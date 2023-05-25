إذا كنت تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات -سواء في الإدارة العليا أم كممارس عملي- فأنت تدرك جيدًا حجم الضغط الواقع على عمليات تكنولوجيا المعلومات لديك (ITOps). أنت مسؤول عن تحسين الإنفاق ورفع كفاءة التشغيل ودمج التقنيات الجديدة والمبتكرة. ولكن هل تؤدي أدواتك إلى إبطاء وتيرة العمل؟

صاغت شركة الأبحاث Gartner مصطلح AIOps، وهو اختصار لاستخدام الذكاء الاصطناعي لعمليات تكنولوجيا المعلومات. وهو تطبيق قدرات الذكاء الاصطناعي، مثل معالجة اللغة الطبيعية ونماذج التعلم الآلي، لأتمتة مهام سير العمل التشغيلية وتبسيطها.

في منشور المدونة هذا سنستعرض المشكلات التقليدية في عمليات تكنولوجيا المعلومات من زاوية الأتمتة القائمة على البيانات وفوائد AIOps. إنه أسلوب فعَّال لمعالجة مشكلات حاسمة مثل الأداء غير المثالي للتطبيقات وضعف تجارب العملاء، وتعزيز مؤشرات مثل MTTR، ومعالجة الفجوات في مهارات فِرق تكنولوجيا المعلومات لتحقيق قدر أعلى من المرونة.

سنوضِّح لك كيف يمكن للحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي مساعدة فريق تكنولوجيا المعلومات لديك على الانتقال من نهج "الإصلاح عند التعطل" إلى نهج أكثر توقُّعًا واستباقية، مصمَّم لمواجهة التحديات المتغيّرة وتسريع حل المشكلات وتحقيق فوائد ملموسة للمؤسسة ودعم تحقيق التحول الرقمي.