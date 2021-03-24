ميزات الزراعة المستدامة وكيفية تحقيقها

هناك جهود مركزة لتحديث القطاع الزراعي، وتُعد الاستخبارات الجوية القائمة على البيانات المفتاح لتحقيق الاستدامة. لطالما كانت إدارة عمليات صناعة القرار في الزراعة معقدة بسبب وجود العديد من العوامل المقيّدة المختلفة التي لا تخضع لسيطرة المزارع. والطقس نفسه كان من أبرزها.
البيانات الكبيرة متوفرة، ونحن نستفيد منها لمساعدة الزراعة الحديثة على التطور بحيث تعتمد على الإدخال بدرجة أقل وعلى التحليل قائم على البيانات بدرجة أكبر. ندرك أنه من غير العملي الاعتماد على الحدس والتكنولوجيا التقليدية بينما يزداد عدد السكان عالميًا وتزداد الضغوط في قطاع الزراعة. نتيجة لذلك، نطور حلولاً للزراعة تستخدم جمع البيانات التلقائي، والتحليلات التنبئية، والرؤى المبنية على الذكاء الاصطناعي كأساس للزراعة المستدامة.
تسعى رؤية الزراعة المستدامة إلى إشراك الأفراد في مجموعة متنوعة من القدرات ضمن القطاع الزراعي. سنستكشف كيفية وصولنا إلى هذه النقطة وسبب كون الممارسات الزراعية الحديثة بمثابة الخطوات المنطقية التالية لازدهار العالم.
النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال
ابقَ على اطلاع دومًا بأهم—اتجاهات المجال وأكثرها إثارة للفضول—بشأن الذكاء الاصطناعي والأتمتة والبيانات وغيرها الكثير مع نشرة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
سيتم تسليم اشتراكك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك هنا. راجع بيان خصوصية IBM لمزيد من المعلومات.
من المرجح أن تظل مساحة الأراضي الصالحة للزراعة ثابتة. ومع النمو المطرد في عدد السكان، سنحتاج إلى إنتاج المزيد من المحاصيل من الموارد الحالية. بحلول عام 2050، سيكون هناك 9 مليارات شخص على هذا الكوكب. لإطعام هذا العدد المتزايد من السكان، يجب زيادة إنتاج الغذاء بنسبة 70% على الأقل.
إذا لم يتجاوز قطاع الزراعة حدود الإستراتيجية التقليدية، فلن تتمكن الأجيال القادمة من إنتاج المحاصيل والاستفادة من الأراضي الصالحة للزراعة. في الماضي، كانت الزراعة تركز على الاستفادة الكاملة من الأراضي المتاحة وإنتاج أكبر عدد ممكن من المحاصيل. لم يكن هناك تركيز على إنتاج المحاصيل المستدامة أو الحفاظ على الأراضي. من وجهة نظر مالية، لم يكن هناك تركيز على الربحية والحفاظ على الأراضي والموارد. وهذه الأمور مرتبطة ارتباطًا وثيقًا.
هناك مزايا حقيقية للالتزام بتطوير الممارسات الزراعية القائمة على التكنولوجيا، وستساعدنا بيانات الطقس المتقدمة والتحليلات على تحقيق ذلك. نهدف إلى مساعدة المزارعين والمؤسسات على اتخاذ قرارات أفضل بناء على بيانات الطقس، حتى نتمكن من الاستمرار في السعي لتحقيق الفوائد البارزة للزراعة المستدامة:
من خلال اعتماد ممارسات مستدامة، سيعمل المزارعون على تقليل اعتمادهم على الطاقة غير المتجددة، وتقليل استخدام المواد الكيميائية وتوفير الموارد الشحيحة. يمكن أن يكون للحفاظ على صحة الأرض وتجديدها أثر كبير إذا وضعنا في الحسبان زيادة عدد السكان والطلب على الغذاء.
إن الزراعة الذكية ونقل الغذاء من المزرعة إلى المائدة بطريقة أكثر كفاءة من شأنها أن تعود بالنفع على جميع المعنيين بقطاع الزراعة. من خلال بيانات إنترنت الأشياء (IOT) من أجهزة الاستشعار المثبتة في كل شيء من آلات زرع البذور، والرشاشات، وأجهزة النشر إلى الطائرات من دون طيار، وصور الأقمار الصناعية، والتربة، تصبح المفاجآت أمورًا نادرة الحدوث.
كما أوضحنا، فإن الزيادة السكانية المتوقعة مدعاة للقلق. واليوم، هناك فرصة لتطوير الممارسات الزراعية من منظور الإنتاج البحت، والزراعة المستدامة هي المسار الذي يوفر أكبر قدر من الفرص.
تركز شركة Weather Company على زيادة إنتاج الغذاء إلى أقصى حد ممكن مع تقليل التأثير البيئي والحد من تكاليف التشغيل الضرورية. لا يعد تحديث الممارسات الزراعية مسعىً قصير الأمد، بل من خلال خبرة قادة الصناعة المخضرمين، وعقود من أبحاث IBM، والذكاء الاصطناعي، والتحليلات، والرؤى التنبؤية مع بيانات إنترنت الأشياء الفريدة (IoT)، نأمل أن نقود تطور الزراعة الحديثة.
انضم إلى ندوة عبر الإنترنت مع IBM، نستعرض خلالها كيف يمكن تحقيق عائد حقيقي على الاستثمار من خلال مبادرات الذكاء الاصطناعي الوكيل، مع أمثلة تطبيقية عبر مختلف الصناعات وحالات الاستخدام، إلى جانب قصص نجاح IBM نفسها.
تعرَّف على سبب تصنيف IBM ضمن الشركات الرائدة في تقرير ™Gartner® Magic Quadrant لعام 2025 بشأن منصات علم البيانات والتعلُّم الآلي.
اكتشف كيف تنتقل المؤسسات من تنفيذ مشاريع تجريبية متفرقة للذكاء الاصطناعي إلى استخدامه كعنصر محوري في عمليات التحول الجوهرية.
اطّلع على كتالوجنا الشامل الذي يضم أكثر من 100 دورة تدريبية عبر الإنترنت من خلال شراء اشتراك لمستخدم واحد أو لمستخدمين متعددين، ووسّع مهاراتك عبر مجموعة من منتجاتنا بسعر مناسب.
®IBM® Granite هي مجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة والموثوق بها وعالية الأداء، مصممة خصيصًا لدعم الأعمال، ومحسّنة لتوسيع نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي. استكشف خيارات اللغة والتعليمات البرمجية والسلاسل الزمنية وآليات الحوكمة والحماية.
وقد صُمم المنهج، الذي يقوده كبار قادة الفكر لدى IBM، لمساعدة قادة الأعمال على اكتساب المعرفة اللازمة لتحديد أولويات استثمارات الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تدفع عجلة النمو.
لقد استطلعنا آراء 2000 مجموعة حول مبادرات الذكاء الاصطناعي لديها لمعرفة ما ينجح وما لا ينجح وكيف يمكنك المضي قدمًا.
فعِّل هذه التحولات الذهنية الخمسة لتجاوز حالة عدم اليقين، ودفع إعادة ابتكار الأعمال، وتسريع النمو من خلال الذكاء الاصطناعي الفاعل.<br>
تعرّف على كيفية دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلّم الآلي بثقة في أعمالك
تدريب الذكاء الاصطناعي التوليدي والتحقق من صحته وضبطه ونشره، وكذلك قدرات نماذج الأساس والتعلم الآلي باستخدام IBM watsonx.ai، وهو استوديو الجيل التالي من المؤسسات لمنشئي الذكاء الاصطناعي. أنشئ تطبيقات الذكاء الاصطناعي في وقت قصير وباستخدام جزء بسيط من البيانات.
استفِد من الذكاء الاصطناعي في عملك بالاستعانة بخبرة IBM الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي ومحفظة حلولها التي ستكون بجانبك.
تساعد خدمات IBM Consulting AI في إعادة تصور طريقة عمل الشركات باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي من أجل النهوض بأعمالها.
احصل على وصول شامل إلى القدرات التي تغطي دورة حياة تطوير الذكاء الاصطناعي. توصَّل إلى حلول ذكاء اصطناعي قوية باستخدام واجهات سهلة الاستخدام وتدفقات سير عمل سلسة وإمكانية الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات ومجموعات تطوير البرمجيات وفق معايير الصناعة (SDKs).