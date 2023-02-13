3 استراتيجيات لتعزيز استدامة سلسلة التوريد

وفقًا لدراسة أجراها معهد IBM Institute for Business Value في 2022، بعنوان Sustainability as a transformation catalyst، تعمل مؤسسة واحدة فقط من بين كل ثلاث مؤسسات على تعزيز الشفافية بشأن التأثير البيئي للسلع والخدمات عبر سلسلة التوريد. يعمل كبار المديرين التنفيذيين الرائدين مع الشركاء لتنفيذ استراتيجياتهم المتعلقة بالاستدامة البيئية. التكنولوجيا هي المفتاح لسد الفجوات وتوفير فرص جديدة للشركاء للتعاون.

فكر في كيفية قدرة تقنية سلسلة الكتل (البلوك تشين) على تعزيز الشفافية والكفاءة في سلسلة التوريد، من خلال تبسيط تبادل المعلومات وتتبُّعها وتمكين قدر أكبر من الثقة. فهي تُنشئ سلسلة رقمية دائمة من المعاملات غير قابلة للتعديل، ويحصل كل مشارك في الشبكة على نسخة من البيانات.

على سبيل المثال، يستخدم تطبيق أجهزة محمولة من Farmer Connect تقنية IBM® Blockchain لتتبُّع القهوة من الحَبّة إلى الباريستا. كما يمكن للعميل النهائي مسح رمز الاستجابة السريعة على حقيبة أو فنجان ليرى رحلة حبوب القهوة التي هو على وشك الاستمتاع بها.

اتَّبعت شركة Iberdrola، الرائدة عالميًا في الطاقة المتجددة، نهجًا مختلفًا ونفَّذت أداة خارجية لتقييم المورِّدين وفق ممارساتهم في الاستدامة. بالنسبة إلى المورِّدين الذين لا يستوفون معايير Iberdrola للاستدامة، تساعد أداة التقييم على تحديد الإجراءات التي يمكنهم اتخاذها للتحسين.