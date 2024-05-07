أحدث ثورة في إستراتيجيتك لاكتساب المواهب: كيف يمكن أن يساعدك الذكاء الاصطناعي على العثور على المرشحين المناسبين بشكل أسرع

تخيل أنك مدير اكتساب المواهب في شركة كبيرة، وتواجه صعوبة في العثور على مرشحين مناسبين لشغل منصب مهم. وعلى الرغم من نشر الوصف على العديد من مواقع التوظيف، فقد تلقيت العشرات من السير الذاتية غير المؤهلة أو غير المثيرة للاهتمام، وأصبح فرزها كلهًا تحديًا كبيرًا. ينتج عن ذلك إهدار الوقت والموارد الثمينة في الفرز اليدوي، ما يسبب الإحباط بين مديري التوظيف.

هذا السيناريو شائع في بيئات الأعمال سريعة الوتيرة. المنافسة على المواهب شرسة، ما يضع ضغطًا هائلاً على الشركات لتأمين أفضل المرشحين بسرعة وكفاءة. ومع ذلك، أثبتت طرق التوظيف التقليدية عدم فعاليتها، ما يترك فرق اكتساب المواهب تكافح من أجل مواكبة ذلك.

وهنا يأتي دور حل IBM Talent Optimizers المدعوم بقدرات ®IBM Watson. صُمم حل الذكاء الاصطناعي (AI) الرائد لدينا لمساعدتك على العثور على المرشحين المناسبين بشكل أسرع وأكثر كفاءة.