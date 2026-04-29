لحظة التحول مع Mythos: عندما يتجاوز الاكتشاف قدرات الدفاع

ولا تقتصر متطلبات هذه المرحلة على تحسينات تدريجية، بل تفرض تحولًا كاملًا في نموذج التشغيل. ويعكس ذلك الانتقال من إدارة الثغرات الفردية إلى إدارة التعرض للمخاطر على مستوى المؤسسة بأكملها. أما النهج التقليدي فيتسم بالطابع الخطي والتفاعلي؛ إذ تفحص الفرق الثغرات، وتُقيِّمها، وتُنشئ تذاكر المعالجة، ثم تُنفذ إجراءات الإصلاح، وغالبًا عبر أدوات وسير عمل منفصلين.

وعند ظهور ثغرة أمنية حرجة أو وقوع اختراق أمني، يتحول هذا النموذج سريعًا إلى غرفة عمليات لإدارة الأزمة. وعندها تُستدعى فرق الأمن، والتطوير، والعمليات، والبنية التحتية للعمل بالتزامن. وفي الوقت نفسه، يتطلب الأمر جمع البيانات من أنظمة متعددة، بينما تفتقر المسؤوليات إلى الوضوح، وتُتخذ القرارات تحت ضغط شديد. وقد يستغرق فهم حجم التأثير بالكامل وتنسيق الاستجابة أيامًا، وأحيانًا أسابيع.

وتزداد هذه التحديات تعقيدًا في بيئة تتسارع بفعل الذكاء الاصطناعي، فبدلًا من مواجهة حادثة واحدة، تواجه المؤسسات آلاف نقاط التعرض الجديدة للمخاطر. كما تُطبَّق العمليات اليدوية المتفرقة نفسها على نطاق أكبر بكثير.

ولا يمكن لهذا النموذج مواكبة هذا التوسع فالفرق لم تعد قادرة على مجاراة هذا الحجم المتزايد. وفي المقابل، يبرز نموذج جديد. إذ تجمع إدارة التعرض المستمر للمخاطر بين الرؤية، وتحديد الأولويات، والمعالجة ضمن قدرة تشغيلية واحدة ومستمرة. ويتجه القطاع إلى تجاوز الأساليب التقليدية لإدارة الثغرات الأمنية. أما المرحلة الحالية فتتطلب نموذج تشغيل جديدًا صُمِّم ليتلاءم مع نطاق الذكاء الاصطناعي وسرعته.

ويجب أن يتسم هذا النموذج بالاستمرارية لا أن يقتصر على فترات أو أحداث متقطعة. كما يجب أن يوحِّد الرؤية، ويحدد الأولويات، ويُجري المعالجة ضمن تدفق تشغيلي واحد. ويجب كذلك أن يتيح للمؤسسات اتخاذ الإجراءات في الوقت الفعلي استنادًا إلى الأثر على الأعمال، لا إلى مستوى الخطورة التقنية فحسب.

وأصبح الأمن السيبراني جزءًا مدمجًا في دورة حياة تطوير البرمجيات بدلًا من إضافته في المراحل النهائية. كما انتقل التركيز في تحديد الأولويات من درجات الخطورة العامة إلى تأثير المخاطر على الأعمال، بينما تُنفَّذ المعالجة بصورة آلية وخاضعة للحوكمة ومتكاملة مع سير العمل القائم. ويُنتج ذلك دورة مستمرة تخفض المخاطر مع الحفاظ على سرعة تسليم الأعمال.