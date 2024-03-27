مع تحوُّل المؤسسات نحو اقتصاد منخفض الكربون، قد تتمكن من خفض التكاليف من خلال تقليل استخدام الطاقة والمواد والمياه. قد تساعد المنتجات والخدمات الجديدة منخفضة الانبعاثات الشركة أيضًا على تعزيز المنافسة من خلال جذب المزيد من المشترين المهتمين بالبيئة. من خلال تعزيز مرونتها أمام مخاطر المناخ (مثل إدخال التكرار في سلاسل التوريد)، يمكن للمؤسسات أن تصبح أكثر قدرة على الصمود أمام المخاطر الأخرى أيضًا.

يمكن للذكاء الاصطناعي (AI) أن يؤدي دورًا مهمًا في العديد من الحلول لمعالجة مخاطر المناخ. في الهند، على سبيل المثال، تقع ولايتَا أوتار براديش وبيهار في منطقة تشهد صيفًا وشتاءً قاسيين. يجب على حكومات الولايات طلب الكهرباء لمواطنيها مسبقًا، وكانت تعتمد في الماضي على التنبؤ بالطلب يدويًا باستخدام جداول البيانات. يرتبط التنبؤ باستهلاك الطاقة ارتباطًا وثيقًا بأنماط الطقس. لذلك، تعاونت الولايتان مع Mercados EMI، وهي شركة استشارية متخصصة في قطاع الطاقة، لبناء نظام لتوقع الطلب يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويستخدم بيانات أنماط الطقس وبيانات الطلب على الكهرباء.

في الولايات المتحدة، حددت إدارة الزراعة في تكساس تغيّر المناخ كتهديد محتمل لإمدادات الغذاء في الولاية. وشهدت الولاية عام 2022 أحد أكثر الأعوام جفافًا في تاريخها المسجل. لم يكن المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة يعرفون كمية المياه التي يجب استخدامها لكل محصول. طوَّرت كلٌّ من IBM وTexas A&M AgriLife أداة تستخدم أجهزة استشعار التربة منخفضة التكلفة وبيانات التنبؤ بالطقس من IBM® Environmental Intelligence إلى جانب معلومات محددة لكل محصول. يساعد هذا الحل المزارعين على تجنُّب الإفراط أو القصور في الري.

في كوستاريكا والإكوادور وكولومبيا وتشيلي والأرجنتين، يجرِّب أكثر من 1,300 مزارع تطبيقًا هاتفيًا يقدِّم لهم تدريبًا حول استخدام بيانات الطقس والبيانات الزراعية وحسابات البصمة الكربونية للتكيف مع تغيّر المناخ.

توضِّح هذه الأمثلة أن المؤسسات يمكنها استخدام بيانات المناخ والذكاء الاصطناعي لتحسين قراراتها وتعزيز مرونتها أمام مخاطر المناخ.

مع ما يشكِّله تغيّر المناخ من تهديد كبير للعديد من الشركات وزيادة الضغوط التنظيمية للحد من هذه المخاطر، فقد حان الوقت للمؤسسات لوضع استراتيجية للتكيف مع مخاطر المناخ.

