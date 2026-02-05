من الأنظمة المجزأة إلى الوضوح المالي:

كيف يمكن لقادة القطاع المالي إيقاف تسرب الإيرادات من خلال دمج أدوات الشؤون المالية

منظر من زاوية علوية لرجل أعمال يمشي داخل مركز تسوق وهو يحمل هاتفاً محمولاً
By Subhash Ramachandran

يُطلب من قادة القطاع المالي إغلاق أسرع، والتنبؤ بدقة أكبر، وحماية هوامش الربح في سوق متقلب. ومع ذلك، فإن العديد من صانعي القرار يعملون على أساس يعمل ضدهم. عندما تنفصل أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وإدارة علاقات العملاء (CRM) والفوترة والخدمات المصرفية، تقع الفِرَق في حلول يدوية تُبطئ العمل وتُخفي الصورة المالية الحقيقية.

تتجاوز هذه المشكلات ضمن دورة الطلب إلى النقد (O2C) مجرد أوجه القصور فقط. إنها مجموعة واسعة من المشكلات التي تسهم في تسرب الإيرادات والثقة وصناعة القرار غير المدروسة.  

المخاطر الاستراتيجية للتجزئة

عندما لا تتم مزامنة الأنظمة، يقضي فريقك ساعات في تسوية البيانات بدلاً من تحليلها. هم يطاردون المعلومات عبر المنصات، ويجمعون جدول بيانات معًا، ويتنقلون بين الحالات التي تتسبب في حدوث أخطاء وتأخيرات. ما النتيجة؟ أدى استنزاف القدرات إلى زيادة المخاطر التشغيلية وزيادة الحاجة إلى رؤى في الوقت الفعلي عندما تكون القيادة في أمس الحاجة إليها.

هذا النوع من المواقف شائع في العديد من المؤسسات. أصبحت البيانات المنعزلة والعمليات اليدوية الآن هي القاعدة في مختلف القطاعات المالية — وهي حقيقة تغذي عدم الثقة في الأرقام وتبطئ اتخاذ القرارات. في الواقع، يقول ما يقرب من 40% من المديرين الماليين أنهم لا يثقون تمامًا في بياناتهم المالية، مما يؤكد فكرة أن التجزئة تقوض الثقة لدى القيادة العليا.

النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال

أحدث الأخبار التقنية، مدعومة برؤى خبراء

ابقَ على اطلاع دائم على أبرز الاتجاهات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والبيانات، وغيرها الكثير من خلال رسالة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.

شكرًا لك! أنت مشترك.

سيصلك محتوى الاشتراك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك من هنا. لمزيد من المعلومات، راجع بيان خصوصية IBM.

الفجوات عبر دورة الطلب إلى النقد (O2C)

تخلق الأنظمة المنفصلة فجوات في كل مرحلة من مراحل دورة الطلب إلى النقد O2C. تتضمن بعض التحديات الأكثر شيوعًا ما يلي:

  • لا تتطابق سجلات العملاء بين إدارة علاقات العملاء وتخطيط موارد المؤسسات
  • يتم تفويت أحداث الفوترة لأن شروط العقد موجودة في مكان آخر
  • يتم سحب التطبيق النقدي حيث تتم مطابقة المدفوعات يدويًا
  • تتفاقم النزاعات عندما يعجز الجميع عن تحديد السبب الأساسي

تتفاقم هذه الفجوات وتجعل التنبؤ يبدو وكأنه تخمين. وتكشف عمليات نهاية الشهر عن الثغرات. لا تزال الفرق المالية تستهلك جزءاً كبيراً من وقتها في التسوية اليدوية، مما يسبب أخطاء ويؤخر تحقيق النقد في اللحظة التي يحتاج فيها العمل إلى وضوح. 

تسرّب الإيرادات الخفي يتراكم بسرعة

نادراً ما يُعلن التسرب عن نفسه، وليس حادثة معزولة. بدلًا من ذلك، يتراكم بهدوء. الفواتير غير الدقيقة أو المتأخرة، والتجديدات الفائتة، والنزاعات التي يمكن الوقاية منها، والتطبيق النقدي البطيء، كلها عوامل تقلل من هوامش الربح وإمكانية التنبؤ. تؤدي الضوابط اليدوية أيضًا إلى التعرض للامتثال الذي يمكن أن يصبح مكلفًا في وقت التدقيق. التأثير النهائي هو التدفق النقدي غير المتوقع وانخفاض الثقة في الأرقام التي تتضمنها التقارير.

إنه أكثر شيوعاً مما يعتقد معظم القادة. تظهر أبحاث المجال أن التسرب يمكن أن يكون مهماً، مما يؤكد ما تشعر به العديد من فرق المالية خلال إغلاق ربع السنة.

بالإضافة إلى عدم الكفاءة التشغيلية، تقوض الأنظمة المنفصلة عملية اتخاذ القرارات الاستراتيجية. يفقد القادة رؤيتهم للأداء، وتخسر الفرق وقتاً لإعادة التنسيق، وتفقد المؤسسة القدرة على التنبؤ. تصبح التجزئة أكثر من مجرد مشكلة تقنية. بل تصبح عائقًا أمام النمو.

أكاديمية الذكاء الاصطناعي

الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في تنفيذ مهام الشؤون المالية

يُحدث الذكاء الاصطناعي التوليدي ثورة كاملة في دور فريق الشؤون المالية. تعرّف كيف يساعد تبني الذكاء الاصطناعي كبار المسؤولين الماليين وفرق الشؤون المالية على إيجاد طرق جديدة لجعل ما يبدو مستحيلاً ممكنًا.
انتقل إلى الحلقة

ما التكامل الواضح والموحد المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يمكن أن يحدث التغيير

لا يتعلق الوضوح بالأتمتة فقط. الأمر يتعلق بتوحيد البيانات ومهام سير العمل والأنظمة بحيث يكون للشؤون المالية مصدر واحد للحقيقة عبر النظام البنائي بأكمله. بفضل التكامل المدعوم بالذكاء الاصطناعي، تحصل فرق التمويل على:

  • مصدر واحد للحقيقة على مستوى الطلبات والفواتير والمدفوعات
  • عمليات التحقق المؤتمتة التي تكتشف الأخطاء قبل أن تتحول إلى نزاعات
  • تدفق نقدي يمكن التنبؤ به من خلال عمليات التحصيل المبسطة والتطبيق النقدي
  • رؤية الامتثال في الوقت الفعلي مع تضمين الحوكمة في العمليات
  • إغلاق أسرع يتيح للفرق التركيز على التحليل، وليس التسويات 

المردود عملي. عدد أقل من حالات التصعيد، ونهاية فترة أكثر وضوحًا، وإيقاع تشغيلي يحول التمويل من الرقابة التفاعلية إلى القيادة الاستباقية.

تقدم، وليس إعادة هيكلة: خمس حركات للبدء

من الواضح أن هناك قائمة طويلة من المشكلات التي يواجهها قادة القطاع المالي عندما يكون لديهم أنظمة مالية غير مترابطة. ولكن لمجرد أن التحديات والمخاطر هائلة، فإن الحل ليس كذلك. فبدلاً من التحول الهائل، تتراكم الخطوات الصغيرة المستهدفة بسرعة لتشكل تحولاً موحداً. إليك بعض الخطوات التي يجب أخذها في الاعتبار والتي يمكن أن تدفع جهود التكامل التي تقوم بها.

  1. دمج أنظمتك الأساسية — ربط أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) والفوترة وإدارة علاقات العملاء والخدمات المصرفية لإزالة الانعزال وتسريع اتخاذ القرارات.
  2. أتمتة عمليات التحقق من الصحة عالية الاحتكاك - اكتشاف حالات عدم التطابق والبيانات المفقودة في المراحل الأولية لمنع النزاعات وإعادة العمل.
  3. تجهيز تدفق O2C - راقب الاستثناءات، ومحفزات التحصيل، ونقاط التحقق من الامتثال في الوقت الفعلي.
  4. تضمين الحوكمة — توحيد الضوابط في التدفق، بحيث يكون الامتثال مستمرًا، وليس تدافعًا في نهاية الشهر.
  5. تجهيز الفريق للخدمة الذاتية — قدم للشؤون المالية بيانات دقيقة وفي الوقت المناسب وعمليات الأتمتة بدون تعليمات برمجية حتى يتمكنوا من العمل دون انتظار تكنولوجيا المعلومات.

المؤسسات التي تعمل على توحيد تدفقات البيانات وأتمتة التسويات تقوم بالإبلاغ عن أخطاء أقل ودورات نقدية أسرع ونطاق أكبر للعمل الاستراتيجي - مما يؤدي إلى تحويل وظيفة القطاع المالي من مجرد الدفاع في المكاتب الخلفية إلى محرك للنمو.

Subhash Ramachandran

Program Director, webmethods Product Management

IBM
حلول ذات صلة
الخدمات الاستشارية ذات الصلة بالشؤون المالية

أطلق العنان للأداء المالي مع خدمات الاستشارات المالية الشاملة من IBM.

 استكشف الخدمات المالية للمؤسسات
IBM Apptio

يُعَد IBM Apptio مجموعة من منتجات البرامج كخدمة (SaaS) لتحليل وإدارة تكاليف البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في البيئات المحلية، وخدمات السحابة العامة، وتطوير البرمجيات.

         استكشف ApptioOne Plus
    تخطيط القوى العاملة باستخدام IBM Planning Analytics

    تحسين التخطيط المالي وإعداد الميزانية والتنبؤ واتخاذ قرارات قائمة على البيانات عبر مؤسستك بأكملها باستخدام IBM Planning Analytics.

             استكشف Planning Analytics
      اتخِذ الخطوة التالية

      تعلَّم كيفية الاستفادة من المزيج المناسب من الأشخاص والعمليات والتقنيات للارتقاء بشؤونك المالية واكتشاف طرق جديدة للعمل.

       

             استكشف الخدمات المالية للمؤسسات اطلب جلسة لإستراتيجية الذكاء الاصطناعي