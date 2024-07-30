العلامات
دليل تفصيلي خطوة بخطوة: الذكاء الاصطناعي التوليدي في أعمالك

يعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي على تغيير عالم الأعمال من خلال توفير فرص جديدة للابتكار والإنتاجية والكفاءة. يقدم هذا الدليل خارطة طريق واضحة للشركات لبدء رحلتها في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي. ويوفر معارف عملية متاحة لجميع مستويات الخبرة التقنية، مع توضيح أدوار الأطراف المعنية الرئيسية طوال عملية تبني الذكاء الاصطناعي.

1. حدد أهداف الذكاء الاصطناعي التوليدي لشركتك

يُعد تحديد أهداف واضحة أمرًا بالغ الأهمية لنجاح مبادرتك في الذكاء الاصطناعي التوليدي.

تحديد تحديات الأعمال المحددة التي يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي معالجتها

عند وضع أهداف الذكاء الاصطناعي التوليدي، ابدأ بفحص الأهداف الإستراتيجية العامة لمؤسستك. وسواء كانت تلك الأهداف تتمثل في تحسين تجربة العملاء، أو زيادة الكفاءة التشغيلية، أو تعزيز الابتكار، يجب أن تدعم مبادرات الذكاء الاصطناعي لديك أهداف العمل الأوسع هذه بشكل مباشر.

تحديد الفرص التحويلية

تطلع إلى ما هو أبعد من التحسينات التدريجية وركز على كيفية تحويل الذكاء الاصطناعي التوليدي لعمليات الأعمال أو العروض لديك بشكل جذري. قد ينطوي ذلك على إعادة تصور دورات تطوير المنتجات، أو إنشاء تدفقات جديدة للإيرادات، أو إحداث تغيير جذري في عمليات صناعة القرار. على سبيل المثال، قد تضع شركة إعلامية هدفًا متمثلاً في استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء محتوى مخصص على نطاق واسع، ما قد يفتح أسواقًا جديدة أو يجذب شرائح جديدة من الجمهور.

أشرك قادة الأعمال لتحديد النتائج المتوقعة ومقاييس النجاح

ضع مقاييس واضحة وقابلة للقياس لتقييم مدى نجاح مبادرات الذكاء الاصطناعي التوليدي لديك. ويمكن أن تشمل هذه المقاييس مؤشرات مالية مثل نمو الإيرادات أو الوفورات في التكاليف، أو مقاييس تشغيلية مثل تحسينات الإنتاجية أو الوقت الموفّر، أو مقاييس تركز على العملاء مثل درجات الرضا أو معدلات المشاركة.

2. حدد حالة استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لديك

مع وجود صورة واضحة لمشكلة العمل والنتائج المرجوة، يصبح من الضروري التعمق في التفاصيل لتلخيص مشكلة العمل في حالة استخدام محددة.

تقييم الجدوى التقنية

أجرِ تقييمًا للجدوى التقنية لتقييم مدى تعقيد دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في الأنظمة الحالية. يتضمن ذلك تحديد ما إذا كان تطوير النماذج المخصصة ضروريًا أم يمكن استخدام النماذج المدربة مسبقًا، والنظر في المتطلبات الحسابية لحالات الاستخدام المختلفة.

امنح الأولوية لحالة الاستخدام المناسبة

طور مصفوفة تقييم لتقييم عوامل مثل تأثير الإيرادات المحتمل، وفرص تقليل التكاليف، وتحسين المقاييس الرئيسية للأعمال، والتعقيد التقني، ومتطلبات الموارد، والوقت اللازم للتنفيذ.

تصميم إثبات للمفهوم (PoC)

بمجرد اختيار حالة استخدام، ضع إثباتًا تقنيًا للمفهوم يشمل متطلبات معالجة البيانات المسبقة، ومعايير اختيار النماذج، ونقاط التكامل مع الأنظمة الحالية، ومقاييس الأداء، ومعايير التقييم.

3. أشرك الأطراف المعنية في وقت مبكر

يُعد إشراك الأطراف المعنية الرئيسية مبكرًا أمرًا حيويًا لمواءمة مبادرة الذكاء الاصطناعي التوليدي مع الاحتياجات المؤسسية وضمان الدعم الواسع. يجب أن تضم معظم الفرق أربعة أنواع على الأقل من أعضاء الفريق.

  • مدير الأعمال: إشراك الخبراء من وحدات الأعمال التي ستتأثر بحالات الاستخدام المختارة. وسيساعد على مواءمة البرنامج التجريبي مع أهدافهم الإستراتيجية وتحديد أي متطلبات لإدارة تغيير وإعادة هندسة العمليات اللازمة لتشغيل البرنامج التجريبي بنجاح.
  • مطورو الذكاء الاصطناعي/مهندسو البرمجيات: توفير واجهة المستخدم، والتطبيقات الأمامية، ودعم قابلية التوسع. من المرجح أن تصل المؤسسات التي يشارك فيها مطورو الذكاء الاصطناعي أو مهندسو البرمجيات في مرحلة تطوير حالات استخدام الذكاء الاصطناعي إلى مستويات متطورة من استخدام الذكاء الاصطناعي.
  • علماء البيانات وخبراء الذكاء الاصطناعي: في الماضي، رأينا علماء البيانات يطورون ويختارون نماذج التعلم الآلي التقليدية المناسبة لحالات الاستخدام لديهم. ونرى الآن دورهم يتطور إلى تطوير نماذج الأساس للذكاء الاصطناعي التوليدي. عادةً ما يساعد علماء البيانات على تدريب نماذج الأساس المحسنة لمهام البيانات والتحقق من صحتها وصيانتها.
  • مهندس بيانات: يضع مهندس البيانات الأساس اللازم لتطوير أي تطبيق ذكاء اصطناعي توليدي من خلال إعداد وتنظيف والتحقق من صحة البيانات اللازمة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي ونشرها. فهو يصمم مسارات بيانات تدمج مجموعات بيانات مختلفة لضمان الجودة والموثوقية وقابلية التوسع اللازمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

4. قيِّم منظومة البيانات لديك

يُعد إجراء تقييم شامل لأصول بياناتك أمرًا ضروريًا لنجاح استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.

نفذ جردًا وقيّم مصادر البيانات الحالية ذات الصلة بأهداف الذكاء الاصطناعي التوليدي لديك

البيانات هي بالفعل أساس الذكاء الاصطناعي التوليدي، ويُعد وجود مخزون شامل أمرًا بالغ الأهمية. ابدأ بتحديد جميع مصادر البيانات المحتملة عبر مؤسستك، بما في ذلك البيانات المنظمة وشبه المنظمة وغير المنظمة. قيّم كل مصدر من حيث صلته بأهدافك المحددة للذكاء الاصطناعي التوليدي. على سبيل المثال، إذا كنت تطور روبوت محادثة لخدمة العملاء، فسترغب في التركيز على سجلات تفاعل العملاء، وقواعد بيانات معلومات المنتجات، والأسئلة الشائعة

استخدم ®IBM watsonx.data لتوحيد بياناتك وإعدادها لأحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي التوليدي

يمكن أن تكون أدوات مثل IBM watsonx.data ذات قيمة عالية في مركزية وإعداد بياناتك لأحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي التوليدي. على سبيل المثال، يوفر watsonx.data نقطة دخول واحدة للوصول إلى جميع بياناتك عبر السحابة والبيئات المحلية. يعمل هذا الوصول الموحد على تبسيط مهام إدارة البيانات وتكاملها. وبفضل هذا النهج المركزي، يبسط watsonx.data عملية إعداد البيانات والتحقق من صحتها من أجل نماذج الذكاء الاصطناعي. ونتيجة لذلك، تُبنى مبادرات الذكاء الاصطناعي التوليدي على أساس راسخ من البيانات الموثوقة والمحكمة.

استعن بمهندسي البيانات لتقييم جودة البيانات وتهيئة عمليات إعداد البيانات

وهنا يستخدم مهندسو البيانات خبراتهم لتقييم جودة البيانات وإنشاء عمليات إعداد بيانات. تذكر أن جودة بياناتك تؤثر مباشرة في أداء نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي لديك.

5. حدد نموذج الأساس المناسب لحالة الاستخدام لديك

يعد اختيار نموذج الذكاء الاصطناعي المناسب قرارًا حساسًا يسهم في نجاح مشروعك.

اختر نوع النموذج المناسب لحالة الاستخدام لديك

يؤدي علماء البيانات دورًا حيويًا في اختيار نموذج الأساس المناسب لحالة الاستخدام المحددة. فهم يقيمون عوامل مثل أداء النموذج، والحجم، والتخصص لإيجاد الأنسب. تقدم IBM watsonx.ai مكتبة لنماذج الأساس تبسط هذه العملية، وتوفر مجموعة من النماذج المدربة مسبقًا والمحسنة لمهام مختلفة. تسمح هذه المكتبة لعلماء البيانات بتجربة نماذج مختلفة بسرعة، ما يسرّع عملية الاختيار ويضمن توافق النموذج المختار مع متطلبات المشروع.

تقييم النماذج المدربة مسبقًا في watsonx.ai، مثل IBM Granite

تدربت نماذج Granite هذه على بيانات مؤسسية موثوقة من مصادر مثل الإنترنت، والأوساط الأكاديمية، والبرمجة، والوثائق القانونية والمالية، ما يجعلها مثالية لمجموعة واسعة من تطبيقات الأعمال. ضع في حسبانك المقايضات بين النماذج المدربة مسبقًا، مثل IBM Granite المتوفرة في منصات مثل watsonx.ai والخيارات المصممة خصوصًا.

أشرك المطورين للتخطيط لتكامل النموذج في الأنظمة وسير العمل الحالية

أشرك مطوري الذكاء الاصطناعي لديك مبكرًا للتخطيط لكيفية دمج النموذج المختار مع أنظمتك وسير العمل الحالية، ما يساعد على ضمان سلاسة عملية التبني.

6. درّب النموذج وتحقق من صحته

يُعد كل من التدريب والتحقق من الصحة من الخطوات الحاسمة في تحسين أداء نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي لديك.

مراقبة تقدم التدريب وضبط المعلمات وتقييم أداء النماذج

استخدم منصات مثل watsonx.ai لتدريب نموذجك بفعالية. خلال العملية، تابع التقدم عن كثب واضبط المعايير لتحسين الأداء.

أجرِ اختبارًا شاملاً لتقييم سلوك النموذج والامتثال

يُعد الاختبار الدقيق أمرًا بالغ الأهمية. يمكن أن تساعد مجموعات أدوات الحوكمة مثل watsonx.governance على تقييم سلوك نموذجك والمساعدة على ضمان الامتثال للوائح والإرشادات الأخلاقية ذات الصلة.

7. انشر النموذج

يمثل نشر نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي نقطة الانتقال من مرحلة التطوير إلى التطبيق الفعلي.

ادمج النموذج المدرب في بيئة الإنتاج لديك بالاستعانة بفريق تكنولوجيا المعلومات والمطورين

يتولى المطورون زمام المبادرة في دمج النماذج في تطبيقات الأعمال الحالية. ويركزون على إنشاء واجهات برمجة تطبيقات أو واجهات تسمح بالتواصل السلس بين نموذج الأساس والتطبيق. يتعامل المطورون أيضًا مع جوانب مثل المعالجة المسبقة للبيانات، وتنسيق المخرجات، وقابلية التوسع؛ مع ضمان توافق استجابات النموذج مع منطق الأعمال ومتطلبات تجربة المستخدم.

أنشئ حلقات التعليقات مع المستخدمين وفريقك التقني للتحسين المستمر

من الضروري إنشاء حلقات تعليقات واضحة مع المستخدمين وفريقك التقني. ويُعد هذا التواصل المستمر ضروريًا لتحديد المشكلات، وجمع المعارف، وتعزيز التحسين المستمر لحل الذكاء الاصطناعي التوليدي لديك.

8. وسع نطاقه وطوره

ومع تطور مشروع الذكاء الاصطناعي التوليدي لديك، يحين الوقت لتوسيع نطاق تأثيره وإمكاناته.

توسيع أحمال التشغيل الناجحة للذكاء الاصطناعي إلى مجالات أخرى من عملك

عندما يثبت مشروعك الأولي للذكاء الاصطناعي التوليدي قيمته، ابحث عن فرص لتطبيقه عبر المؤسسة.

استكشف المزايا المتقدمة في watsonx.ai لحالات الاستخدام الأكثر تعقيدًا

قد يشمل ذلك تكييف النموذج لحالات استخدام مماثلة أو استكشاف مزايا أكثر تقدمًا في منصات مثل watsonx.ai لمواجهة التحديات المعقدة.

طبّق ممارسات حوكمة فائقة في أثناء توسيع نطاق إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي

مع توسع أعمالك، من المهم الحفاظ على ممارسات حوكمة فائقة. يمكن أن تساعد أدوات مثل watsonx.governance على ضمان أن تظل إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي الموسعة أخلاقية ومتوافقة مع اللوائح ومع أهداف عملك.

انطلق في رحلة التحول المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي

تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي ليس مجرد استخدام لتقنية جديدة، بل هو رحلة تحويلية يمكن أن تعيد تشكيل عملك. وقد وضع هذا الدليل الأساس لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتعزيز الابتكار وتأمين المزايا التنافسية. في أثناء مضيك قدمًا في الخطوات، تذكر ما يلي:

  • امنح الأولوية للممارسات الأخلاقية في تطوير الذكاء الاصطناعي ونشره
  • تعزيز ثقافة الابتكار والتعلم المستمرين
  • حافظ على قابلية التكيف مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي وأفضل الممارسات

من خلال تبني هذه المبادئ، ستكون في موقع جيد لاستكشاف كامل إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي في عملك.

استكشف إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي في عملك اليوم

اكتشف كيف يمكن لمنصة IBM watsonx تسريع تحقيق أهدافك في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي. بدءًا من إعداد البيانات باستخدام watsonx.data إلى تطوير النماذج باستخدام watsonx.ai، إلى جانب ممارسات الذكاء الاصطناعي المسؤول من watsonx.governance، لدينا الأدوات اللازمة لدعم رحلتك في كل خطوة.
