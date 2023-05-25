إذا كنت تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات -سواء في الإدارة العليا أم كممارس عملي- فأنت تدرك جيدًا حجم الضغط الواقع على عمليات تكنولوجيا المعلومات لديك (ITOps). أنت مسؤول عن تحسين الإنفاق ورفع كفاءة التشغيل ودمج التقنيات الجديدة والمبتكرة. ولكن هل تؤدي أدواتك إلى إبطاء وتيرة العمل؟
صاغت شركة الأبحاث Gartner مصطلح AIOps، وهو اختصار لاستخدام الذكاء الاصطناعي لعمليات تكنولوجيا المعلومات. وهو تطبيق قدرات الذكاء الاصطناعي، مثل معالجة اللغة الطبيعية ونماذج التعلم الآلي، لأتمتة مهام سير العمل التشغيلية وتبسيطها.
في منشور المدونة هذا سنستعرض المشكلات التقليدية في عمليات تكنولوجيا المعلومات من زاوية الأتمتة القائمة على البيانات وفوائد AIOps. إنه أسلوب فعَّال لمعالجة مشكلات حاسمة مثل الأداء غير المثالي للتطبيقات وضعف تجارب العملاء، وتعزيز مؤشرات مثل MTTR، ومعالجة الفجوات في مهارات فِرق تكنولوجيا المعلومات لتحقيق قدر أعلى من المرونة.
سنوضِّح لك كيف يمكن للحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي مساعدة فريق تكنولوجيا المعلومات لديك على الانتقال من نهج "الإصلاح عند التعطل" إلى نهج أكثر توقُّعًا واستباقية، مصمَّم لمواجهة التحديات المتغيّرة وتسريع حل المشكلات وتحقيق فوائد ملموسة للمؤسسة ودعم تحقيق التحول الرقمي.
مع انتشار الخدمات السحابية والخدمات المصغرة والحاويات والبيئات السحابية الهجينة، قد تجد فِرق تكنولوجيا المعلومات التقليدية نفسها تكافح لمراقبة المشكلات المحتملة وإدارتها داخل هذه البيئات المعقدة. والنتيجة هي نقاط عمياء وإنذارات كاذبة وتأخيرات في تحديد المشكلات وحلها. وكل ثانية لها قيمتها - أظهرت دراسة حديثة أجرتها IDC أن ساعة واحدة فقط من توقُّف الخدمة تكلِّف في المتوسط 250 ألف دولار أمريكي أو أكثر عندما تتأثر خدمة إنتاجية تحقق الإيرادات.
مع AIOps، يمكنك الاستفادة من أدوات قابلية الملاحظة التي توفِّر بيانات دقيقة وعالية التفصيل في الوقت شبه الفعلي لجميع الأطراف المعنية في التطبيقات. فالرؤية الأفضل والتواصل الأكثر فاعلية والشفافية الأكبر تعني أن الفِرق يمكنها تحديد المشكلات بطريقة أكثر مرونة وسرعة استجابة. على سبيل المثال، عندما حدَّثت Enento Group أنظمتها المحلية الحالية، استخدمت أدوات قابلية الملاحظة لمراقبة جميع تطبيقاتها في مكان واحد. وقد سمح لها هذا النهج بالوفاء باتفاقيات مستوى الخدمة وتحقيق نسبة توفُّر تبلغ 99.99%.
تستفيد الشبكات المعقدة والمتنوعة اليوم أيضًا من AIOps ومراقبة الأداء في الوقت الفعلي. أتاحت BT Business مستوى جديدًا من الرؤية وتوحيد عدد أنظمة المراقبة بنسبة 80%. وقد أدى ذلك إلى تبسيط التكامل وتحقيق انخفاض كبير في تكاليف تراخيص البرمجيات.
في المتوسط، تستخدم المؤسسات أكثر من 1,000 تطبيق عبر البيئات السحابية الهجينة. نحن غارقون أيضًا في البيانات، ومع ذلك لا يتم استخدام أقل من ثلث بيانات المؤسسات. البنى التحتية التقليدية لتكنولوجيا المعلومات لا تستطيع مواكبة تحليل كل هذه المعلومات، ما يجعل من الصعب -إن لم يكن من المستحيل- فهم فرص التحسين والابتكار.
تكمن فائدة AIOps في أنك تمتلك الأدوات اللازمة لتصفية الضوضاء في تكنولوجيا المعلومات مع ربط بيانات العمليات من بيئات تكنولوجيا المعلومات المتعددة. وهذا يعني أنه يمكنك استخدام كشف الحالات الشاذة، وإجراء تحليل السبب الأساسي، واقتراح الحلول بشكل أسرع وأكثر دقة مما يمكن للبشر تحقيقه. يمكن لفِرق تكنولوجيا المعلومات الانتقال من الإصلاح إلى النشر وتقديم قيمة أكبر للأعمال. على سبيل المثال، اختارت ExaVault حل قابلية الملاحظة للحصول على رؤية فورية حول مشكلات أداء التطبيقات وتمكَّنت من تقليل متوسط الوقت اللازم للحل (MTTR) بنسبة 56.6% نتيجةً لذلك.
في كثير من الأحيان، يكون النهج التقليدي لإدارة التطبيقات في عمليات تكنولوجيا المعلومات هو الإفراط في الإنفاق على السحابة لتجنُّب مخاطر الأداء. ليس من المستغرب أن تقول المؤسسات إن 32% من إنفاقها على السحابة قد تم إهداره في عام 2022. لكن في الوقت الحالي، كل قرش مهم، وهذا الإنفاق الضائع له أيضًا آثار بيئية.
تتمثل فائدة AIOps في القدرة على تحسين تكاليف السحابة باستخدام البرمجيات -بدلًا من التدخل البشري- لاتخاذ القرارات الحيوية. تحصل التطبيقات على الموارد التي تحتاجها بالضبط، في الوقت الذي تحتاجها فيه - وبشكل مستمر وتلقائي. على سبيل المثال، خلال 10 أشهر فقط، قامت Providence بترحيل جزء كبير من أعباء عملها بأمان إلى Azure، وحققت وفورات بأكثر من 2 مليون دولار أمريكي من خلال إجراءات التحسين - كل ذلك مع ضمان أداء التطبيقات حتى خلال أوقات الذروة.
تمثِّل مراكز البيانات ما بين 1 إلى 1.5% من استهلاك الكهرباء العالمي. كما ذكرنا أعلاه، ليس من غير المألوف أن تخصِّص فِرق تكنولوجيا المعلومات موارد بشكل مفرط لتقليل مخاطر أداء التطبيقات. ومع ذلك، يكلِّف هذا النهج التقليدي كلًا من الأعمال والبيئة، كما أن العملاء يراقبون مدى جدية التزامك بمعايير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG). وفقًا لشركة Nielsen، سيغيّر 75% من جيل الألفية عادات شرائهم لتفضيل المنتجات الصديقة للبيئة.
عندما يتعلق الأمر بالاستدامة، تمكِّنك أدوات AIOps من تطبيق منهجية إدارة العمليات المالية السحابية (FinOps) وتحسين البيئات السحابية ومراكز البيانات تلقائيًا. وبالتالي، يقل استهلاك الطاقة، ما يقلل الهدر الناتج عن الأجهزة الخاملة. على سبيل المثال، منذ الانتقال إلى AIOps، تمكَّنت BlueIT من تقليل الهدر في بيئات عملائها. بعد تنفيذ توصيات تخصيص الموارد المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حقَّق أحد العملاء انخفاضًا بنسبة 10% في الإفراط في تخصيص الذاكرة ووحدة المعالجة المركزية (CPU).
يُعد العثور على موظفي تكنولوجيا المعلومات المناسبين والاحتفاظ بهم وتدريبهم أحد أبرز الاهتمامات. بفضل الأتمتة والتقنيات الجديدة، من المتوقع أن 50% من جميع الموظفين سيحتاجون إلى تطوير مهاراتهم أو إعادة تأهيلها بحلول عام 2025. تعتمد عمليات تكنولوجيا المعلومات (ITOps) التقليدية بشكل كبير على التدخل البشري الفردي، والجهود اليدوية (مثل تتبُّع الأخطاء)، أو على المعرفة المؤسسية بما نجح في الماضي.
تتمثل فائدة AIOps في أنه يُتيح للموظفين استخدام أدوات تتعلم باستمرار، بحيث لا تفقد المعرفة عند تقاعد أحد الموظفين. تساعد إدارة الحوادث الاستباقية المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تحديد الإنذارات الكاذبة وإعطاء الأولوية للتنبيهات الأكثر إلحاحًا. وهذا يمنح فِرق تكنولوجيا المعلومات القدرة على التعامل مع المشكلات المحتملة قبل أن تؤدي إلى تباطؤ الأداء أو الانقطاعات أو تجارب العملاء السيئة.
على سبيل المثال، تمكَّنت Electrolux من تسريع حل مشكلات تكنولوجيا المعلومات من ثلاثة أسابيع إلى ساعة واحدة فقط بفضل تقليل متوسط الوقت اللازم للاكتشاف (MTTD)، وتوفير أكثر من 1,000 ساعة سنويًا من خلال أتمتة مهام الإصلاح.
مع استمرار تعقيد أنظمتنا، من المؤكَّد أن تحديات تكنولوجيا المعلومات (والضغوط التي ستواجهها) لن تنخفض. ولكن من خلال رفع مستوى عمليات تكنولوجيا المعلومات باستخدام حلول AIOps (وفوائد AIOps المصاحبة لها)، ستحصل على أتمتة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تُمكِّن تكنولوجيا المعلومات من الاستجابة خلال ثوانٍ، ما يؤدي إلى تقليل فترات التعطُّل وتحسين أداء التطبيقات وخفض تكاليف التشغيل وزيادة نجاح التحول الرقمي.
