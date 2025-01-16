الوضع الحالي لبرمجيات الفدية: استخدام قواعد الإفصاح كسلاح وأكثر

مع اقترابنا من نهاية عام 2024، تظل برمجيات الفدية تهديدًا رئيسيًا ومتطورًا يواجه أي مؤسسة. أصبح المجرمون الإلكترونيون أكثر تطورًا وإبداعًا من أي وقت مضى. فهم يعملون على دمج التقنيات الجديدة، واستغلال التوترات الجيوسياسية، وكذلك استخدام القوانين والتشريعات لصالحهم.

ما كان يبدو في السابق جريمة مزعجة لكنها نسبيًا بسيطة، تحوَّل الآن إلى تحدٍ متعدد المستويات وعالمي يهدد الشركات والحكومات على حد سواء.

لنلقِ نظرة على حالة برمجيات الفدية اليوم. سنركِّز على كيفية تغيير المجرمين الإلكترونيين لأساليبهم، واعتمادهم على تقنيات الذكاء الاصطناعي، واستغلالهم للأطر القانونية وغير ذلك.