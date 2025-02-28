العديد من التحولات لا تحقق التوقعات، ويعود ذلك غالبًا إلى مزيج من مقاومة الموظفين وصعوبة تحقيق القيمة عند مرحلة التوسع. تشير أبحاثنا إلى أن ما يصل إلى 70% من التحولات الرقمية تخفق، في حين أن 60% من تحولات تخطيط موارد المؤسسات لا تحقق النتائج المرجوة منها. تؤكد هذه الإحصاءات على مشكلة أوسع تتعلق بكيفية تكيف الشركات مع التغيرات الأفقية، وتوضح سبب معاناة العديد من الشركات في الاستفادة الكاملة من التقدم التكنولوجي في هذه الأوقات الرائدة.

كما وجدنا في شركة IBM للاستشارات، هناك أربعة عوامل تؤثر على إمكانية نجاح التحول الرقمي، بغض النظر عن التقنية المستخدمة:

1. مستوى جاهزية المجموعة

2. جودة تجربة موظفيها

3. التوافق مع نموذج التشغيل الخاص بها

4. مدى فعالية تتبع قيمتها بمرور الوقت.

من خلال تنسيق هذه المتغيرات الأربعة، يحقق العملاء الذين يدخلون في عملية تحول الأعمال قيمة أكبر بعشر مرات مقارنة بما يمكنهم تحقيقه من أي تحول تكنولوجي بمفرده.