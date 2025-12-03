إعادة التفكير في الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) في عصر الذكاء الاصطناعي: تحولات عملية لإدارة المخاطر والامتثال في الوقت الفعلي

تاريخ النشر 3 ديسمبر 2025
أربعة مكعبات مترابطة تُكمل عملية بيانات
By Amit Sharma

لطالما شكّلت الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) شبكة الأمان للمؤسسات. فهي تضمن الالتزام بالسياسات، وتوثيق المخاطر، وتسليم تقارير الامتثال في مواعيدها. لكن ذلك لم يعد كافيًا في عالم قائم على الذكاء الاصطناعي.

ومع التبني السريع لأدوات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف الأقسام، يشهد مشهد المخاطر تحولًا متسارعًا. ما كان في السابق عملية يمكن التنبؤ بها وتقوم على السياسات، أصبح اليوم تحديًا ديناميكيًا في الوقت الفعلي يتطلب سرعة أكبر، ورؤية أوضح، واستشرافًا استراتيجيًا أعمق.

يتناول هذا التحليل كيف أن الذكاء الاصطناعي لا يغيّر فقط ما تقوم به فرق الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC)، بل يعيد تشكيل طريقة عملها على نحو جذري.

لماذا لم تعد الأساليب التقليدية للحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) مجدية

لنبدأ بما هو واضح: لقد تجاوزت وتيرة التغيير قدرة الأطر الثابتة على مواكبتها.

  • العمليات المعزولة واليدوية: تعتمد الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) التقليدية بدرجة كبيرة على جداول البيانات، ورسائل البريد الإلكتروني، والأنظمة غير المترابطة. ويؤدي هذا النهج المجزأ إلى ازدواجية الجهود، وإغفال المخاطر، وبطء أوقات الاستجابة.
  • عدم القدرة على التوسع لمواكبة التعقيد: تتطور التغيرات التنظيمية، والتهديدات الإلكترونية، والعمليات العالمية بوتيرة أسرع من قدرة أنظمة الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) القديمة على إدارتها. ولا تستطيع هذه الأدوات توفير الرؤية في الوقت الفعلي أو قابلية التوسع المطلوبة في بيئة اليوم المعقدة.
  • غياب الرؤى في الوقت الفعلي والأتمتة: من دون الأتمتة والبيانات في الوقت الفعلي، تجد المؤسسات نفسها في موقف رد الفعل تجاه المخاطر بعد وقوعها. فتتباطأ صناعة القرار، وتضيع فرص منع المشكلات قبل حدوثها.

بيئة المخاطر اليوم معقدة. وتحوّل الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) القائمة على الذكاء الاصطناعي الأنظمة القديمة إلى عمليات أكثر ذكاءً وأسرع وأكثر قدرة على التنبؤ بالمخاطر والامتثال.

أكاديمية الذكاء الاصطناعي

صعود الذكاء الاصطناعي التوليدي في قطاع الأعمال

تعرّف على الصعود التاريخي للذكاء الاصطناعي التوليدي وما يعنيه بالنسبة إلى قطاع الأعمال.
انتقل إلى الحلقة

كيف يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل مشهد الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC)

1. أصبحت الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) تعمل في الوقت الفعلي

يتيح الذكاء الاصطناعي المراقبة المستمرة للمخاطر والضوابط، وينقل الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) من عمليات التدقيق الدورية إلى إشراف دائم، بما في ذلك:

  • الكشف في الوقت الفعلي عن انتهاكات السياسات
  • تنبيهات فورية عند تعطل الضوابط
  • تحديثات مؤتمتة لسجلات المخاطر مع تغير الظروف

فبدلًا من مراجعة انتهاكات ضوابط الوصول كل ربع سنة، يرصد الذكاء الاصطناعي الحالات الشاذة، مثل تصاعد الامتيازات أو نشاط تسجيل الدخول غير المعتاد، في الوقت الفعلي.

2. الذكاء الاصطناعي يتيح إدارة تنبؤية للمخاطر

يمكن لنماذج التعلم الآلي تحديد المؤشرات المبكرة للمخاطر الناشئة، حتى قبل حدوث مشكلة امتثال. وتوفر هذه النماذج مزيدًا من الحماية من خلال الأساليب التالية:

  • يمكن للنماذج التنبؤية رصد موردي الجهات الخارجية ذوي المخاطر المرتفعة
  • ويمكن للتحليلات السلوكية اكتشاف الانتهاكات المحتملة للضوابط الداخلية
  • كما يمكن لأدوات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) تفسير اللوائح الجديدة وربطها تلقائيًا بالضوابط ذات الصلة

ويحوّل هذا التحول إدارة المخاطر من نهج قائم على رد الفعل إلى نهج استباقي. فعلى سبيل المثال، تستطيع النماذج التنبؤية اكتشاف ارتفاع غير معتاد في نشاط الحسابات ذات الامتيازات، بما قد يشير إلى تهديد داخلي محتمل قبل أن يتفاقم.

3. الأتمتة تعمل على التخلص من أعمال الامتثال اليدوية

لم يعد من الضروري جمع الأدلة لعمليات التدقيق أو تحديث سجلات السياسات يدويًا.

وأصبحت الأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي قادرة الآن على ما يلي:

  • فحص المستندات ضوئيًا تلقائيًا بحثًا عن ثغرات في الامتثال
  • وإعداد تقارير تدقيق مخصصة لمختلف الجهات التنظيمية
  • وربط التغيرات التنظيمية بالضوابط والسياسات الداخلية بصورة ديناميكية

والنتيجة هي توفير كبير في الوقت، وتقليص الأخطاء البشرية، التي لا تزال من أبرز مخاطر الامتثال اليوم. فعلى سبيل المثال، يمكن للذكاء الاصطناعي فحص آلاف وثائق السياسات لتحديد البنود غير المتوافقة قبل إجراء تدقيق خارجي.

الدور الجديد لفرق الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) في عالم الذكاء الاصطناعي

ومع تولي الذكاء الاصطناعي مزيدًا من الأعمال اليدوية، يصبح لزامًا على المتخصصين في الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) تطوير أدوارهم. وفيما يلي ما تتطلبه المرحلة المقبلة:

  • التفكير الاستراتيجي: يتحول التركيز من استيفاء المتطلبات الشكلية إلى تقييم مواطن الضعف في الأعمال وإدارة التعرض للمخاطر في بيئة متقلبة.
  • المعرفة التقنية: ورغم أن قادة الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) لا يحتاجون إلى معرفة كيفية كتابة التعليمات البرمجية، فإن فهم طريقة عمل أنظمة الذكاء الاصطناعي، وكيفية تعثرها، يظل أمرًا أساسيًا للإشراف والحوكمة.
  • التعاون بين الوظائف: يجب على فرق الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) أن تعمل بشكل وثيق مع فرق الشؤون القانونية، وتكنولوجيا المعلومات، والأمن، والمنتج، والذكاء الاصطناعي، لدمج مبادئ الحوكمة في تصميم الأنظمة ونشرها.

التحدي: الذكاء الاصطناعي يحتاج هو الآخر إلى حوكمة

ومع أن الذكاء الاصطناعي يُحدث تحولًا في الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC)، فإنه يفرض أيضًا تحديات حوكمة جديدة بالكامل.

ومن بين الأسئلة التي باتت فرق الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) مطالبة بالإجابة عنها الآن:

  • من يتحمل المسؤولية عندما يتخذ نظام الذكاء الاصطناعي قراراً خاطئاً؟
  • وهل يمكن شرح القرارات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي للمدققين والجهات التنظيمية؟
  • وكيف يمكن رصد التحيز في نماذج الذكاء الاصطناعي والحد منه؟

ولمواجهة هذه التحديات، يتعين على المؤسسات تطوير أطر حوكمة خاصة بالذكاء الاصطناعي إلى جانب ممارسات الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) التقليدية. ويشمل هذا النهج ما يلي:

  • سياسات إدارة مخاطر النماذج
  • مبادئ الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي
  • معايير الشفافية وقابلية التدقيق
  • الحوكمة عبر دورة حياة الذكاء الاصطناعي

الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) كعامل تمكين لا كجهة تعوق التقدم

فالذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة مؤسسية أخرى، بل هو عامل مضاعف للقدرات. لكنه قد يتحول سريعًا إلى مصدر للمخاطر إذا غابت الحوكمة المناسبة.

أما فرق الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) التي تتبنى الذكاء الاصطناعي، باعتباره مصدرًا للمخاطر وأداة في الوقت نفسه، فتكون أكثر قدرة على التحرك بسرعة أكبر، والعمل بذكاء أعلى، وتمكين الابتكار بدلًا من إبطائه.

ومستقبل الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) لا يتمثل في فرض الضبط لذاته، بل في أن تصبح شريكًا استراتيجيًا في توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة على مستوى المؤسسة.

مؤلف

Amit Sharma

MDR - Cyber Threat Responder

الموارد

المؤسسة في عام 2030: مصممة للابتكار الدائم

اكتشِف توقعاتنا الخمسة حول العوامل التي ستحدِّد أكثر الشركات نجاحًا في 2030 - والخطوات التي يمكن للقادة اتخاذها للحصول على ميزة تعتمد على الذكاء الاصطناعي أولًا.
ليس مجرد روبوت محادثة: بناء وكلاء افتراضيين مفيدين حقًا مع الذكاء الاصطناعي

استمع لمعرفة ما إذا كان الوكلاء الافتراضيون سيحلون محل البشر عندما يصبحون أسرع وأكثر دقة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.
أطلق العنان لقوة الذكاء الاصطناعي التوليدي وحدِّث أعمالك

استكشف كيفية استخدام الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي التوليدي وتحديث التطبيقات لتعزيز الابتكار والحفاظ على القدرة التنافسية.
تحويل تجارب العملاء من الشركات إلى العملاء وبين الشركات من خلال تنفيذ الطلبات عبر قنوات متعددة

تعرف على سبب حاجة تجار التجزئة إلى فهم المخزون المتاح من أجل تلبية طلبات العملاء.
لماذا اعتمدت شركة IBM نظام OpenPages للحوكمة والمخاطر والامتثال على مستوى المؤسسة

اكتشف كيف قامت منظمة CIO في شركة IBM بتطبيق ®IBM OpenPages لتوحيد الحوكمة والمخاطر والامتثال، وتبسيط عمليات التدقيق، وتحسين الرؤية عبر وحدات الأعمال.
