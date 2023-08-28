إدارة معلومات الأمان والأحداث (SIEM) واستعلامات التهديدات: كن على اطلاع دائم على التهديدات الرائجة

مع ارتفاع متوسط تكلفة اختراق أمن البيانات إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4.45 مليون دولار أمريكي في عام 2023، تواجه المؤسسات مجموعة متزايدة باستمرار من تهديدات الأمن السيبراني. يمكن أن تتراوح هذه التهديدات من هجمات فدية إلى حملات تصيد احتيالي وتهديد داخلي، مما قد يؤدي إلى اختراق أمن البيانات. نظراً لأن المجرمين الإلكترونيين أصبحوا أكثر تطوراً وأساليبهم أكثر تنوعاً، فمن الضروري للشركات اعتماد تدابير أمنية متقدمة لحماية بياناتها الحساسة وأصولها الرقمية. هناك أداتان أساسيتان في ترسانة الأمن السيبراني الحديثة، وهما حلول إدارة معلومات الأمان والأحداث (SIEM) واستعلامات التهديدات. من خلال الاستفادة من هذه الموارد، يمكن للمؤسسات البقاء على اطلاع بالتهديدات الرائجة والدفاع بشكل استباقي ضد الهجمات والخصوم المحتملين.
تلعب حلول إدارة معلومات الأمان والأحداث (SIEM) دوراً محورياً في الحفاظ على وضع الأمن السيبراني للمؤسسة. حيث تجمع وتحلل كميات هائلة من البيانات المتعلقة بالأمن من مصادر مختلفة داخل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات داخل المؤسسة. يتم جمع بيانات سجل الأحداث من المستخدمين، ونقاط النهاية، والتطبيقات، ومصادر البيانات، وأحمال التشغيل السحابية، والشبكات—بالإضافة إلى بيانات من أجهزة وبرمجيات الأمان مثل جدار الحماية أو برامج مكافحة الفيروسات—وتحليلها في الوقت الفعلي. من خلال التوحيد المركزي لهذه المعلومات وربطها، يمكن لحلول إدارة معلومات الأمان والأحداث (SIEM) توفير رؤية شاملة للحالة الأمنية للمؤسسة.
استعلامات التهديدات هي بيانات و رؤى تحتوي على معرفة مفصلة حول تهديدات الأمن السيبراني التي تستهدف المؤسسة. وتتضمن جمع وتحليل ونشر المعلومات حول التهديدات السيبرانية الحالية والمحتملة. يمكن أن تشمل هذه المعلومات مؤشرات الاختراق (IoCs)، والأساليب، والتقنيات، والإجراءات (TTPs) التي يستخدمها المجرمون الإلكترونيون، والثغرات الأمنية في البرمجيات أو الأنظمة. تراقب فرق استعلامات التهديدات باستمرار مصادر مختلفة، بما في ذلك المنتديات وأسواق الشبكة الخفية وعينات البرمجيات الخبيثة، لتزويد المؤسسة برؤى شبه فورية حول التهديدات الناشئة. وفقاً لبحث أجرته مؤسسة Gartner، يمكن أن يعزز استخدام استعلامات التهديدات قدرات فرق الأمن على الكشف والاستجابة من خلال زيادة جودة التنبيه، وتقليل وقت التحقيق، وإضافة تغطية للهجمات والخصوم الجدد.
تم تصميم حلول إدارة معلومات الأمان والأحداث (SIEM) لتنفيذ مطابقة القواعد على بيانات السجل من مصادر متعددة. من خلال التكامل من استعلامات التهديدات، يمكن لحلول إدارة معلومات الأمان والأحداث (SIEM) أن تظل متقدمة بخطوة على التهديدات الناشئة والتحذيرات. دعونا نستكشف بعض الفوائد من تضمين استعلامات التهديدات ضمن منصة إدارة معلومات الأمان والأحداث (SIEM):
في مشهد رقمي يتسم بالتهديدات المتغيرة باستمرار، يجب على المؤسسات أن تبقى يقظة ومتكيفة فيما يتعلق باستراتيجيات الأمن السيبراني الخاصة بها. تُعد حلول إدارة معلومات الأمان والأحداث (SIEM) وأدوات استعلامات التهديدات أدوات حيوية توفر الرؤى اللازمة للبقاء في الصدارة. من خلال الاستفادة من كشف التهديدات في الوقت الفعلي، وقدرات الدفاع الاستباقي، والاستجابة المحسنة للحوادث التي تمكنها هذه التقنيات، يمكن للشركات تقوية دفاعاتها وحماية بياناتها الحساسة من المخاطر المستمرة في العالم السيبراني. لم يعد تبني إدارة معلومات الأمان والأحداث (SIEM) واستعلامات التهديدات خيارًا - بل أصبح ضرورة لأي مؤسسة جادة في التعامل مع الأمن السيبراني.
احصل على رؤى للاستعداد والاستجابة للهجمات الإلكترونية بسرعة وفاعلية أكبر باستخدام IBM X-Force Threat Intelligence Index.
تعرّف على أحدث التهديدات وعزز دفاعاتك السحابية من خلال تقرير X-Force Cloud Threat Landscape.
يمكنك الوصول إلى تقرير Gartner® هذا لتتعرف على كيفية إدارة قائمة الذكاء الاصطناعي بالكامل، وتأمين أعباء عمل الذكاء الاصطناعي من خلال الضوابط، والحد من المخاطر، وإدارة عملية الحوكمة لتحقيق الثقة في الذكاء الاصطناعي لجميع حالات استخدامه في مؤسستك.
اكتشف رؤى جديدة لاختيار مزود خدمات الكشف والاستجابة المدارة الذي يتوافق بشكل أفضل مع أهداف مؤسستك
ارفع مستويات أمنك باستخدام مجموعتنا الرائدة لحلول الكشف عن التهديدات والاستجابة لها.
يمكنك حماية الاستثمارات الحالية وتعزيزها باستخدام الذكاء الاصطناعي وتحسين عمليات الأمان وحماية السحابة الهجينة.
بناء نسيج هوية قوي ومتجانس مع مختلف الموردين باستخدام حل موثوق لإدارة الهويات والوصول (IAM)
استخدم الكشف عن التهديدات والاستجابة لها من IBM لتعزيز الأمن لديك وتسريع الكشف عن التهديدات.