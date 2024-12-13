في IBM، نؤمن بأن التقنية، وخاصة الذكاء الاصطناعي، تؤدي دورًا حيويًا في مساعدة الشركات على تحقيق أهدافها المستدامة بطريقة فعالة وذات جدوى من الناحية المالية. أصبحت الاستدامة جزءًا لا يتجزأ من إستراتيجيات الشركات حول العالم—ونرى ذلك مع عملائنا وعلى نطاق أوسع بكثير، حيث يتفق 76% من التنفيذيين على أن الاستدامة هي جوهر أعمالهم. ومع ذلك، تختلف التصورات والأولويات في جميع أنحاء العالم.
تم إجراء تقرير حالة جاهزية الاستدامة لعام 2024، وهو استطلاع شامل حديث، بشكل مستقل من قِبل شركة Morning Consult وبرعاية وتحليل ونشر من شركة IBM. يسلط التقرير الضوء على كيفية تعامل المناطق الجغرافية المختلفة مع تحديات الاستدامة وكيفية تعاملها مع تكنولوجيا المعلومات فيما يتعلق بالاستثمارات في مجال الاستدامة.
فحص تقرير حالة جاهزية الاستدامة 2024 ردود أكثر من 2,790 من قادة الأعمال في 9 اقتصادات كبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا والبرازيل والمملكة المتحدة وألمانيا والإمارات العربية المتحدة والهند واليابان وأستراليا. وقد كشف عن الفجوات في أهداف الاستدامة والتوقعات بين الإدارة العليا ونواب الرؤساء المسؤولين عن صناعة القرار في كل منطقة تقريبًا. دعونا نلقِ نظرة على ثلاثة من الرؤى الرئيسية التي كشف عنها.
النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال
ابقَ على اطلاع دومًا بأهم—اتجاهات المجال وأكثرها إثارة للفضول—بشأن الذكاء الاصطناعي والأتمتة والبيانات وغيرها الكثير مع نشرة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
سيتم تسليم اشتراكك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك هنا. راجع بيان خصوصية IBM لمزيد من المعلومات.
بشكل عام، يكون المديرون التنفيذيون في الإدارة العليا أكثر تفاؤلاً من نواب الرؤساء والمديرين عندما يتعلق الأمر بتعزيز المرونة المناخية. على المستوى العالمي، رأى 67٪ من كبار المديرين التنفيذيين الذين شملهم الاستطلاع أن جهودهم في مجال المرونة المناخية استباقية مقارنة بنسبة 56٪ فقط من صناع القرار في المستويات الوظيفية الأدنى. قد تأتي هذه الفجوة من عدم التوافق في المؤسسة بشأن أهداف الاستدامة. في بعض الحالات، قد لا تكون أهداف الاستدامة هذه مدمجة في الوظائف المختلفة داخل المؤسسة، ما يؤدي إلى حدوث فجوة يتعلق الأمر بصناعة القرار.
ينعكس هذا التباين، الذي يتضمن مواضيع تشمل المخاطر المالية ومخاطر البنية التحتية المادية ومخاطر سلسلة التوريد، على المستوى الإقليمي أيضًا. إحدى الدول ذات القيمة المثيرة للاهتمام هي أستراليا. عندما يتعلق الأمر بالاستعداد المتصور لمخاطر المناخ بين المستجيبين الأستراليين، أظهر التقرير أن نواب الرؤساء المسؤولين عن صناعة القرار يظهرون ثقة أكبر من نظرائهم في الإدارة العليا.
في البرازيل وألمانيا والهند، من المرجح أن تعتقد الإدارة العليا أن شركتهم مستعدة تمامًا لمخاطر المناخ المتعلقة بالتمويل مقارنة بنواب الرؤساء والمديرين. وعلى النقيض من ذلك، من المرجح أن يعتقد نواب الرؤساء والمديرون في أستراليا أكثر من قادة الإدارة العليا أن شركتهم مستعدة تمامًا لمواجهة المخاطر المناخية المتعلقة بسلسلة التوريد.
في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والبرازيل والإمارات واليابان، من المرجح أن يعتقد المديرون التنفيذيون في الإدارة العليا أكثر من نواب الرؤساء والمديرين أن شركتهم تركز على الفرص أكثر من التكلفة في استثمارات الاستدامة. بينما في أستراليا، العكس هو الصحيح؛ من المرجح أن يعتبر نواب الرؤساء والمديرون أن شركتهم تركز على الفرص أكثر من التكلفة مقارنة بالمديرين التنفيذيين في الإدارة العليا.
من المرجح أن يرى المديرون التنفيذيون في الإدارة العليا، في الولايات المتحدة وكندا واليابان وأستراليا، أن مؤسستهم تتصرف بصورة استباقية في جهودها لتعزيز المرونة في مواجهة تغير المناخ مقارنة بصناع القرار من المستويات الأدنى.
من المرجح أن تعتقد الإدارة العليا في الولايات المتحدة واليابان وأستراليا أن مؤسستهم قد تقدم تقارير عن انبعاثات النطاق الثالث خلال الاثني عشر شهرًا القادمة مقارنة بصناع القرار من المستويات الأدنى.
الفجوات في التصور بين المديرين التنفيذين ونواب الرؤساء المسؤولين عن صناعة القرار ليست مجرد اختلاف في الرأي، بل تشير إلى وجود انفصال جوهري داخل المؤسسة. عندما لا يتفق القادة بصورة واضحة على الأولويات والتحديات ونقاط القوة، أو لا يطبقون ذلك بطريقة صحيحة في جميع أنحاء الشركة، قد يكون من الصعب اتخاذ قرارات حول مكان وحجم الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات—كما يصعب مواءمة إستراتيجية الأعمال مع مبادرات الاستدامة لتحقيق تأثير حقيقي.
بعيدًا عن الفجوات في التصور، كشف التقرير عن بعض الرؤى الجغرافية المثيرة للاهتمام حول استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الاستدامة. على الصعيد العالمي، يعتقد 90% من الأفراد أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يؤثِّر بشكل إيجابي في أهداف الاستدامة. لكن المتوسط العالمي لاستخدام الذكاء الاصطناعي النشط في المؤسسات يبلغ 44%. في الهند، يبلغ هذا المتوسط 64%، وهو أعلى من أي دولة أخرى مشمولة بالاستطلاع.
في اليابان، يبدو أن قادة الأعمال يواجهون شللاً في مجال الذكاء الاصطناعي. تستخدم 31% فقط من الشركات اليابانية الذكاء الاصطناعي للاستدامة حاليًا، رغم أن 83% من القادة يتوقعون أن يكون للذكاء الاصطناعي تأثير إيجابي في تحقيق أهداف الاستدامة لمؤسستهم.
وفيما يتعلق بالشعور بالاستعداد لاستخدام البيانات لتتبع أهداف الاستدامة، كشف التقرير أن 7 من كل 10 شركات مشمولة بالاستطلاع في البرازيل واثقة جدًا من قدرتها على استخدام البيانات لتتبع أهداف الاستدامة. وهذا أعلى بكثير من المتوسط العالمي.
وعلى العكس، في ألمانيا، فقط 4 من كل 10 شركات مشمولة بالاستطلاع واثقة من قدرتها على استخدام البيانات لتتبع أهداف الاستدامة، ما يظهر مستوى نضج أقل من المتوسط العالمي.
سواء كانت لدى المؤسسات فجوة في التصور بين صناع القرار من الإدارة العليا ونواب الرؤساء أو تشعر بأنها تفتقر إلى النضج في استخدام البيانات لتتبع أهداف الاستدامة، فإن الرؤية الشاملة أمر بالغ الأهمية. يجب على المؤسسات تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف داخل الشركة لتحقيق أهداف الاستدامة بنجاح.
يقدم تقرير حالة جاهزية الاستدامة الصادر عن شركة IBM عام 2024 توصيات رئيسية لقادة الأعمال والمؤسسات الحريصة على مواجهة تحديات الاستدامة. يوضح التقرير الفرص التي تتيحها الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال، يمكن أن تساعد هذه الأدوات على محاكاة سيناريوهات المخاطر المناخية مثل الطقس أو الكوارث المحلية. يمكن لهذا النهج أن يوفر الرؤى اللازمة لمعالجة تأثير تغير المناخ وتحويل أهداف الاستدامة إلى واقع ملموس.
من الواضح أن التحدي المحيط بالبيانات لا يزال قائمًا – وهو تحدٍ يجب معالجته لوضع أساس للتحول في الاستدامة وللاستفادة من الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي. يُوصي التقرير باستخدام البيانات لتقليل فجوة التصور بين صناع القرار في الإدارة العليا وأصحاب القرار في المستويات الأدنى. مع استمرار التحديات الكبرى للاستدامة في التزايد، يجب على المؤسسات جمع البيانات من جميع أنحاء أعمالها لفهم الفرق في التصورات بين أصحاب القرار في الإدارة العليا وأصحاب القرار في المستويات الأدنى على نحو أفضل.
يمكن أن يؤدي استخدام أدوات تحليل البيانات وإعداد التقارير إلى الكشف عن الثغرات الخفية والحفاظ على الرؤية التوافق عبر المؤسسة.
اكتشف كيفية تحويل المعارف الخاصة بالاستدامة إلى إجراءات، واتخاذ الخطوات التالية للاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي.
ألق نظرة داخلية على التوجهات التي تشكِّل عالم الأعمال المستدامة—والرؤى التي يمكن أن تساعد على قيادة التحول.
حدِّد أفضل برنامج لإدارة أداء الأصول (APM) الذي يتناسب مع احتياجاتك.
عند دمج الاستدامة في عملك، تصبح محفزًا لتحول الأعمال بدلًا من أن تكون، كما هو الحال في العديد من المؤسسات، مجرد تمرين في إعداد التقارير أو المحاسبة.
ابدأ رحلتك في مجال الاستدامة اليوم من خلال ربط خارطة الطريق الاستراتيجية الخاصة بك بالعمليات اليومية.
استخدم خدمات استشارات الاستدامة من IBM لتحويل طموحاتك في الاستدامة إلى أفعال ملموسة والتحول إلى مؤسسة أكثر مسؤولية وربحية.
سرع من وتيرة رحلة الاستدامة الخاصة بك من خلال التخطيط لمسار مستدام ومربح للمضي قدمًا من خلال الحلول والمنصات المفتوحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والخبرة الصناعية المتعمقة من IBM.