3 استراتيجيات لتعزيز استدامة سلسلة التوريد

لا يوجد شيء اسمه سلسلة توريد مثالية. السؤال الرئيسي هو: ماذا تفعل لتجعل سلسلة التوريد لديك أكثر استدامة؟
تحتاج سلسلة التوريد المستدامة إلى دمج أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) في كيفية الحصول على المواد الخام وتحويلها إلى منتجات وتسليمها إلى السوق. يجب أن تتناول مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك التحديات البيئية والاجتماعية مثل أمن المياه وإزالة الغابات، بالإضافة إلى حقوق الإنسان وظروف العمل العادلة. وإضافةً إلى ذلك التعقيد، يجب على الشركات التأكد من أن المورِّدين البائعين لديها -وشبكاتهم- يلتزمون بالمعايير نفسها.
قد يكون ذلك تحديًا، ويجب على الشركات تجنُّب التهاون عند التعامل مع أهداف الاستدامة. العديد من الشركات اعتمدت أساليب التمويه الأخضر بشأن ممارسات الاستدامة في تقارير ESG، ولكن عند النظر بعمق، فإن هذه الجهود لا تعني شيئًا حقيقيًا. اعتمِد على الشفافية والثقة، خاصةً مع وجود تقنيات تمكِّنك من تحقيق ذلك.
يجب على القادة التركيز على ثلاثة تحديات شائعة في سلسلة التوريد، مع تقديم حلول على مستوى عالٍ يمكن أن تساعد المؤسسات على بدء تحقيق أهداف الاستدامة وتحسين نتائج ESG الخاصة بها:
تنطوي سلسلة التوريد العالمية بطبيعتها على شبكات إنتاج ونقل معقدة ومتعددة الجنسيات. قد يقوم المورِّدون الرئيسيون بتفويض أجزاء من الطلبات الكبيرة لشركات أخرى. ونظرًا لأن الشركات غالبًا لا تتعامل مباشرة مع جميع المزوِّدين في سلاسل التوريد الخاصة بها، فإن تحقيق تتبُّع شامل من البداية للنهاية يُعَد أمرًا صعبًا. كل مشارك في النظام يتتبَّع فقط جزءه الصغير من الرحلة ويستخدم أنظمة منفصلة لتسجيل البيانات.
عندما تكون المعلومات حول المنتج مجزأة، تصعب الإجابة عن أسئلة مثل: هل تم الحصول على جميع الأجزاء وتصنيعها بما يخدم الاقتصاد الدائري؟ هل كانت ظروف العمل عادلة في كل مرحلة؟ يبدو الحصول على بيانات موثوق بها من تلك السلسلة مهمة ضخمة ومعقدة.
وفقًا لدراسة أجراها معهد IBM Institute for Business Value في 2022، بعنوان Sustainability as a transformation catalyst، تعمل مؤسسة واحدة فقط من بين كل ثلاث مؤسسات على تعزيز الشفافية بشأن التأثير البيئي للسلع والخدمات عبر سلسلة التوريد. يعمل كبار المديرين التنفيذيين الرائدين مع الشركاء لتنفيذ استراتيجياتهم المتعلقة بالاستدامة البيئية. التكنولوجيا هي المفتاح لسد الفجوات وتوفير فرص جديدة للشركاء للتعاون.
فكر في كيفية قدرة تقنية سلسلة الكتل (البلوك تشين) على تعزيز الشفافية والكفاءة في سلسلة التوريد، من خلال تبسيط تبادل المعلومات وتتبُّعها وتمكين قدر أكبر من الثقة. فهي تُنشئ سلسلة رقمية دائمة من المعاملات غير قابلة للتعديل، ويحصل كل مشارك في الشبكة على نسخة من البيانات.
على سبيل المثال، يستخدم تطبيق أجهزة محمولة من Farmer Connect تقنية IBM® Blockchain لتتبُّع القهوة من الحَبّة إلى الباريستا. كما يمكن للعميل النهائي مسح رمز الاستجابة السريعة على حقيبة أو فنجان ليرى رحلة حبوب القهوة التي هو على وشك الاستمتاع بها.
اتَّبعت شركة Iberdrola، الرائدة عالميًا في الطاقة المتجددة، نهجًا مختلفًا ونفَّذت أداة خارجية لتقييم المورِّدين وفق ممارساتهم في الاستدامة. بالنسبة إلى المورِّدين الذين لا يستوفون معايير Iberdrola للاستدامة، تساعد أداة التقييم على تحديد الإجراءات التي يمكنهم اتخاذها للتحسين.
يشير نحو 57% من الرؤساء التنفيذيين إلى أن أحد أكبر التحديات أمام جهود الاستدامة هو صعوبة تحديد وقياس العائد على الاستثمار والفوائد الاقتصادية، وفقًا لدراسة IBV. قد تصطدم خطط الشركة لوضع أهداف اجتماعية وبيئية للمورِّدين، على سبيل المثال، بعقبة إذا لم يكن لدى المديرين التنفيذيين القدرة على قياس الفوائد. قد يمتلك المديرون التنفيذيون طموحًا كبيرًا ونوايا جيدة، لكنهم يواجهون صعوبةً في تبرير بعض النتائج المترتبة على هذه الطموحات.
تدرك الشركات أنها تستطيع التميّز في السوق وجذب جيل من المستهلكين يهتم بالاستدامة والأثر الاجتماعي أكثر من الأجيال السابقة. تعاونت IBM مع إحدى علامات السلع الاستهلاكية المعبأة (CPG) في أوروبا لوضع رمز QR على التغليف. كان بإمكان الأشخاص مسح الرمز للاطِّلاع على رحلة المنتجات، ما أسفر عن زيادة قدرها 8% في المبيعات.
يمكن لسلسلة التوريد المستدامة أيضًا مساعدة الشركات على جذب أفضل المواهب. في استطلاع عالمي أجرته IBV عام 2021، بعنوان Sustainability at a turning point، أشار 71% من الموظفين والباحثين عن عمل إلى أن المؤسسات البيئية والاجتماعية المسؤولة تُعَد أصحاب عمل أكثر جاذبية، وأن ما يقرب من نصف المشاركين مستعدون لقبول راتب أقل للعمل في تلك الشركات.
لا تزال هناك شركات لم تقبل الفكرة. حوالي 29% من المديرين التنفيذيين يلتزمون فقط باللوائح، وفقًا لدراسة Own your impact. و15% منهم لم ينفِّذوا بعد أي استثمارات في مجال الاستدامة على الإطلاق.
يتزايد الشراء القائم على القِيَم. لدى المستهلكين خيارات أكثر، وهم يريدون دعم العلامات التجارية التي تتماشى ممارساتها التجارية مع قيمهم ومعتقداتهم. وأولئك الذين لا ينفِّذون برامج أو مبادرات الاستدامة الآن معرّضون لخطر التأخر عن المنافسين، وهذه فجوة سيكون من الصعب سدّها مع مرور الوقت.
كما تتزايد اللوائح التنظيمية، مثل تلك المتعلقة بانبعاثات الكربون، وتصبح الجهات التنظيمية أكثر جرأة فيما تطلبه من الشركات. على سبيل المثال، ينص قانون العناية الواجبة في سلسلة التوريد الألماني على أن الشركات التي تضم 3,000 موظف أو أكثر يجب أن تتخذ الإجراءات المناسبة لضمان احترام حقوق الإنسان والبيئة ضمن سلاسل التوريد لديها. سيتم إجراء عمليات التدقيق بمجرد تطبيق القانون في 2023، وأي مخالفات ستؤدي إلى غرامات باهظة واضطرابات في العمليات.
تُعَد استدامة سلسلة التوريد وسيلة لحماية أعمالك في المستقبل. إذا كنت ملتزمًا بالمسؤولية، أظهر ذلك للعالم. تُتيح لك التكنولوجيا الحالية، مثل سلسلة الكتل والذكاء الاصطناعي، الحصول على شفافية كاملة في سلسلة التوريد الخاصة بك.
بالشراكة مع Oracle و Accelalpha، نستكشف كيف تُمكّن نماذج تشغيل الذكاء الاصطناعي الفاعل القائمة السحابة لسلاسل التوريد الأتمتة وتعزيز الكفاءة وتسريع الابتكار.
