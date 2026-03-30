زميلان في العمل يظهران كظل يتناقشان ويقفان أمام سبورة رقمية مليئة بتفاصيل المشروع.

كيفية تحديث بنية التكامل لتكون جاهزة للذكاء الاصطناعي

By Nishant Nair
تاريخ النشر 30 مارس 2026

تبدأ التنبيهات قبل أن تنتهي حتى من احتساء قهوتك الأولى: فشل في استدعاء واجهة برمجة التطبيقات هنا، وتأخر في مزامنة البيانات هناك، وتوقف سير العمل لأن النظامين لا يزالان غير متوافقين. بحلول الظهر، ستجد نفسك تتعامل مع الاستثناءات، وتصلح عمليات التكامل الهشة، وتشرح—مرة أخرى—سبب عدم قدرة مبادرات الذكاء الاصطناعي على التوسع عند الاعتماد على أنظمة مجزأة.

بالنسبة إلى العديد من قادة تكنولوجيا المعلومات، هذا التحدي هو واقعهم اليومي—وهذا بالضبط هو السبب في أن تحديث البنية التحتية للتكامل أصبح أساس الجاهزية للذكاء الاصطناعي.

بعد صباح مثل هذا، ليس من الغريب أن يشعر قادة تكنولوجيا المعلومات بالإرهاق الشديد. وتؤكد البيانات ذلك: فالأنظمة المجزأة هي الآن العائق الأكبر أمام مرونة المؤسسات، حيث تم وصف فجوات التكامل والعمليات اليدوية بأنها معوقات أساسية أمام النمو في عام 2025.

لا يؤدي هذا التجزؤ إلى إبطاء فرق العمل—بل يعطل مبادرات الذكاء الاصطناعي، ويؤدي إلى مخاطر تشغيلية ويجبر فرق تكنولوجيا المعلومات على تكريس وقت أطول لمعالجة الأزمات بدلاً من التحديث. وهنا يأتي دور خطوات التحديث الرئيسية:

أحدث الأخبار التقنية، مدعومة برؤى خبراء

ابقَ على اطلاع دائم على أبرز الاتجاهات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والبيانات، وغيرها الكثير من خلال رسالة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.

خطوات رئيسية للتحديث للاستعداد للذكاء الاصطناعي

إن فعالية قدرات الذكاء الاصطناعي تعتمد على فعالية قدرات الأنظمة التي تدعمه، وهذه الأنظمة تواجه ضغوطًا كبيرة حاليًا. أصبح تحديث البنية التحتية للتكامل الأساس الحقيقي للجاهزية للذكاء الاصطناعي: فهو يزيل العوائق التي تمنع البيانات ومهام سير العمل والمعلومات من التحرك بالسرعة التي تتطلبها الشركة.

تمثل الخطوات الثلاث التالية أكثر الخطوات تأثيرًا التي يمكن لفرق تكنولوجيا المعلومات اتخاذها لكسر هذه الحلقة وإعداد بيئاتهم للذكاء الاصطناعي القابل للتوسع.

  1. تعزيز واجهات برمجة التطبيقات وتوحيدها—دمج ثلاث واجهات برمجة التطبيقات لحالة الطلب القديمة في واجهة واحدة يقلل من الأعطال ويمنح الذكاء الاصطناعي مصدرًا واحدًا موثوقًا. تقلل واجهات برمجة التطبيقات الموحدة من التكرار عبر الفرق، وتبسط الحوكمة، وتضمن أن كل نظام نهائي—بما في ذلك نماذج الذكاء الاصطناعي—يستند إلى بيانات متسقة وعالية الجودة. يتيح هذا الأساس الأتمتة الموثوقة وتسريع دورات التسليم.

  2. تبسيط وتنظيم تدفقات البيانات—تسمح أحداث المخزون في الوقت الحقيقي للذكاء الاصطناعي باكتشاف الشذوذات فورا بدلا من انتظار تحديثات الدفعات، مع تقليل هشاشة الاتصالات بين النقاط أيضا. توفر تدفقات البيانات المستندة إلى الأحداث أساسًا أوضح وأكثر قابلية للتنبؤ لإجراء التحليلات والتنبؤ وإدارة الاستثناءات، ما يقلل من وقت إصلاح الأعطال ويسمح لفرق تكنولوجيا المعلومات بالتركيز على الابتكار.

  3. تبني أنماط التكامل الهجين—على سبيل المثال، يتجنب البنك مشاركة بيانات المعاملات المحلية مع خدمات الذكاء الاصطناعي السحابية لتجنب عمليات إعادة كتابة المكلفة مع تمكين الذكاء الحديث. ينطبق هذا النمط على مختلف الصناعات. يحافظ التكامل الهجين على استقرار الأنظمة القديمة بينما تتوسع القدرات السحابية بسرعة، ما يمكن فرق تكنولوجيا المعلومات من التحديث بوتيرة يمكن للأعمال استيعابها.
أكاديمية الذكاء الاصطناعي

تحقيق جاهزية الذكاء الاصطناعي باستخدام التنقية السحابية الهجينة

وقد صُمم المنهج، الذي يقوده كبار قادة الفكر لدى IBM، لمساعدة قادة الأعمال على اكتساب المعرفة اللازمة لتحديد أولويات استثمارات الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تدفع عجلة النمو.
انتقل إلى الحلقة

إنشاء أساس لمنصة التكامل

تجعل أساليب التكامل المجزأة والبرامج النصية المخصصة من الصعب توسيع نطاق مهام سير العمل المستندة إلى الذكاء الاصطناعي. توفر منصة التكامل الموحدة لفرق تكنولوجيا المعلومات طريقة متسقة لمركزة الاتصال بالنظام، واستبدال البنى المخصصة الهشة بمكونات قابلة لإعادة الاستخدام، وفرض الحوكمة على كافة واجهات برمجة تطبيقات والأحداث ومهام سير عمل. ويتجلى هذا التركيز في الأولويات التالية:

  • اعتماد منصات التكامل كخدمة (iPaaS) لتوحيد قدرات التكامل
  • استبدل عمليات التكامل المخصصة الهشة بموصلات قابلة لإعادة الاستخدام
  • تمكين الحوكمة المركزية والمراقبة وإدارة دورة الحياة

يحقق تحديث التكامل مكاسب ملموسة لفرق تكنولوجيا المعلومات والأعمال. تعمل البنية الأكثر فعالية على تقليل الاستثناءات، وتقليص العمل اليدوي، وتحسين موثوقية النظام، ما يسمح للفرق بالانتقال من حل الأزمات المستمرة إلى دفع عجلة الابتكار. بفضل تدفقات البيانات الأوضح وواجهات برمجة التطبيقات المحكومة، تتحرك مبادرات الذكاء الاصطناعي بسرعة أكبر وتتوسع بسهولة أكبر وتقدم قيمة ملموسة عبر العمليات.

يعزز أحدث تقرير من Forrester Wave™ حول: منصات التكامل كخدمة (iPaaS) للربع الثالث من عام 2025 هذا التحول، موضحًا كيف تتفوق المنصات الموحدة والمجهّزة للبيئات الهجينة على مجموعات التقنيات المجزأة باستمرار من حيث الموثوقية وقابلية التوسع والوقت المناسب للقيمة. يعمل أساس التكامل الحديث على تمكين المؤسسة من التحرك والتكيف بسرعة أكبر والمنافسة بذكاء أكبر.

يوضح قرير من Forrester Wave™ حول: منصات التكامل كخدمة (iPaaS) للربع الثالث من عام 2025، البنى التحتية والقدرات والأنماط التي تساعد المؤسسات على تقليل التجزئة، وتعزيز تدفقات البيانات، وبناء أساس جاهز للذكاء الاصطناعي. اقرأ التقرير لفهم كيفية تحديث المؤسسات الرائدة لبنية التكامل التحتية، ومعرفة الخطوة التالية في خارطة طريقك.

تنزيل التقرير
Nishant Nair

Product Marketer, IBM webMethods Hybrid Integration

IBM z17: الكمبيوتر المركزي الأول المُصَمم بالكامل لعصر الذكاء الاصطناعي

عزِّز إمكانياتك الأساسية مع IBM Z

عزِّز قيمة أعمالك من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في أحمال التشغيل ذات المهام الحساسة على IBM z17™.
اكتشف كيفية دمج الذكاء الاصطناعي مع الكمبيوتر المركزي الخاص بك

®IBM Z هي عائلة من البنية التحتية الحديثة المدعومة بمعالج IBM Telum® الذي يشغل أنظمة تشغيل المؤسسات وبرامج IBM Z، مما يوفر دقة أكبر للذكاء الاصطناعي، وإنتاجية ومرونة أعلى.
IBM z17 يفتح آفاقًا جديدة من الفرص

معالجة ما يصل إلى 24 تريليون عملية في الثانية.
حل ذكاء اصطناعي متكامل

يدمج IBM z17™ الذكاء الاصطناعي المتقدم في السحابة الهجينة، ما يعزِّز الأداء والأمان واتخاذ القرار حيث توجد البيانات الحيوية.
استفِد من إمكانات مرونة IBM Storage FlashSystem

تعرَّف على كيفية حماية بيانات مؤسستك من التهديدات الإلكترونية وضمان التعافي السريع خلال الأحداث الحرجة.
تقرير Gartner لعام 2024 الذي يجب على كل قائد بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات قراءته

شاهِد كيف تُسهم أبرز منصات تكامل البيانات في إنشاء بنى تحتية قوية وقابلة للتوسع ومتوافقة مع البيئات السحابية الهجينة لمؤسسات الغد.
حلول ذات صلة
IBM Storage Fusion

منصة سحابية هجينة أصلية للحاويات، توفّر تخزينًا قابلاً للتوسع، وحماية للبيانات، وإدارة موحّدة لأحمال تشغيل Kubernetes الحديثة.

 استكشِف IBM Storage Fusion
حلول البنية التحتية للذكاء الاصطناعي

تقدِّم IBM حلول بنية تحتية للذكاء الاصطناعي لتسريع الأثر عبر مؤسستك من خلال استراتيجية هجينة مصمَّمة خصيصًا.

 استكشف حلول البنية التحتية للذكاء الاصطناعي
الاستشارات والخدمات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي

استفِد من قيمة بيانات المؤسسة مع IBM® Consulting، من خلال بناء مؤسسة تعتمد على الرؤى التي تقدِّم ميزة للأعمال.

 استكشف خدمات استشارات الذكاء الاصطناعي
اتخذ الخطوة التالية

ادعم أحمال الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة بتخزين موحّد عالي الأداء وبنية تحتية جاهزة للذكاء الاصطناعي، مصممة للتوسع، والأتمتة، وتسريع الابتكار.

  1. استكشِف IBM Storage Fusion
  2. استكشِف حلول البنية التحتية للذكاء الاصطناعي