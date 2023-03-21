الرابط المفقود: لماذا تُعَد الرؤية أمرًا أساسيًا لبناء سلسلة توريد قوية

كانت رؤية سلسلة التوريد هي العنصر المفقود منذ صدمات عام 2020 التي اهتزت بها الأسواق العالمية، وأحسّ المستهلكون بتأثيرات المشكلات الشاملة في سلاسل التوريد. ولكن ماذا تعني رؤية سلسلة التوريد؟ يُعرف عمومًا على أنه قابلية تتبُّع الأجزاء أو العناصر أو المنتجات أثناء انتقالها من الشركة المصنِّعة إلى وجهتها، بهدف تحسين وتعزيز سلسلة التوريد من خلال جعل البيانات مرئية وقابلة للتنفيذ ومتاحة بسهولة لجميع الأطراف المعنية، بما في ذلك العملاء.

على الرغم من وضوح أن هذه الأحداث المزعزعة أجبرت قادة سلسلة التوريد على إعادة تقييم مدى مرونة شبكاتهم، فإن الرؤية الكاملة لا تزال بعيدة المنال بالنسبة للكثيرين. لماذا؟ يتلخص السبب في ذلك في كلمة واحدة، وهي الحواجز.

توجد حواجز الرؤية داخل عمليات سلسلة التوريد وبين أقسام الشركة المختلفة والتطبيقات والمورِّدين والعملاء. تؤدي هذه الحواجز إلى تعطيل القدرة على معرفة موعد شحن الطلب أو ما تم شحنه أو إذا ما كانت هناك تغييرات على الطلب. غالبًا ما يؤدي ذلك إلى نفاد المخزون، ومشكلات في رضا العملاء، وفرض رسوم باهظة. غالبًا ما يكون من الصعب تحديد الأسباب الأساسية لهذه المشكلات ومنع تكرارها في المستقبل. وفقًا لتقرير Gartner، يقول 60% من قادة سلسلة التوريد إن السلاسل الخاصة بهم تم تصميمها لتحقيق الكفاءة في التكلفة، لا المرونة. وبما أن أحد العوامل الرئيسية لتعزيز المرونة هو الرؤية، يمكن ملاحظة مصدر هذه المشكلة بوضوح.

دعنا نلقِ نظرة أقرب على معرفة كيفية الاستفادة من الرؤية المتميزة للفجوات في سلسلة التوريد للمساعدة على تحقيق الوضوح الذي قد يبدو بعيد المنال.