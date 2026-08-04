تتعثر معظم المؤسسات في صياغة متطلبات المشتريات والحوكمة، لا في فهم التقنية نفسها. وستنجح المؤسسات التي تطوّر المصطلحات الدقيقة والبنود التعاقدية الملزمة اللازمة لتحديد متطلباتها من أنظمة الذكاء الاصطناعي وإنفاذها تعاقديًا.



ينبغي تغيير أربعة أمور:



1. اشتراط الإفصاح عن البنية المعمارية في كل عملية شراء لنظام ذكاء اصطناعي. ينبغي أن تُلزم المؤسسات المورّدين بتحديد ما إذا كانت أنظمتهم احتمالية أم حتمية أم هجينة، وبتوضيح خصائص إمكانية التفسير في كل مكوّن.

وعليها أيضًا أن تشترط السماح لجهات مستقلة بالتحقق من الأنظمة من خلال التدقيق والاختبار والمراقبة المستمرة. لا يكفي تصنيف النظام ضمن فئة "الذكاء الاصطناعي" لاتخاذ قرار الشراء. أما وصفه بأنه "نموذج لغوي احتمالي يستخدم التوليد المعزز بالاسترجاع"، فيوفر



2. تصنيفًا لحالات الاستخدام وفق مستويات المخاطر قبل اختيار البنية المعمارية. لا تتطلب كل حالة استخدام للذكاء الاصطناعي بنية حتمية. تختلف متطلبات أداة منخفضة المخاطر لتلخيص المحتوى عن متطلبات نظام ذكاء اصطناعي يتخذ قرارات ائتمانية أو يحدد أولوية تقديم الرعاية للمرضى.

ينبغي أن تقيّم المؤسسة المخاطر قبل اختيار المورّد، لا بعد نشر النظام. وينبغي أن تدرج المؤسسة البنية المعمارية المطلوبة، بما تتضمنه من خصائص إمكانية التفسير والمساءلة، ضمن المتطلبات بدلًا من ترك تحديدها لتقدير المورّد.

3. تحويل المبادئ إلى متطلبات وظيفية وغير وظيفية قابلة للتطبيق، لا الاكتفاء ببيانات النوايا. تمثل عبارة "نلتزم باستخدام ذكاء اصطناعي قابل للتفسير" بيانًا للنوايا. «عند مستوى Vigilant، يجب أن يوفر النظام مسار تدقيق كاملًا لكل مخرج، يتضمن بيانات المصدر مع توثيق دورة حياتها ومنشئها، وموثوقية الاختبار وإعادة الاختبار بعد التحقق منها، وضوابط تضمن استناد التفسيرات إلى سجل الأدلة».

تمثل هذه المواصفات متطلبًا وظيفيًا. وهذا فرق يمكن إنفاذه. مكان أحد هذين النصين هو العقد. أما الآخر فمكانه البيان الصحفي.

4. وضع خطوط أساس للنتائج قبل النشر. لا يمكنك قياس ما إذا كان نظام الذكاء الاصطناعي يسبب ضررًا ما لم تضع خط أساس قبل نشره. من دون بيانات عن النتائج قبل النشر، يمكنك رصد المخرجات، لكن لا يمكنك عزو التغيّر إلى النظام؛ إذ لن تتمكن من التمييز بين أثر النظام وما كان سيحدث في جميع الأحوال.



ينبغي أن تشترط كل عملية نشر لنظام ذكاء اصطناعي وجود خط أساس موثّق للنتائج التي يستهدف النظام التأثير فيها، بحيث تقيس المؤسسة أداءه بعد النشر بصورة مستمرة مقارنةً بهذا الخط. وإذا لم يتوفر خط أساس، فإن وضعه يمثل شرطًا مسبقًا، لا مهمة تؤجلها المؤسسة إلى مرحلة لاحقة.

