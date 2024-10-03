الاتجاهات: الأجهزة تتلقى تحديثات الذكاء الاصطناعي في 2024

لقد أدت الطفرة في استخدام الذكاء الاصطناعي (AI) على مدار العامين ونصف العام الماضيين إلى تغيير كبير ليس فقط في البرمجيات ولكن في الأجهزة أيضًا. ومع استمرار تطور استخدام الذكاء الاصطناعي، وجد مصنعو الحواسيب في الذكاء الاصطناعي فرصة لتحسين أجهزة المستخدم النهائي من خلال تقديم أجهزة خاصة بالذكاء الاصطناعي وتسويقها "باعتبارها حواسيب الذكاء الاصطناعي".
قبل بضع سنوات، كان الذكاء الاصطناعي يعتمد في كثير من الأحيان على أجهزة لم تكن مصممة خصيصًا للذكاء الاصطناعي. وأحد الأمثلة على ذلك هو معالجات الرسوميات. تُعد وحدات معالجة الرسوميات من Nvidia (GPUs) ضرورية في الذكاء الاصطناعي لأنها تتعامل مع المعالجة المتوازية بكفاءة، وهو أمر ضروري للتعلم الآلي والتعلم العميق. ويتيح تصميمها إجراء حسابات متزامنة، مما يجعلها أكثر فعالية من وحدات المعالجة المركزية في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي والاستدلال.
هناك نوع أساسي آخر من الأجهزة وهو مصفوفة البوابة القابلة للبرمجة الميدانية (FPGA) من Intel وشركات أخرى. وإن مصفوفة FPGA عبارة عن دائرة متكاملة (IC) يمكن إعادة برمجتها عدة مرات. وهذه المرونة تجعلها مثالية لمهام الذكاء الاصطناعي. وتعمل مصفوفات FPGA على تسريع مهام التعلم العميق والتعلم الآلي. فهي توفر خيارات تخصيص للأجهزة تحاكي سلوك وحدات معالجة الرسومات أو وحدات ASIC.
يمكن دمج مصفوفة FPGA مع أطر عمل الذكاء الاصطناعي الشهيرة مثل TensorFlow وPyTorch باستخدام مجموعة أدوات مثل Intel FPGA AI Suite ومجموعة أداة OpenVINO.
وتُستخدم مصفوفات FPGA في صناعة السيارات والرعاية الصحية وغيرها من الصناعات. وإنها مفيدة في سيناريوهات الحوسبة الطرفية حيث يجب نشر قدرات الذكاء الاصطناعي بالقرب من مصدر البيانات لاتخاذ قرارات أسرع وتقليل التأخير.
وهناك نوع آخر وهو الدوائر المتكاملة الخاصة بالتطبيقات (ASIC). ومن الأمثلة على ذلك وحدات معالجة Tensor (TPU) من Google. تُعد وحدات TPU وحدات ASIC مخصصة طورتها جوجل لتسريع أحمال تشغيل التعلم الآلي. وقد تم تحسينها لتناسب TensorFlow وتُستخدم على نطاق واسع في مراكز بيانات Google.
أدى إصدار OpenAI للعبة ChatGPT في 30 نوفمبر 2022 إلى تغيير علاقة الجمهور والصناعة مع الذكاء الاصطناعي. وسرعان ما اكتسب ChatGPT شعبية هائلة، حيث جذب أكثر من مليون مستخدم في غضون خمسة أيام من إصداره. وبحلول يناير 2023، وصل عدد مستخدميه إلى 100 مليون مستخدم، مما يجعله التطبيق الاستهلاكي الأسرع نموًا على الإطلاق.
والأهم من ذلك أن النجاح الهائل الذي حققه ChatGPT في الثقافة العامة عمل على تغيير ثقافة التمويل الاستثماري لصالح الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي. وسرعت شركات التكنولوجيا الكبرى مثل Microsoft وMicrosoft وMeta تطوير وتوفر عروضها للجمهور، وسرعان ما شهدت وادي السيليكون ظهور شركات مثل Anthropic وPerplexity التي تقدم أدوات الذكاء الاصطناعي.
تستثمر شركات تصنيع الحواسيب الآن في حواسيب شخصية قادرة على الذكاء الاصطناعي تركز على الذكاء الاصطناعي الهجين والذكاء على الجهاز. ويتم تسهيل تكامل الذكاء الاصطناعي في الحواسيب الشخصية من خلال ظهور شرائح الذكاء الاصطناعي المتخصصة، مثل وحدات المعالجة العصبية (NPUs)، التي تعزز قدرة الحواسيب الشخصية على أداء مهام الذكاء الاصطناعي محليًا.
ومن المتوقع أن يؤثر هذا التحول بشكل كبير على سوق الحواسيب الشخصية. إن حوالي %60 من الحواسيب الشخصية التي سيتم شحنها بحلول عام 2027 ستكون قادرة على الذكاء الاصطناعي، وفقًا لشركة Canalys.
تم تصميم الحواسيب الشخصية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لتنفيذ أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي بكفاءة باستخدام مزيج من وحدات CPU ووحدات GPU ووحدات NPU، مما يسمح لها بالتعامل مع مهام نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل أكثر فعالية من أجيال الحاسوب السابقة. ويتيح هذا التحسين لحواسيب الذكاء الاصطناعي تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي بأداء محسن وكفاءة في استهلاك الطاقة وخصوصية من خلال معالجة البيانات محليًا بدلاً من الاعتماد على حلول مرتكزة على السحابة.
ينتقد البعض هذه الفئة باعتبارها حيلة تسويقية ويشيرون إلى أن العديد من المستخدمين النهائيين يستخدمون الذكاء الاصطناعي التوليدي عبر روبوتات الدردشة المرتكزة على السحابة.
واليوم، يفكر الجمهور في الذكاء الاصطناعي باعتباره نماذج لغوية كبيرة (LLMs) تعمل في السحابة وتُستخدم كروبوت دردشة. ومع مرور الوقت، ستزداد قوة واستخدام الذكاء الاصطناعي من قبل المستخدمين النهائيين عبر الميزات المدمجة والتطبيقات المعززة بالذكاء الاصطناعي.
وفقا لرئيس قسم البحث العالمي في شركة Gartner، Chris Howard، سيشمل الذكاء الاصطناعي أيضًا المزيد من نماذج اللغة الصغيرة (SLMs) التي تدعم حالات الاستخدام بدون روبوتات المحادثة التي تعمل بالقرب من الحافة بدلاً من السحابة.
ستحدث معالجة الذكاء الاصطناعي على نحو متزايد بالقرب من المستخدم وبشكل متزايد بالقرب من الحافة. وهذا يعني أن اتجاه الأجهزة الخاصة بالذكاء الاصطناعي سيزداد فقط.
ويبرز من بين ذلك طرح حواسيب Microsoft Copilot+، وهي فئة جديدة من أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows مصممة خصيصًا للذكاء الاصطناعي. وتتميز هذه الحواسيب بشرائح سيليكون جديدة قادرة على أداء أكثر من 40 تريليون عملية في الثانية (TOPS)، موفرة عمر بطارية يدوم طوال اليوم وإمكانية الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة. تدمج بنية هذه الأجهزة وحدة معالجة عصبية (NPU) عالية الأداء جنبًا إلى جنب مع وحدة المعالجة المركزية (CPU) ووحدة معالجة الرسوميات (GPU)، مما يعزز قدرات الذكاء الاصطناعي لديهم. ويتيح هذا التكوين تجربة جديدة مثل توليد الصور بالذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي، وترجمة اللغات، ووظائف البحث المتقدمة مثل ميزة "الاستدعاء"، التي تسجّل وتحلل نشاط الجهاز لتحسين تفاعل المستخدم مع نماذج الذكاء الاصطناعي.
تعاونت Microsoft أيضًا مع شركاء رئيسيين من مصنعي المعدات الأصلية، بما في ذلك Acer وASUS وDell وHP وLenovo وSamsung، لطرح هذه الأجهزة المعززة بالذكاء الاصطناعي في السوق.
أجرت Apple عدة تغييرات في الأجهزة لاستيعاب وتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي في أجهزتها. ومن التطورات المهمة التكامل من سيليكون آبل، المصممة خصيصًا للتعامل مع معالجة الذكاء الاصطناعي المتقدمة. يشمل ذلك استخدام محركات عصبية متخصصة في أجهزة مثل iPhone 15 Pro، وهي مُحسّنة لمهام الذكاء الاصطناعي مثل التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية. وتعزز هذه المحركات العصبية كفاءة وسرعة عمليات الذكاء الاصطناعي، مما يتيح ميزات مثل الترجمة الفورية للغات والتعرف على الصور.
أجرت Google عدة تغييرات على أجهزتها لاستيعاب الذكاء الاصطناعي. وتشمل إحدى الخطوات المهمة تطوير ودمج أجهزتها الخاصة لدعم نماذج الذكاء الاصطناعي مثل Gemini. ويشير هذا إلى التحول من الاعتماد على الشرائح الخارجية إلى استخدام تقنيات خاصة لتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي.
حتى أن Google أعادت تنظيم فرقها الداخلية لدمج الذكاء الاصطناعي في منتجاتها بشكل أفضل. وقد أدت عملية إعادة التنظيم هذه إلى إنشاء فريق جديد للمنصات والأجهزة، يعمل على دمج العديد من منتجات Google مثل Pixel، وAndroid، وChrome، وChromeOS تحت قيادة واحدة. وتهدف هذه الخطوة إلى تسريع تكامل الذكاء الاصطناعي وتحسين التآزر بين الأجهزة والبرمجيات.
بدأت الثورة الشهيرة للذكاء الاصطناعي التوليدي في نوفمبر 2022 وأسفرت عن تغييرات كبيرة في الأجهزة لاستيعاب حالات استخدام الذكاء الاصطناعي التي تتطلب طاقة عالية. ولا شك أن الاستيعاب الأخير للذكاء الاصطناعي في الأجهزة ما هو إلا البداية. ويمكننا التطلع إلى انتشار الأجهزة المخصصة للذكاء الاصطناعي لتتجاوز الحواسيب الشخصية والهواتف وصولاً إلى الأجهزة القابلة للارتداء وأجهزة إنترنت الأشياء والمزيد.
