اكتسب الذكاء الاصطناعي التوليدي زخمًا هائلاً في عالم المؤسسات خلال فترة زمنية قصيرة نسبيًا. تتمتع هذه التقنية بالقدرة على إحداث تحسينات كبيرة في الكفاءة والابتكار، من أتمتة سير العمل الروتينية إلى توليد رؤى من مجموعات البيانات الكبيرة.

في الوقت الحالي، يعمل مساعدو الذكاء الاصطناعي على زيادة الإنتاجية من خلال تعزيز قدرات الأفراد. إن التطور التالي في طرق العمل والاستشارات هو الذكاء الاصطناعي الفاعل، حيث يشرف الإنسان على فريق من وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين الذين يؤدون المهام ويتواصلون مع بعضهم البعض. وفقا لـ Jill Goldstein، الشريك الإداري العالمي للموارد البشرية وتحويل المواهب في IBM Consulting، "ستحتاج الشركات إلى إعادة تقييم عمليات عملها الحالية لديها وإنشاء أنواع جديدة من الفرق حيث يشرف البشر على مجموعات من وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين".

لتسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي بالكامل، يجب علينا وضع أطر عمل لقياس الإنتاجية لا تقيس فقط الإنتاج الفردي، بل أيضًا تنسيق وكلاء الذكاء الاصطناعي العاملين جنبًا إلى جنب مع البشر. ولكن يمكن أن يكون تحديد التأثيرات الحقيقية على الإنتاجية في العالم الحقيقي، لا سيما بالنظر إلى مدى قرب عمل البشر والآلات معًا لأداء مهام مكان العمل، عملية معقدة. بمعنى آخر، السؤال اليوم ليس ما إذا كان سيتم نشر الذكاء الاصطناعي لزيادة الإنتاجية، ولكن كيف يتم قياس واستخدام الأدوات المتاحة للمؤسسة بأفضل طريقة.

في IBM Consulting، قمنا بمعالجة هذا السؤال من خلال إنشاء مختبر داخلي لقياس الإنتاجية والذي يقوم بإنشاء أطر عمل وطرق لقياس الإنتاجية مع اعتماد مستشارينا للذكاء الاصطناعي. إننا نعتقد أن هذه الأطر حاسمة ليس فقط للتبني الناجح، ولكن أيضًا لتوفير مقاييس مفيدة وملموسة للنجاح. كما كانت لا غنى عنها في توفير بيانات قابلة للتنفيذ لتوجيه التطوير المستمر لمنصة التسليم المدعومة بالذكاء الاصطناعي لدينا، IBM Consulting Advantage، والتي تعزز توصيل عملائنا من قِبل مستشارينا باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي والتطبيقات والمزيد.