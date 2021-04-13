من خلال جعل العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات (STEM) جزءًا لا يتجزأ من التدريب الأكاديمي لمرحلة الدراسة الثانوية، يمكننا ليس فقط تأمين مستقبل أطفالنا بشكل أفضل، بل أيضًا تحسين التنوع الفكري والمنظور ضمن هذه المجالات.

وقد أدركتُ شخصيًا لأول مرة مدى استمتاعي بتعليم الأطفال والمراهقين عن التكنولوجيا عندما أتيحت لي الفرصة للتدريس لأحد الصفوف الدراسية، حيث تدرس ابنة أخي في الصف الخامس، كيفية بناء صفحات الويب. كان حماس الأطفال ملموسًا؛ ورأيت الأفكار تتشكل في عقولهم عندما أدركوا أنهم قادرون على إنجاز ولو شيء قليل من البرمجة. بل إنهم طلبوا تكليفهم بواجبات منزلية، حرصًا منهم على معرفة ما يمكنهم فعله في الخطوة التالية.

نظرًا لأن شركة ADP كانت تبحث عن أنشطة تطوعية افتراضية في وقت سابق من خلال الأعوام الماضية بسبب قيود جائحة كوفيد-19، كانت شركة IBM تبحث عن مشاركين للانضمام إليها في برنامجها للمدارس الثانوية التقنية للالتحاق المبكر بالجامعة (P-TECH)، وهو نموذج تعليمي عالمي بدأته IBM في الولايات المتحدة الأمريكية، وتواصلت بالفعل معنا. وأعتقد أنها كانت مباراة مثالية حقًا.