحتوى المخصّص وتقديمه بسرعة. ويقيّد هذا الضغط قدرة الفرق على التركيز على الأعمال الاستراتيجية الأعلى قيمة. وفي المقابل، يمثّل هذا التحدّي فرصة واضحة للابتكار عبر تبنّي حلول توليد الأصول التسويقية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
يتطلّب إعداد الأصول التسويقية وقتًا وجهدًا كبيرين لضمان اتساقها مع هوية العلامة التجارية ومتطلبات التخصيص ومعايير الامتثال. ولهذا، يمتلك الذكاء الاصطناعي قدرة كبيرة على مساعدة كُتّاب المحتوى الإعلاني والمصمّمين في الجوانب غير الجوهرية من عملهم، بما يعظّم الأثر المتحقّق من خبراتهم وساعات عملهم.
يستفيد IBM® Creative Assistant، المبني باستخدام IBM watsonx، من قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي لتسريع إنشاء المحتوى التسويقي. ومن خلال Creative Assistant، يمكن الوصول مباشرة إلى قاعدة بيانات شاملة لمعلومات منتجات IBM من داخل الأداة. وهو مُولِّد أصول تسويقية ذكي ومتعدد الاستخدامات مدعوم بالذكاء الاصطناعي. يستخدم Creative Assistant تقنية الذكاء الاصطناعي وقوالب IBM المعتمدة مسبقًا للمساعدة في إنتاج أصول مصقولة ومتّسقة مع هوية العلامة التجارية في جزء بسيط من الوقت الذي تتطلّبه الأساليب التقليدية.
لقد أنتج IBM Creative Assistant حتى الآن أكثر من 4,000 أصل تسويقي، وتسعى الشركة إلى توسيع هذه القدرات بشكل أكبر.
وعلى الرغم من كفاءة IBM Creative Assistant في إنتاج المحتوى، فإنه لا يوفّر بعد قدرات التحويل من الموجِّهات النصية إلى صور أو فيديو. وهذه الخطوة التالية والمثيرة في مجال توليد الأصول ليست سهلة التنفيذ. فعلى الرغم من توفّر نماذج توليدية للصور والفيديوهات، يبقى ضمان التزام عملية توليد الأصول بتصميم IBM ومعايير الامتثال للعلامة التجارية تحدّيًا معقّدًا. ويجب أن تلتزم أصول IBM بمواصفات صارمة من الناحية التصميمية والقانونية والأخلاقية.
ولمعالجة هذا التحدّي، تدرس IBM اعتماد خطوة وسيطة تتمثّل في تدريب نموذج للذكاء الاصطناعي للتحقّق من التزام الصور بمعايير العلامة التجارية. يُعد هذا النهج أسهل من إنشاء صور متوافقة مع العلامة التجارية من الصفر، كما يمكن تطبيقه على كلٍّ من الصور الجاهزة والصور المُنشأة بالذكاء الاصطناعي لضمان مخرجات مقبولة وعالية الجودة. يتضمّن Creative Assistant بالفعل قدرات مماثلة للنصوص، مثل التحقّق من الامتثال القانوني، وقد تبيّن أن تنفيذ هذه القدرات أسهل بكثير.
وقد يسهم توسيع هذه القدرات في رفع الكفاءة بشكل ملحوظ مع خفض التكاليف في الوقت نفسه. ومع الوقت الذي يتم توفيره، يمكن لموظفي IBM تركيز جهودهم على إعداد الموجزات الإبداعية وتوجيه الرؤية الإبداعية، بينما يتولّى الذكاء الاصطناعي الجزء الأكبر من مهمة إنشاء الأصول التسويقية. ويساعد هذا التغيير في استثمار ساعات العمل على نحو أفضل، ويمنح المصممين مساحة أوسع للابتكار والتركيز على المهام الأعلى قيمة، بما يزيد من أثر عملهم.
وقد حدّد فريقنا عددًا من القدرات التي تشكّل أولوية في هذه المرحلة. فإتاحة إنشاء أصول تسويقية عالية الجودة وبوتيرة سريعة، للاستخدام الداخلي والخارجي، مع الالتزام بمعايير علامة IBM التجارية وإرشادات التصميم لديها، من شأنه توفير قدر كبير من الوقت نظرًا لحجم الأصول التي تحتاج IBM إلى إنتاجها. كما أن التوسّع في استخدام التوليد المؤتمت للنصوص ومقاطع الفيديو والصور يفتح مجالات أوسع لتخصيص المحتوى بما يلائم الأسواق المختلفة وشرائح العملاء المتنوّعة، وينتج عنه محتوى أقرب إلى اهتمامات الجمهور المستهدف.
وبهذا الأسلوب يمكن للذكاء الاصطناعي توليد الأصول بالاعتماد على أقل قدر من تدخّل المصممين، بما يسهِّل سير العمل الإبداعي. ومع ذلك، يظل تنفيذ هذه المبادرات مهمة معقّدة، ويرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى حجم المؤسسة والمتطلبات القانونية المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. ومن خلال اتّباع نهج تدريجي والاستفادة من حلول وسيطة مثل التحقّق من التزام الأصول بمعايير العلامة التجارية، تضع IBM نفسها في موقع يمكّنها من التعامل مع هذه التحديات وفتح آفاق جديدة من الكفاءة والابتكار في مجال إنشاء الأصول التسويقية.
كثيرًا ما تجد المؤسسات الكبرى صعوبة في توحيد بياناتها المتفرقة عبر الأنظمة وقواعد البيانات المختلفة. وتسهم أنظمة استرجاع البيانات غير الفعّالة في تكريس العزلة بين الفرق، وخلق صعوبات أمام التوسّع، وتقليل الإنتاجية. وفوق ذلك، فإن العمل في بيئة أنظمة مجزّأة يستلزم خبرة متخصّصة في المجال للوصول إلى البيانات المطلوبة. ويؤدي هذا الشرط إلى زيادة صعوبة التعلّم أمام الموظفين الجدد، ويحدّ من قدرة الموظفين عمومًا على العثور بكفاءة على المعلومات التي يحتاجون إليها.
وأي حل قابل للتطبيق ينبغي أن يربط هذه البيانات ويجمعها من مختلف المصادر من دون الحاجة إلى ترحيلها بالكامل. ويجب أيضًا الحفاظ على الأمن والسرّية، بحيث لا تُعرَض إلا البيانات المناسبة للمستخدم المخوَّل بالاطلاع عليها.
وللتعامل مع هذه التحديات، طوّرت IBM خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية إمكانات بحث موحَّدة تستفيد من بيانات قادمة من مصادر متعدّدة، بما في ذلك Slack والمستودعات الداخلية. تُخزَّن البيانات النصية في قواعد بيانات المتجهات، ويُسنَد تنفيذ المعالجة إلى نموذج متقدّم للذكاء الاصطناعي يعمل أعلاها، بما يتيح إجراء بحث نصي حر عبر جميع المصادر. وتتيح واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الداخلية لفرق IBM الوصول إلى بيانات المتجهات غير المُنسَّقة وإلى النموذج معًا. وقد جرى دمج هذه الوظيفة بالفعل في أدوات البحث الداخلية، حيث استُبدلت صيغة "Lucene" القديمة باستعلامات نصية حرّة مدركة للسياق. والنتيجة تجربة بحث أكثر فاعلية وسهولة لموظفي IBM.
ومن السمات الرئيسة في نظام البحث هذا أنه مزوَّد بسياق عن الموظفين الذين يقدّمون الاستعلامات. وعند معالجة الاستعلامات، يراعي الذكاء الاصطناعي دور المستخدم وصلاحياته وهويته، ولا يعرض إلا البيانات المسموح له بالوصول إليها. وتضمن هذه الآلية الحفاظ على السرّية والالتزام بضوابط الوصول الداخلية مع تقديم نتائج ذات صلة كبيرة. ومن الضروري منع عرض البيانات الحسّاسة، لذلك يُعد تطبيق ضوابط وصول قائمة على هوية المستخدم أمرًا بالغ الأهمية.
وتعمل IBM على توسيع هذه القدرات لتشمل الصور ومقاطع الفيديو. ويتطلّب هذا التوسّع إرفاق الأصول البصرية الحالية بعلامات نصية مناسبة، وهو أمر أساسي لتمكين الذكاء الاصطناعي من فهم هذه الأنواع من الوسائط. وعلى الرغم من أن نظام إدارة الأصول الرقمية لدى IBM يخزّن هذه الأصول، فإن كثيرًا منها غير موسوم بعلامات صحيحة. وتخطط IBM لاستخدام الذكاء الاصطناعي لوسم جميع الأصول الرقمية تلقائيًا لسد هذه الفجوة. وبعد استكمال عملية الوسم، يمكن أن يتطوّر نموذج البحث إلى نظام متعدد الوسائط قادر على إرجاع صور ومقاطع فيديو ونصوص ومستندات مصدر ذات صلة من خلال استعلام واحد.
يمكن لنظام البحث الموحّد هذا أن يعزّز الكفاءة بصورة كبيرة من خلال إتاحة الوصول إلى المعلومات الأساسية لجميع الموظفين، بغضّ النظر عن هيئة المحتوى أو تنسيقه. كما يمكنه الاستغناء عن تخزين المستندات في عدّة قواعد بيانات للمتجهات، مما يبسّط بنية بيانات IBM. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمنتجات الداخلية الأخرى، مثل IBM Creative Assistant، دمج إمكانات البحث الموحّد ضمن عروضها بدل تطوير نُسخ مستقلة من التقنية نفسها وصيانتها.
وستواصل الابتكارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي إعادة تشكيل مهام سير العمل، بحيث تتيح للفرق التركيز على المهام الاستراتيجية عالية القيمة، بينما يتولى الذكاء الاصطناعي الأعمال الأكثر عبئًا. وسيوفّر الجمع بين البحث الموحّد والنماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) لتحسين إمكانية العثور على المعلومات قدرة أكبر للموظفين على الوصول إلى ما يحتاجون إليه بسهولة، في حين تمكّن تقنيات توليد الصور والمحتوى المتقدّمة الفرق من إنشاء أصول عالية الجودة ومتوافقة مع العلامة التجارية على نحو غير مسبوق. ومن خلال دمج هذه القدرات، لا تطوّر IBM عملياتها الداخلية فحسب، بل تضع معيارًا يُحتذى به في تقديم قيمة تحوّلية مماثلة لعملائها، وتعيد تعريف كيفية توظيف المؤسسات للذكاء الاصطناعي لتحقيق أثر ملموس.
تعاونت IBM مع كلية الأعمال NYU Stern School of Business للاستعانة بأربعة مستشارين من برنامج ماجستير إدارة الأعمال (MBA) في مشروع يمتد فصلًا دراسيًا واحدًا، ضمن برنامج التعلم التطبيقي في الكلية. عمل كلٌّ من Samir Ali-Darwish وAuston Ricca وTomer Friedman وNarissa Moonsammy من NYU Stern بشكل وثيق مع فريق التسويق والاتصال والمسؤولية الاجتماعية للشركات في IBM لتقديم منظور خارجي حول المؤسسة. أجرى مستشارو ماجستير إدارة الأعمال (MBA) دراسة بيانات تعليقات موظفي IBM، كما أجروا مقابلات مع قادة IBM، واستخدموا منصّة watsonx الخاصة بالشركة لتحليل ما جُمع من معلومات، وصولًا إلى وضع خارطة طريق ذات أولويات واضحة للذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة. وسعيًا للمساهمة في سد فجوة المهارات العالمية في الذكاء الاصطناعي، تلتزم IBM بتدريب مليوني متعلّم في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول نهاية عام 2026. من خلال شراكات مثل هذه مع NYU Stern، ومع الدورات المجانية التي يقدّمها IBM SkillsBuild، نصل إلى متعلمين في مختلف أنحاء العالم.
