في عالم الأمن الإلكتروني، لطالما خاض المهاجمون والمدافعون سباق تسلح مستمرًا. يحدد المهاجمون ثغرة ويستغلونها. ويقوم المدافعون بتصحيح الثغرة وتعزيز الحماية لمنع حدوث هجمات مماثلة في المستقبل. كرِّر العملية مرارًا وتكرارًا.

لكن مع تقدُّم حلول الأمن وتحسُّن ممارسات الأمان، أصبح من الصعب على المتسللين العثور على ثغرات قابلة للاستغلال من الأساس.

ردًا على ذلك، حوَّل العديد من المهاجمين تركيزهم إلى أهداف أقل قابلية للتصحيح: الأشخاص.

وفقًا لتقرير IBM® X-Force Threat Intelligence Index، يُعَد التصيد الاحتيالي وسوء استخدام حسابات المستخدمين الصالحة من الطرق الثلاث الأكثر شيوعًا التي يستخدمها المجرمون الإلكترونيون لاختراق شبكات الشركات حاليًا.

من خلال اختطاف الحسابات الشرعية، يمكن للمهاجمين التظاهر بأنهم مستخدمون حقيقيون، متجاوزين العديد من إجراءات الأمان من خلال الحركة الجانبية وتصعيد الصلاحيات.

على الرغم من أن البريد الإلكتروني والرسائل النصية كانت سابقًا هي الوسائل الافتراضية للمخادعين، إلا أن فاعليتها أصبحت أقل بكثير مع تطوُّر عناصر تصفية الرسائل المزعجة.

أما بالنسبة إلى المكالمات الهاتفية، فالأمر مختلف.

تقول Carruthers: "إذا نظرت إلى العديد من اختراقات الأمن الكبيرة للبيانات الآن، فستجد أن المكالمة الهاتفية كانت في الواقع نقطة انطلاق الاختراق". "اتصَل شخص ينتحل صفة موظف بمكتب الدعم الفني لإعادة تعيين كلمة مرور الحساب. الآن أصبحت لديه السيطرة على ذلك الحساب، ويمكنه الدخول إلى العديد من الأنظمة".

لقد طوَّر مزودو الخدمة عناصر تصفية للمكالمات غير المرغوب فيها لمواجهة الاحتيالات الهاتفية، لكنها لا تضاهي دقة عناصر تصفية البريد الإلكتروني والرسائل النصية.

علاوةً على ذلك، وبفضل شعبية برامج أحضر جهازك معك (BYOD)، يستخدِم الموظفون غالبًا هواتفهم الشخصية في مهام العمل. غالبًا ما تكون لدى المؤسسات سيطرة أقل على أمان هذه الأجهزة مقارنةً بحسابات البريد الإلكتروني الخاصة بالشركة، على سبيل المثال.

لكن ربما أخطر ما في التصيد الصوتي هو أنه عندما يرد الضحية على المكالمة، يصبح من الصعب على أي شخص آخر التدخل.

لا توفِّر المكالمة الهاتفية نفس فرص التدقيق المتأنّي التي قد تتوفر في البريد الإلكتروني. يستغل المحتالون هذه الحقيقة لصالحهم، حيث يزيدون من إحساس الضحية بالإلحاح ويغمرونها بالطلبات والمعلومات. ولا يتوفر للضحية مجال للتوقف والتفكير فيما إذا كانت الأمور منطقية.

جميع هذه العوامل تجعل التصيد الصوتي فعّالًا بشكل ملحوظ. تُدرك Carruthers هذا الأمر عن قُرب، سواء من خلال تجربتها كخبيرة في اختراق السلوك البشري أو كإحدى المنسقات لمسابقة التصيد الصوتي لمجتمع الهندسة الاجتماعية (SECVC) في مؤتمر DEF CON.

يتنافس 14 فريقًا ضد بعضهم لمعرفة من يمكنه إتمام أكبر عدد من الأهداف خلال مكالمة تصيد صوتي مباشرةً يتم إجراؤها من كابينة عازلة للصوت أمام الجمهور.

توضِّح Carruthers: "الهدف ليس أن نقول: انظروا كم نحن بارعون في هذا النوع من الهندسة الاجتماعية". "الهدف هو إظهار مدى انتشار الهندسة الاجتماعية، وكيفية حدوثها فعليًا. يعتقد الكثير من الناس أن الأمر يتعلق فقط بالبريد الإلكتروني. وينسون أمر المكالمات الهاتفية ومدى نجاحها المذهل".

في آخر مسابقة، تقول Carruthers إن كل فريق تمكن من تحقيق بعض أهدافه على الأقل، أي أنه استطاع الحصول على نوع من المعلومات أو دفع الأشخاص إلى اتخاذ تصرفات محفوفة بالمخاطر.

بعبارة أخرى: يبدو أن هجمات التصيد الصوتي تنجح دائمًا في الحصول على شيء من ضحاياها. لا توجد تدابير مضادة مثالية لدى أي جهة.

بصفتها عضوة في فريق X-Force، ساعدت Carruthers العديد من المؤسسات على إعادة تصميم برامج التوعية الأمنية الخاصة بها. ومن خلال خبرتها، ترى Carruthers أن معظم برامج التدريب لا تتطرق إلى هجمات التصيد الصوتي إطلاقًا. وعندما تتناول هذه البرامج التصيد الصوتي، فإنها تكتفي بنصائح عامة مثل "لا تفصح عن كلمة المرور عبر الهاتف".

تقول Carruthers: "لدينا حيل لتجاوز ذلك". "لن أطلب منك كلمة المرور عبر الهاتف. سأقول لك: "اذهب إلى هذا الموقع الإلكتروني وأدخِل اسم المستخدم وكلمة المرور". لا تعطِني إياها. هذا ليس آمنًا".

وبالطبع، يكون ذلك موقعًا إلكترونيًا تتحكم فيه Carruthers أو عنصر تهديد حقيقيًا، وبهذا يصبح لديهم بيانات اعتمادك.