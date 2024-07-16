قوة الكمبيوتر المركزي وتطبيقات السحابة الأصلية

يشير تحديث الكمبيوتر المركزي إلى عملية تحويل أنظمة الكمبيوتر المركزي القديمة وتطبيقاته وبنيته التحتية ليتماشى مع التقنيات والمعايير الحديثة في الأعمال. تتيح هذه العملية للمؤسسات الاستفادة الكاملة من قدرات أنظمة الكمبيوتر المركزي واستثماراتها القائمة في هذه التقنية، والبناء عليها لتحقيق مزايا التحديث. ومن خلال تحديث أنظمة الكمبيوتر المركزي، يمكن للمؤسسات تعزيز المرونة، ورفع الكفاءة، وخفض التكاليف، وتحسين تجربة العملاء.
ويساعد تحديث الكمبيوتر المركزي المؤسسات على توظيف أحدث التقنيات والأدوات، مثل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وعمليات التطوير (DevOps)، لدعم الابتكار ونمو الأعمال. ويمكن لأنظمة الكمبيوتر المركزي المحدَّثة أن تتكامل بسلاسة مع الأنظمة والتطبيقات ومصادر البيانات الأخرى، بما يتيح تطوير نماذج أعمال جديدة ومصادر إضافية للإيرادات.
كما يساعد التحديث المؤسسات على التعامل مع تحديات تقاعد الكفاءات الخبيرة، وخفض تكاليف الصيانة والتشغيل، وتحسين أداء الأنظمة وقابليتها للتوسّع. ومن خلال الاستفادة من إمكانات تحديث الكمبيوتر المركزي، تستطيع المؤسسات تحقيق فوائد تجارية ملموسة، وتعزيز قدرتها التنافسية، والحفاظ على موقعها في السوق.
يمكن أن يكون نقل نظام كمبيوتر مركزي إلى منصة أخرى، مثل نظام سحابي أو موزّع، عملية معقّدة وتنطوي على قدر كبير من المخاطر أما التحديث فيتيح للمؤسسات الحفاظ على قيمة استثماراتها الحالية في تقنية الكمبيوتر المركزي مع الاستفادة في الوقت نفسه من مزايا التحديث.
من خلال الشراكة بين IBM وMicrosoft، بات بالإمكان إتاحة وظائف وبيانات الكمبيوتر المركزي للتطبيقات والخدمات التي تعمل على Azure عبر واجهات برمجة تطبيقات جديدة، إلى جانب التكامل مع البرمجيات المؤسسية الشائعة وغيرها من خلال Azure Logic Apps.
يمكن لاستخدام واجهات برمجة التطبيقات في تحديث بيئة الكمبيوتر المركزي أن يحقق للمؤسسة فوائد كبيرة. فهو يتيح دمج التقنيات والأدوات الحديثة مع أنظمة الكمبيوتر المركزي القائمة. وبذلك يمكن للمؤسسة الاستفادة من أحدث التطورات التقنية وتحسين كفاءة عملياتها وفعاليتها. ويمكن استخدام واجهات برمجة التطبيقات لدمج التطبيقات المحمولة والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي مع الكمبيوتر المركزي، بما يوفّر حلاً أكثر شمولًا وحداثة.
كما تسهم واجهات برمجة التطبيقات في تحسين تجربة المستخدم من خلال تمكين تطوير واجهات ولوحات معلومات سهلة الاستخدام تتيح وصولًا في الوقت الفعلي إلى بيانات وخدمات الكمبيوتر المركزي، بما يدعم الإنتاجية وقدرات اتخاذ القرار. ويمكن إنشاء هذه الواجهات باستخدام IBM z/OS Connect ودمجها مع Azure API Management. وتُعد Azure API Management خدمة مُدارة بالكامل تساعد المؤسسات على نشر واجهات برمجة التطبيقات لتطبيقاتها وتأمينها وإدارتها. وتوفّر مجموعة شاملة من الأدوات والخصائص لإنشاء واجهات برمجة التطبيقات ومراقبتها والتحكّم في دورة حياتها.
ويمكن استخدام هذه الواجهات لبناء تطبيقات للأجهزة المحمولة أو تطبيقات ويب باستخدام Microsoft Power Platform. وتشكّل Power Apps ضمن Microsoft Power Platform خيارًا منخفض التعليمات البرمجية أو بدون تعليمات برمجية لإنشاء واجهة مستخدم للويب تتصل بالخدمات المطوَّرة المذكورة أعلاه.
توفّر Azure Logic Apps طريقة أخرى للمطورين لتحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي، بما يشمل التكامل مع البرمجيات المؤسسية الشائعة، والمعالجة في الوقت الفعلي، وقدرات التعلّم الآلي، وفعالية التكلفة. وتمكّن المطوّرين من أتمتة المهام المتكرّرة ومهام سير العمل، مما يتيح تحرير موارد الكمبيوتر المركزي للمهام الأكثر أهمية ويحسّن الكفاءة العامة.
يُعد تقديم عروض مخصّصة تجذب العملاء وتُميِّز الشركة عن غيرها هدفًا رئيسيًا لمعظم الشركات. وغالبًا ما يتطلّب ذلك تبادلًا في الوقت الفعلي للمعلومات بين تطبيقات الأعمال الأساسية التي تعمل على الكمبيوتر المركزي وتطبيقات الواجهة الأمامية الرقمية التي تعمل على Microsoft Azure. وكل ذلك من دون تعطيل تطبيقات الأعمال الأساسية أو اتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs) المرتبطة بها.
وباستخدام IBM® Z Digital Integration Hub يمكن للمطورين تجميع المعلومات المخزَّنة على الكمبيوتر المركزي وتنظيمها. وبدلًا من نقل كل البيانات الخام الناتجة عن التطبيقات الأساسية المتعدّدة ومصادر البيانات ذات الصلة إلى السحابة، يمكنهم استخدام تقنيات مُحسَّنة للكمبيوتر المركزي. ويمكن لهذه التقنيات تبادل تلك البيانات المنسَّقة أو المجمَّعة وتخزينها في الذاكرة، ثم إتاحتها عبر واجهات مختلفة مستندة إلى معايير، بما في ذلك الآليات المعتمدة على الأحداث مثل Kafka أو واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة المستندة إلى معايير.
يمكن إعداد IBM Z Digital Integration Hub بنهج قائم على الأحداث لمشاركة المعلومات المنسَّقة استباقيًا عبر Kafka مع تدفّقات الأحداث في Microsoft Fabric. وعند معالجة معاملات جديدة ذات أهمية على نظام السجل الأساسي (System of Record)، يمكن تمرير إشعارات الحساب عبر هذه التدفّقات. بعد ذلك يمكن تشغيل تدفّقات Data Activator لإرسال هذه الإشعارات إلى التطبيقات والمستهلكين في الطرف الآخر. ويتيح الجمع بين قدرات Microsoft Fabric وIBM zDIH للعملاء تطوير حلول جديدة بسرعة بالاستفادة من معلومات في زمن شبه حقيقي مصدرها IBM Z.
ويقع على عاتق قادة تكنولوجيا المعلومات دمج قدرات الكمبيوتر المركزي وتوسيعها لدعم المرونة والابتكار في الأعمال. وفي الواقع، ترى أربع من كل خمس مؤسسات أنها بحاجة إلى تسريع تحديث التطبيقات المعتمدة على الكمبيوتر المركزي لمواكبة المنافسة. غير أن التحدّي يتمثّل في اختيار أنسب نهج لتحديث التطبيقات، بما يضمن أفضل عائد على الاستثمار.
يمكن أن تساعدك IBM Consulting في تصميم إستراتيجية سحابة هجينة تستند إلى نموذج تشغيلي موحّد ومتكامل، يشمل ممارسات Agile المشتركة ويضمن قابلية التشغيل البيني للتطبيقات بين IBM Z وMicrosoft Azure والكمبيوتر المركزي. وتعمل IBM على وضع التطبيقات والبيانات على المنصّة الأنسب، مع المساعدة في ضمان حمايتها وتشفيرها ومرونتها. وتمثّل هذه البنية منصّة سحابة هجينة مرِنة ومتكاملة يتصدرها IBM Z. وتعمل IBM Consulting على تسريع تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي، وتطوير تطبيقات على Azure، وتعزيز أتمتة تكنولوجيا المعلومات بالاستفادة من IBM Z وAzure. ويتيح هذا النهج المشترك للشركات الابتكار بوتيرة أسرع، وتعظيم قيمة استثماراتها، والحد من اعتمادها على المهارات المتخصّصة.
تعرّف على كيفية الاستفادة من الإمكانات الكاملة للكمبيوتر المركزي لديك ودعم نجاح أعمالك. انقر الرابط أدناه لاكتشاف مزايا تحديث الكمبيوتر المركزي، وحدِّد موعدًا لمحادثة مع خبرائنا لاستكشاف كيف يمكن أن تساعدك IBM على تحقيق أهدافك.