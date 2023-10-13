إن مواكبة تقلبات السوق ليست مهمة سهلة. عندما تشعر بأنك تفهم التغييرات، قد تستيقظ في صباح اليوم التالي لتجد شيئاً مختلفاً تماماً. تؤدي هذه الديناميكيات المتغيرة إلى حدوث اضطرابات غير متوقعة - مثل التغيرات في مستويات الطلب - مما يؤثر على قدرتك على إدارة مخزونك بفعالية، وتلبية احتياجات عملائك، وفي النهاية على أرباحك النهائية.
في استطلاع IDC لسلسلة التوريد العالمية لعام 2022، حددوا أن "الافتقار إلى الرؤية والمرونة لتحديد التغييرات الضرورية في الوقت المناسب للاستجابة بفعالية" كان أكثر أوجه القصور إشكاليةً وعدم معالجة في إدارة سلسلة التوريد الحديثة وتحسين المخزون. تحدث التغييرات في احتياجات العملاء وطلبات العملاء أثناء قراءتك لهذا المقال، ولكن عدم وجود بيانات مرئية قد يمنعك من إدراك هذه التغييرات في الوقت المناسب للتصرف بناءً عليها.
للبقاء على اطلاع على هذه التغيرات المتكررة في الطلب، من الضروري أن تقوم المؤسسة بتقييم نموذج أعمالها وتطوير القدرة على التكيف في الوقت الفعلي. وعلى وجه التحديد، تخلق المؤسسات التي يمكنها تطبيق أنظمة إدارة المخزون الديناميكية والآلية الأكثر وعيًا وديناميكية وتلقائية بشكل مستمر ميزة تنافسية كبيرة لزيادة حصتها في السوق.
إن نقص الرؤية لكيفية تفاعل ظروف السوق المتغيرة مع مخزونك له تأثير واضح ومميز على إدارة سلسلة التوريد الخاصة بك. فهو يمنعك من ملاحظة التغيرات في الطلب عبر قنوات البيع المتعددة، ومدى ملاءمة مستويات مخزونك الحالي ومواقعه لتلبية الطلب. علاوة على ذلك، يمكن أن يكون له تأثير كبير على نماذج التجارة الإلكترونية الخاصة بك، مما يعيق قدرتك على متابعة تغييرات العرض وتأثيرها على مخزونك الإلكتروني.
غالبًا ما تتمتع فرق سلسلة التوريد برؤية لتحولات سلسلة التوريد العالمية، ولكن غالبًا ما تكون البيانات منعزلة ولا يمكن لأعضاء الفرق الأخرى الوصول إليها. ضع في اعتبارك المحللين الماليين ومديري المنتجات الذين يجب عليهم مواكبة التغيرات في أسعار المواد الخام الخاصة بهم لضمان الربحية الإجمالية وصناعة القرار المثالي. وغالباً ما يتأخر الأفراد في هذه الأدوار في الوعي بالتغييرات ولا توجد طريقة سهلة لتقييم التأثير الناتج على هوامشهم، سواءً كان إيجابياً أو سلبياً. وهذا يخلق تأثير الدومينو: إذا لم تتمكن فرق منتجاتك من الوصول إلى معلومات التسعير هذه في الوقت الفعلي، فقد تواجه فرق الإستراتيجية صعوبة في تقديم رسائل محدثة للعملاء المحتملين.
حتى لو تمكنت فرق العمل من الوصول إلى الأحداث في الوقت الفعلي، فإن قلة التدريب على البرمجة أو انعدامه يصبح جدارًا آخر يصعب تسلقه في جهودهم لإجراء تحليل البيانات. تظهر تقنيات جديدة باستمرار، لكن مستويات مهارات فريق العمل غالبًا ما تتخلف عن سرعة هذه التغييرات.
بدلاً من انتظار فرق سلسلة التوريد لإرسال التقارير التي تحتوي على البيانات التشغيلية (والتي غالباً ما تستغرق وقتاً طويلاً)، ماذا لو كان بإمكان المحللين الماليين لديك الحصول مباشرةً على رؤى لما يجري حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات تشغيلية فورية أكثر.
فكر في موقف انخفض فيه سعر المادة المستخدمة في الإنتاج بعد أن أغلقت المفاوضات مع المورد الخاص بك. لم تكن على علم بذلك لأن فرق سلسلة التوريد لا تقدم هذه المعلومات إلا في التقارير الفصلية. إذا كان بإمكانك الوصول إلى بيانات التسعير في الوقت الفعلي، يمكنك تلقي إشعار فوري بانخفاض الأسعار واتخاذ إجراء مبكر. على سبيل المثال، يمكنك إعادة التفاوض على عقد توريد للحفاظ على انخفاض تكاليف المخزون التجاري.
باستخدام IBM Event Automation، يمكن للمحلل استخدام الأحداث في الوقت الفعلي لتحديد حالات الأعمال في واجهة مستخدم لا تتطلب أي برمجة. هذا يجلب الرؤية التشغيلية إلى الواجهة؛ حتى فرق الأعمال التي ليس لديها خلفية تقنية يمكنها أن الاكتشاف عندما تدفع الشركة مبالغ زائدة عن الحد للمواد المستخدمة في الإنتاج. على سبيل المثال، يمكنك إنشاء تدفق مدفوع بالأحداث يكتشف متى انخفض سعر المورد في الوقت الفعلي بمقدار 10% عن السعر المدفوع.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للفرق إجراء تحليلات التكلفة/الأسعار في الوقت الفعلي، مما يحول هذه التغييرات إلى رؤى. يمكن الآن استخدام البيانات التي كانت معزولة في السابق لتحسين استراتيجية التسعير الخاصة بالمؤسسة، وتحسين تجربة العملاء ورضا العملاء، والتأثير إيجابًا على هوامش الربح.
في لحظة، يمكن لهؤلاء المحللين أن يحصلوا على صورة كاملة عما يحدث داخل المؤسسة، وهو أمر لم يكن ليحدث بدون الوصول البسيط إلى البيانات في الوقت الفعلي. يمكن أن يوفر مقاييس مهمة ورؤى العملاء، ويرسم صورة قوية لرحلة العميل، ويساعد المحللين على البقاء على اطلاع على ديناميكيات السوق المتغيرة، على سبيل المثال لا الحصر.
المعرفة قوة، ولكن يجب استخدامها لصالحك وبسرعة أكبر من أي وقت مضى. يتطلب اقتصادنا الرقمي السرعة: الاستفادة من المعلومات الصحيحة في الوقت المناسب. عدم القدرة على التصرف بسرعة قد يؤدي إلى فقدان الإيرادات، وفقدان الفرص، وتدمير علاقات العملاء.
يتطلب الاقتصاد الحالي منا أن نركز على ما يحدث في أعمالنا في الوقت الحالي. تأتي اللحظة الحالية مع الفرص، والتي غالبًا ما تضيع للأسف في كم البيانات التي تولدها المؤسسة. إن الاضطرابات الاقتصادية غير المتوقعة، وتغير اتجاهات السوق، وسلوك العملاء المتغير بسرعة، كلها عوامل قد تؤثر بشكل كبير على مبادرات عملك - ما لم تتمكن من البقاء على اطلاع عليها. بالإضافة إلى ذلك، أدت مبادرات التحول الرقمي إلى انتشار التطبيقات وخلق صوامع بيانات.
لقد أدى عالمنا الذي يزداد رقمنة إلى ارتفاع توقعات العملاء بشكل كبير؛ فعملاؤنا يعرفون ما يريدون، ويريدونه الآن. لتلبية هذه التوقعات، من المهم وضع هذه المعلومات في أيدي من يحتاجها، مثل فرق البحث وتحليلات السوق، التي يمكنها الاستفادة من البيانات في اللحظة لبناء مؤسسة تركز على العميل حقاً.
تم تصميم IBM Event Automation لمساعدة المؤسسات والأطراف المعنية على أن يصبحوا على وعي مستمر من خلال جعل فعاليات الأعمال متاحة مباشرة لمن يحتاج إلى استخدامها. يمكن أن يسمح لك بتمكين المستخدمين من جميع مجالات عملك من تحديد المواقف والتصرف فيها في الوقت الراهن، مما يساعدهم على تجنب الضياع في الخوارزميات أو التعليمات البرمجية الثقيلة أو مصادر البيانات المتباينة. اعرض هذا الفيديو لمشاهدته أثناء العمل.
ساعد أعمالك على إنشاء مهام سير عمل مؤتمتة تتكيف وتستجيب لديناميكيات السوق المتغيرة في الوقت الفعلي. اتخذ إجراءً الآن وتعرف على المزيد حول IBM Event Automation للتعمق أكثر في كيفية تمكين محللي الأعمال من العمل بسهولة مع الأحداث وتوليد رؤى لزيادة الرؤية والكفاءة التشغيلية.
