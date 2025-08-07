ستة تحوُّلات استراتيجية لبناء ذكاء اصطناعي وكيل باستخدام نماذج صغيرة وسريعة ومفتوحة

لنبدأ بجوهر أي تطبيق: النموذج الذي يعتمد عليه. لكن ليس كل تحدٍ في الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى نموذج يحتوي على مئات المليارات من المَعلمات. غالبًا ما تضاهي النماذج الصغيرة المعدَّلة حسب المجال النماذج الكبيرة العامة في المهام المحددة أو تتفوق عليها، ما يوفر دقة مماثلة بتكلفة أقل ووقت استدلال أسرع. من خلال التركيز على تلخيص النصوص وتحليلها، وتوليد الأكواد، والأسئلة والأجوبة على المستندات، أو غيرها من المشكلات محددة النطاق، يمكن لفِرق التطوير فعل ما يلي:

خفض تكلفة الاستدلال لكل استفسار، ما يجعل استخدام أساطيل كبيرة من الوكلاء مُجدٍ من الناحية الاقتصادية.

تقليل زمن الانتقال إلى أقل من ثانية، وهو أمر حيوي لمهام سير العمل التفاعلية والعمليات التي تتطلب تدخُّل الإنسان.

النشر في البيئات الهجينة أو على الحافة لتجنُّب رسوم خروج البيانات من السحابة، مع الحفاظ على سيادة البيانات وامتثالها.

اختيار النموذج المناسب لا يعني السعي وراء أعلى عدد من المَعلمات، بل يتعلق بتقييم التكلفة لكل استخدام، وزمن الوصول للقيمة، وملاءمته للمهام منذ اليوم الأول.