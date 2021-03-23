الخطر الخفي للبنية التحتية المتقادِمة: مخاطر أمنية

مع كثرة الحديث عن اعتماد حلول السحابة، قد يكون من السهل الافتراض أن شعبية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات المحلية آخذة في التراجع. غير أنّ دراسة حديثة أعدّتها IBM بالتعاون مع Forrester Consulting، بعنوان The Key to Enterprise Hybrid Cloud Strategy ، أظهرت أن البنية التحتية المحلية لا تزال تتمتّع بحضور قوي لدى العديد من المؤسسات. وخلصت الدراسة إلى أنّ "الشركات تخطّط لزيادة استثماراتها في البنية التحتية المحلية، وأن 85% من صانعي القرار في تكنولوجيا المعلومات (ITDMs) الذين شملهم الاستطلاع يتّفقون على أن البنية التحتية المحلية عنصر حاسم في استراتيجياتهم للسحابة الهجينة". وفي الواقع، يخطّط 75% من صانعي القرار في تكنولوجيا المعلومات لزيادة استثماراتهم في البنية التحتية خلال العامين المقبلين.
لكن، للأسف، لا تُستكمل هذه الخطط دائمًا على أرض الواقع. وغالبًا ما تكون تحديثات البنية التحتية المحلية في مقدّمة البنود التي تُؤجَّل استنادًا إلى احتياجات الميزانية، أو أولويات المشاريع، أو الأحداث المفاجئة المُربِكة (مثل جائحة كوفيد-19). وأظهرت دراسة Forrester أن 70% من المؤسسات التي شاركت في الاستطلاع أخّرت عمليات تحديث البنية التحتية بضع مرّات على الأقل خلال السنوات الخمس الماضية أو أكثر (ارتفاعًا من 61% في عام 2019).
وعند مراجعة مشروعات تكنولوجيا المعلومات وأولوياتها، غالبًا ما يُنظَر إلى تحديث البنية التحتية المحلية على أنه بند يسهل تأجيله. ليس مشروعًا لامعًا جديدًا، وقد يكون من الصعب تبرير تكلفته أمام الإدارة العليا. عند التعامل مع عدة عند التعامل مع عدة مشروعات أو الحاجة إلى تقليص الميزانية، قد تنظر فرق تكنولوجيا المعلومات في معادلة المخاطر/العائد المرتبطة بعدم تحديث البنية التحتية المحلية الحالية. وغالبًا ما ينتهي الأمر إلى قرار مفاده أن "كل شيء يعمل بشكل مقبول في الوقت الراهن". لكن ما يُغفَل أخذه في الحسبان في كثير من الأحيان هو أن هذه الأجهزة تنطوي على مخاطر أمنية حقيقية. في الواقع، وجدت دراسة Forrester أن نصف صُنّاع القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات اكتشفوا مشكلات أمنية وثغرات أمنية في البنية التحتية بعد تأجيل تحديثها.
لم يَعُد الأمن مهمة سهلة. فعلى الرغم من أن العدد الإجمالي لحوادث اختراق البيانات المُبلَّغ عنها قد انخفض في عام 2020، فإن تقرير RiskBased Security 2020 Year End Report كشف أن أكثر من 37 مليون سجل تعرّض للاختراق في ذلك العام، بزيادة قدرها 141% عن عام 2019، وهو، وفقًا للتقرير، أعلى رقم منذ أن بدأت شركة RiskBased Security إصدار تقريرها السنوي.
ومع تزايد مخاطر الأمن السيبراني، يتراجع في المقابل التزام المؤسسات بتحديث العتاد. فقد وجد معهد Uptime Institute أن متوسط الفترة الزمنية لتجديد العتاد أصبح اليوم خمس سنوات، مقارنةً بمتوسط قدره ثلاث سنوات في عام 2015. فكِّر في حجم التغيّر الذي شهده مشهد الأمن السيبراني خلال الأعوام الخمسة الماضية. في كثير من الحالات، لم تُصمَّم البنية التحتية التي يعود عمرها إلى خمس سنوات لتحمّل أحمال التشغيل عالية المخاطر والتحديات الأمنية التي نُكلِّفها بها اليوم.
ومع التبنّي المتزايد لتقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلُّم الآلي (ML) في تطبيقات الأعمال والتقنية، أصبحت الحاجة إلى دعم أعباء عمل شديدة الحساسية للبيانات أكبر بكثير مما كانت عليه قبل خمس سنوات، ومن المتوقّع أن تواصل النمو. وقد وجدت Forrester Consulting أن 84% من صُنّاع القرار في تكنولوجيا المعلومات (ITDMs) يتوقّعون زيادة في أعباء العمل الحساسة للبيانات خلال الفترة المقبلة. وإلى جانب معايير الامتثال الصارمة المرتبطة ارتباطًا مباشرًا بأمن البنية التحتية، يصبح من الواضح كيف أن عدم تحديث البنية التحتية بانتظام يمكن أن يخلق مخاطر أمنية جسيمة ويقوِّض الوضع الأمني العام للمؤسسة.
الأمن ليس تحديًا بسيطًا أو أحادي البعد، ويجب أن يظل نهج المؤسسة تجاه أمن قوي وشامل متعدد الأبعاد بالقدر نفسه. ويشمل ذلك عدم إغفال أو التقليل من أهمية تحديث البنية التحتية المحلية بانتظام، حتى مع استمرار المؤسسات في بناء حلول سحابة هجينة تزداد تعقيدًا.
متى كانت آخر مرة قمت فيها بتحديث البنية التحتية المحلية؟ وكيف ينعكس ذلك على خططك للسحابة والسحابة الهجينة؟
