برزت GraphQL كتقنية محورية في مجال واجهات برمجة التطبيقات، ومعها يتزايد عدد المؤسسات التي تتبنى هذا الهيكل الجديد ضمن النظام البنائي لديها. وغالبًا ما يُنظر إلى GraphQL بوصفها بديلًا لواجهات برمجة تطبيقات REST (Youtube)، التي تُستخدم منذ وقت طويل. وبالمقارنة مع REST APIs (أو مواصفات واجهات برمجة التطبيقات التقليدية الأخرى)، تمنح GraphQL قدرًا أكبر من المرونة لمستهلكي واجهات برمجة التطبيقات (مثل مطوري التطبيقات)، وتقدّم فوائد عديدة، إلى جانب بعض التحديات الجديدة المرتبطة بتطوير واجهات برمجة التطبيقات وتسليمها.
حضرت مؤخرًا مؤتمر GraphQLConf 2023 في San Francisco، حيث اجتمع خبراء GraphQL ومستخدمون من مختلف أنحاء العالم لمناقشة مستقبل هذه التقنية. وقد نظمت مؤسسة GraphQL هذا المؤتمر الأول من نوعه، والذي تفخر IBM برعايته. وسأسلط الضوء على سبع رؤى رئيسية حول اتجاهات GraphQL في السنوات المقبلة، استنادًا إلى الدروس المستفادة من هذا الحدث.
يتسارع اعتماد GraphQL بين المؤسسات بوتيرة لافتة. وتوقع تقرير صادر عن Gartner® أنه بحلول عام 2025 ستستخدم أكثر من 50% من المؤسسات GraphQL في بيئة الإنتاج، مقارنةً بأقل من 10% في عام 2021. وخلال مؤتمر GraphQLConf، بدا واضحًا أن التقنية تمضي بثبات نحو تحقيق هذا التوقع. وقد ضم المؤتمر متحدثين وحضورًا من شركات مثل Pinterest وAWS وMeta وSalesforce وNetflix وCoinbase وAtlassian.
وكما هو الحال مع مواصفات واجهات برمجة التطبيقات الأخرى، من الأفضل إقران GraphQL ببرمجيات إدارة واجهات برمجة التطبيقات للاستفادة القصوى من مزاياها. وغالبًا ما تُنفَّذ GraphQL بوصفها بوابة أو طبقة وسيطة أمام مصادر بيانات متعددة، ما يعني أن أداء واجهة برمجة التطبيقات وأمانها يتأثران مباشرة بمصادر البيانات والأنظمة اللاحقة المتصلة بها. ولتحسين أداء واجهات برمجة تطبيقات GraphQL، يُنصح بالاستفادة من تحليل تكلفة الاستعلام لتطبيق تحديد المعدل (Rate limiting) بالاستناد إلى مصادر البيانات المتصلة. وقد تناولت عروض GraphQLConf كيف تؤدي قابلية الملاحظة وتقييد المعدل أدوارًا محورية في إدارة واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بتقنية GraphQL.
تزداد أهمية أمان واجهات برمجة تطبيقات GraphQL مع بدء المؤسسات تشغيل GraphQL على نطاق واسع. ونظرًا لاختلاف بنية GraphQL عن مواصفات واجهات برمجة التطبيقات الأخرى، فإن لها متطلبات أمنية خاصة بها. وخلال المؤتمر، تم تسليط الضوء على ثغرات مرتبطة بتقنية GraphQL تحديدًا، مثل مشكلات التعقيد وتسريبات المخطط (Schema leaks). وبالطبع، تنطبق على واجهات GraphQL أيضًا التهديدات الأمنية الشائعة في مواصفات واجهات برمجة التطبيقات القياسية — مثل الحقن (Injections) وأخطاء الخادم — وغالبًا ما يمكن الحد منها عبر حلول إدارة واجهات برمجة التطبيقات.
هناك نهجان متميزان لبناء واجهات برمجة تطبيقات GraphQL: "تعليمات برمجية أولًا" و"المخطط أولًا". وفي صميم كل واجهة برمجة تطبيقات GraphQL يوجد مخطط (Schema) يعمل بوصفه نظام الأنواع (Type system).
ويبرز نهج جديد آخذ في الانتشار يُعرف باسم لغة تعريف المخطط "SDL-first" (Schema Definition Language)، حيث لا يتم الفصل بين المخطط ومنطق الأعمال؛ بل يتم تعريفهما معًا مباشرة داخل مخطط GraphQL. وقد تناولت هذا النهج التوضيحي القائم على "SDL-first" في حديثي خلال GraphQLConf (Youtube).
لطالما حظيت البيانات المتدفقة (Streaming data) في GraphQL باهتمام محدود، لكنها تزداد أهمية مع توسع اعتماد GraphQL على نطاق واسع. أما البيانات في الوقت الفعلي في GraphQL فتُنفَّذ عبر نوع عملية يُسمى "Subscription"، لكن البيانات المتدفقة لها متطلبات مختلفة. وبالنسبة إلى البيانات المتدفقة، من المقرر إدخال توجيهين (Directives) مضمّنين ضمن مواصفات GraphQL هما "@stream" و"@defer". ومع إضافة هذين التوجيهين، ستتمكن GraphQL من التعامل مع حالات أكثر تعقيدًا تتطلب تسليم البيانات على نحو تدريجي. ومن المتوقع أن يجعل هذا التطور GraphQL أكثر توافقًا مع مصادر البيانات غير المتزامنة أو القائمة على الأحداث.
يُستخدم اتحاد GraphQL لجمع عدة واجهات برمجة تطبيقات GraphQL بحيث يمكن استهلاك بياناتها جميعًا عبر واجهة برمجة تطبيقات واحدة. ويسهم ذلك في تحسين سهولة الاستخدام وإمكانات الاكتشاف لجميع الخدمات داخل المؤسسة. وفي كثير من الحالات، يتطلب الاتحاد أن تكون كل خدمة لاحقة (Downstream) واجهة GraphQL، لكن بعض حلول GraphQL تتيح توحيد مصادر بيانات مختلفة ضمن واجهة GraphQL واحدة. حتى الآن، كان اتحاد GraphQL يعتمد على متطلبات خاصة بكل مورّد، ما أدى إلى تعدد أساليب التنفيذ وتباينها.
وخلال GraphQLConf، أُعلن أن IBM انضمت إلى جهود شركات رائدة أخرى في مجال واجهات برمجة التطبيقات لتطوير مواصفة مفتوحة لاتحاد GraphQL تحت مظلة GraphQL Foundation.
ومع إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي (AI) لطريقة كتابة المطورين للتعليمات البرمجية وتفاعلهم معها، تظهر أمام GraphQL تحديات وفرص في آن واحد. فعلى سبيل المثال: كيف سيبني المطورون واجهات برمجة تطبيقات GraphQL في عالم يتزايد فيه اعتماد الذكاء الاصطناعي؟ وكيف يمكن للذكاء الاصطناعي المساعدة في اكتشاف الثغرات الأمنية الخاصة بتقنية GraphQL والحد منها؟
وفي كل من GraphQLConf وIBM TechXchange، قدم IBM Fellow وCTO، Anant Jhingran، رؤية حول الدور الذي تضطلع به GraphQL في الذكاء الاصطناعي وتكامل واجهات برمجة التطبيقات. ويوضح هذا العرض الرئيسي من IBM TechXchange كيف يبدو الجمع بين GraphQL والذكاء الاصطناعي على أرض الواقع.
ومع ازدياد عدد المؤسسات التي لا تكتفي بتجربة GraphQL فحسب، بل تبدأ أيضًا في تطبيقها على نطاق واسع، يتطور النظام البنائي بسرعة. وفي IBM، نساعد المؤسسات بمختلف أحجامها في رحلتها مع GraphQL عبر تسهيل تطوير واجهات برمجة تطبيقات GraphQL بمستوى إنتاجي بسرعة.
