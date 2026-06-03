تسارعت وتيرة المخاطر. كما أوضح Mark Hughes مؤخرًا، الشريك الإداري لخدمات الأمن الإلكتروني لدى IBM® Consulting، نشأ الأمن الإلكتروني في عصر مختلف، كانت التهديدات التي يقودها البشر وتتحرك بوتيرتهم هي التي ترسم ملامحه. واليوم، يواجه ذلك الأساس اختبارات لم يتوقعها من وضعوا اللبنات الأولى لأمن المؤسسات.
أمضت المؤسسات عقودًا في تطوير تقييمات أمنية تستهدف التهديدات التي يقودها البشر. استندت هذه الأطر إلى نموذج يمكن التنبؤ به لسلوك الخصوم، يقوم على كيفية تفكير البشر واختبارهم للأنظمة بحثًا عن الثغرات الأمنية واستغلالهم لها. لكن مهاجمي اليوم لم يعودوا من البشر وحدهم، ولم تعد القيود البشرية تحكم طريقة عملهم. لقد تغير مشهد التهديدات من جذوره، ولا بد أن تتغير معه أساليبنا في تقييم الجاهزية.
تختلف نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة في طرائق تفكيرها وإدراكها وعملها. ومن ثم، تتحول الأساليب القديمة لتقييم الجاهزية إلى مصدر قائم بذاته للمخاطر؛ إذ تزيد أوجه عدم اليقين بدلًا من تقليل مستوى التعرض للمخاطر.
حان الوقت لتطوير نهجنا في حوكمة جاهزية المؤسسات وتقييمها.
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تفترض التقييمات الأمنية التقليدية أن المهاجمين ينفذون أنشطتهم بصورة خطية ويدوية. وتقيّم مستويات تطبيق التصحيحات الأمنية، وأوجه ضعف التكوين، ونضج العمليات وفق هذا التصور، الذي يفترض أن تنفيذ الهجوم يتطلب من الخصوم وقتًا وجهدًا كبيرين.
لكن نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة لا تنفذ عمليات الاستطلاع بالطريقة نفسها التي يتبعها البشر. تستطيع هذه النماذج استيعاب تفاصيل منظومات تقنية معلومات واسعة ومعقدة، ورسم العلاقات بين مكوناتها، وتحليل أوجه عدم الاتساق في السياسات، وكشف ثغرات مركبة تنشأ من تداخل عدة نقاط ضعف يصعب على المحللين البشر ملاحظتها. وتعمل بالتوازي عبر مجالات متعددة، وتربط بين إشارات تبقى عادةً منفصلة في التقييمات التقليدية.
ويؤدي هذا التطور إلى اتساع الفجوة؛ فالمؤسسات لا تزال تقيّم جاهزيتها بمنظور بشري، بينما يفحصها الخصوم باستخدام نماذج تعمل بسرعة الآلة وعلى نطاقها. قد تعتقد المؤسسات أنها آمنة استنادًا إلى المقاييس الأمنية التقليدية. لكن محدودية الرؤية قد تخفي مستوى مرتفعًا من التعرض للمخاطر، لا يتضح إلا عند تقييم المؤسسة من منظور مهاجم يعتمد على الذكاء الاصطناعي.
ومع ظهور الهجمات القائمة على الوكلاء، لم يعد الأهم مجرد معرفة الثغرات الموجودة، بل فهم كيفية إدراك الأنظمة التي تعمل بذكاء الآلة لهذه الثغرات. تستطيع نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة ما يلي:
هذا ليس مجرد احتمال نظري. فالمهاجمون يستخدمون هذه القدرات بالفعل.
وحتى تظل المؤسسات في موقع متقدم، عليها اعتماد تقييمات أمنية صُممت لمواكبة هذا الواقع الجديد.
يُعد تقييم AI Cyber Resilience الجديد من IBM، والمخصص لمواجهة تهديدات نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مثالًا على الاتجاه الذي يمضي نحوه القطاع. ويعكس تركيزه على الرؤية المتعمقة، وأوجه التعرض المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وترتيب إجراءات التخفيف حسب الأولوية، والقياس الكمي لمخاطر الأعمال، تحولًا أوسع في النهج الأمني.
لا يقتصر الهدف على قياس المخاطر في صورة ثابتة، بل يشمل قياسها كميًا بصورة مستمرة من منظور خصم ذاتي التشغيل، بما يوفر معارف ديناميكية عن المخاطر في الوقت الفعلي ويدعم اتخاذ قرارات تستند إلى فهم دقيق. ويعني ذلك الانتقال من التقييمات الدورية إلى الرؤية المستمرة، بحيث لا تكتفي المؤسسات بمعرفة نقاط الضعف، بل تفهم أيضًا ما يمكن استغلاله منها في اللحظة الراهنة وما يترتب على ذلك في سياق الأعمال.
وهذه هي العقلية القيادية التي تحتاج إليها المؤسسات اليوم: لم تعد الجاهزية مجرد استجابة لاحقة للمخاطر، بل أصبحت جزءًا أصيلًا من تصميم البنية المعمارية. أي الانتقال من إدارة الثغرات الأمنية إلى فهم أوجه التعرض على مستوى النظام وما تعنيه للأعمال. ومن دورات تطبيق التصحيحات الأمنية إلى مرونة تراعي قدرات الأنظمة الذكية.
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