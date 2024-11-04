في السابق، لعب التخطيط والتحليل المالي دورًا محوريًا في عملية صنع القرار في الشركات من خلال تحليل البيانات التاريخية ووضع التوقعات ومواءمة الخطط المالية مع الأهداف طويلة الأجل. ولقد كان مسؤولاً في المقام الأول عن إدارة التقارير المالية وضمان انضباط الميزانية، حيث كان بمثابة العمود الفقري للصحة الاقتصادية في العديد من المنظمات.

ومع ذلك، فقد تغيرت الطلبات المفروضة على وظيفة التخطيط والتحليل المالي. تعمل الشركات في بيئة أكثر تقلباً، حيث تُعد رشاقة الحركة واستراتيجيات التفكير المستقبلي أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق النجاح. وهذا يعني أن التخطيط والتحليل المالي لم يعد قادراً على التركيز فقط على الأداء التاريخي السابق. بدلاً من ذلك، يجب أن تتطور إلى وظيفة استباقية تساعد في تشكيل الاستراتيجية الأوسع.

هناك العديد من العوامل التي تدفع هذا التحول، بما في ذلك: