الاختراقات من جهات خارجية تصيب 90% من كبرى شركات الطاقة العالمية

عند التركيز على التوسع، غالبًا ما تستعين شركات الطاقة بعدة مزوِّدين من جهات خارجية لتقديم خدمات متخصصة. يقدِّم الشركاء الخارجيون هؤلاء، بدءًا من مزوِّدي البرمجيات وحتى مزوِّدي الخدمات اللوجستية، إعدادات أمنية فريدة خاصة بهم.

وبينما توفِّر هذه الشراكات عدة فوائد، فإنها تفتح أيضًا ثغرات أمنية جديدة. ويمكن أن يعمل نظام البائع المخترق كبوابة للمجرمين الإلكترونيين لاختراق شبكة بيانات الشريك.

والعامل الرئيسي الآخر في ارتفاع حالات الاختراقات الإلكترونية هو سعي قطاع الطاقة نحو التحول الرقمي. يوفر دمج التقنيات مثل أجهزة إنترنت الأشياء والحوسبة السحابية والتعلم الآلي العديد من المزايا ولكنه يعمل أيضًا على توسيع مساحة الهجوم.

نظرًا لأن العديد من شركات الطاقة تُعطي الأولوية للنمو، فإن الحفاظ على فهم شامل لأمن سلسلة التوريد الخاصة بها غالبًا ما يأتي في المرتبة الثانية. وهذا النقص في الرقابة قد يؤدي إلى ترك ثغرات أمنية حرجة دون اكتشافها، ما يشكِّل تحديًا في معالجة الثغرات الأمنية بشكل استباقي. وهذه المناطق التي يتم تجاهلها يمكن أن تصبح أهدافًا رئيسية للمجرمين الإلكترونيين الذين يتطلعون إلى استغلال هذه الثغرات الأمنية.