كيفية تعزيز الاستدامة وقيمة الأعمال في عصر الذكاء الاصطناعي

إن الاستدامة، بمعناها الأوسع، هي محاولة الحفاظ على استمرارية العمليات بمرور الوقت، وهي عمل لا ينتهي أبدًا في ظل مشهد التحديات والفرص المتغيرة باستمرار.
يدرك قادة الأعمال اليوم أن الذكاء الاصطناعي يشكِّل تحديًا وفرصة في آنٍ واحد. يسرِّع الذكاء الاصطناعي من اكتشاف الأدوية المنقذة للحياة والمواد المستدامة، ويحسِّن جهود سلاسل التوريد والتعدين، ويدعم الانتقال نحو شبكات كهرباء أكثر تجديدًا ولا مركزية. ومع ذلك، فإن اعتماد الذكاء الاصطناعي، مثل غيره من التحولات الكبرى، يجلب تحديات بيئية جديدة تجبر الشركات على إعادة تقييم استراتيجياتها وتكييفها.
بالنسبة لقادة الأعمال، فإن المهمة التي تنتظرهم هي كيفية زيادة قيمة الأعمال للذكاء الاصطناعي -تقديم النتائج التي يحتاجها العملاء بشكل أفضل وأسرع وبجودة أعلى- مع تقليل تكاليفه وتأثيراته البيئية.
تُظهر بيانات جديدة من تقرير IBM العالمي حالة الاستعداد للاستدامة 2024 أن المؤسسات تدرك الفرصة الكبيرة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، إذا تم تنفيذه بشكل صحيح، لتعزيز الاستدامة على المستويين المؤسسي والبيئي. من المستجيبين:
وفي الوقت نفسه، يظهر التقرير أن هناك مجالًا وحاجة للنمو. إذ لا يستخدم أكثر من نصف المؤسسات (56%) حتى الآن الذكاء الاصطناعي لتحقيق الاستدامة بفعالية، ويقول 48% إن الاستثمارات في تكنولوجيا المعلومات لتحقيق الاستدامة ينبغي أن تكون "مرة واحدة" بدلًا من أن تكون جزءًا من الميزانية التشغيلية المنتظمة. ومع ذلك، فإن 50% فقط من القادة الذين شملهم الاستطلاع يشعرون بأنهم مستعدون للتعامل مع مخاطر المناخ المتزايدة التدمير.
فلا يتعلق نجاح تطبيق مفهوم الاستدامة بالتقارير السنوية فحسب، بل يتعلق باستخدام البيانات والتقنيات لتحقيق رسالة المؤسسة الأساسية باستخدام نهج ذكي وإستراتيجي طويل المدى.
تُظهر البيانات أن الشركات الآن بدأت، أكثر من أي وقت مضى، بتطبيق مفهوم الاستدامة بمعناها الواسع -بل ويجب عليها القيام بذلك- باستخدام كل أداة متاحة لها للتخفيف من التهديدات المناخية ودعم العمليات الأكثر تنظيمًا وفعالية من حيث التكلفة والحفاظ على قدرتها التنافسية أمام نظرائها.
