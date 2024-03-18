مزايا مصادر الطاقة المتجددة واسعة النطاق، وبعضها أكثر وضوحًا من البعض الآخر.

إمداد لا ينضب

واحدة من الفوائد الرئيسية لمصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح والمياه هي أنها لن تنفد أبدًا. وعلى النقيض من ذلك، فإن الموارد غير المتجددة ليست محدودة فحسب، بل تكلف أكثر مع انخفاض توافرها وتتطلب أساليب استخراج أكثر تطرفًا مع تأثيرات بيئية أكبر.

توليد الطاقة الخالية من الكربون

هدف التحول إلى الطاقة النظيفة هو إزالة الكربون. وصلت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى 11.2 جيجا طن في عام 2022 من النفط وحده، في حين أن توليد الطاقة المتجددة لا ينبعث منه سوى انبعاثات كربونية قليلة أو معدومة لتشغيل المنازل والسيارات والشركات.

بيئة أنظف وأكثر صحة

يطلق حرق الوقود الأحفوري، مثل الفحم، ملوثات محمولة في الهواء مثل أكسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكبريت، في حين أن تعدين هذه الموارد يمكن أن يؤدي إلى تلوث المياه والإضرار بموائل الحيوانات. يمكن أن يؤدي استخدام الطاقة المتجددة بدلاً من الوقود الأحفوري إلى تقليل هذه الملوثات والمساعدة في تخفيف المخاطر على صحة الإنسان والبيئات الطبيعية.

استقلالية الطاقة

توفر الطاقة المتجددة أمناً أقوى للطاقة من خلال إتاحة فرص جديدة لإنتاج الطاقة محلياً، وبالتالي تقليل الاعتماد على إمدادات الطاقة من مصادر خارجية. على سبيل المثال، منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، سعت الدول الأوروبية إلى تقليل وارداتها من النفط والغاز الروسي. في عام 2023، ارتفع إنتاج الطاقة المتجددة المحلي في أوروبا ليشكل رقماً قياسياً بنسبة 44% من مزيج الكهرباء في الاتحاد الأوروبي بينما انخفضت الواردات من روسيا، مما ساعد على بناء شبكة كهرباء أكثر استقراراً ومرونة.

صيانة أقل

بالنسبة لأنواع معينة من مصادر الطاقة المتجددة، تكون تكاليف الصيانة والصيانة للبنية التحتية الخاصة بها ضئيلة للغاية. فالأنظمة الشمسية الكهروضوئية، على سبيل المثال، لا تحتوي عموماً على أجزاء متحركة ويمكن أن تدوم 25 عاماً أو أكثر مع القليل من الصيانة. وعادةً ما تكون محطات الطاقة الكهرومائية تتمتع بتكاليف تشغيل منخفضة وتتطلب القليل من الصيانة أيضًا، مع معدات طويلة الأمد يمكن أن تظل تعمل لعقود.

طاقة بأسعار معقولة

عندما يتعلق الأمر بالتكاليف، فإن مصادر الطاقة المتجددة كانت تقارن بشكل غير مواتٍ بالوقود الأحفوري. ولكن مع ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري، برزت الطاقة المتجددة كخيار للطاقة البديلة بأسعار معقولة. وتشير التقديرات إلى أن 96% من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الجديدة على نطاق المرافق كانت تكاليف توليدها أقل من محطات الطاقة الجديدة العاملة بالفحم والغاز الطبيعي. مع دمج المزيد من مصادر الطاقة المتجددة في شبكات الطاقة، تقوم الشركات أيضًا بتنفيذ برامج إدارة الطاقة لتحسين استخدام الطاقة وتقليل تكاليف الطاقة الإجمالية.

خلق فرص العمل

في حين شهدت كل من صناعات الطاقة النظيفة والوقود الأحفوري نموًا في الوظائف في السنوات الأخيرة، إلا أن النمو كان أسرع بشكل ملحوظ في الصناعات الأولى. ونتيجة لذلك، تمثل وظائف الطاقة النظيفة الآن أكثر من نصف الوظائف في قطاع الطاقة العالمي البالغ عددها 67 مليون وظيفة. هذا النمو يغذي الطلب على عمال إضافيين وإعادة تدريب عمال الوقود الأحفوري الحاليين للانتقال إلى صناعة الطاقة المتجددة.