إعادة تصور التخطيط والتحليل المالي: التنقل في الحاجة إلى التحول ومشهد التخطيط والتحليل المالي الجديد

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Artificial Intelligence Business automation

4 نوفمبر 2024

قراءة لمدة دقيقتين

المؤلفين

Deepak Joshi

Finance and Supply Chain Transformation Leader, IBM Consulting

تتطور بيئة الأعمال التجارية بسرعة، ولم يعد التخطيط والتحليل المالي التقليدي (FP&A) كافياً. وبعد أن كان يُنظر إلى التخطيط والتحليل المالي في المقام الأول على أنه حارس للسلامة المالية من خلال تعيين الميزانية والتوقع، فإنه الآن يواجه تحدي التكيف مع التطورات التكنولوجية والتقلبات الجيوسياسية والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات المتزايدة. إن الحاجة إلى التحول ملحة وضرورية في مجال التخطيط والتحليل المالي لمساعدة الخبراء الماليين على خوض غمار رياح التغيير هذه.

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تجاوز الدور التقليدي للتخطيط والتحليل المالي

في السابق، لعب التخطيط والتحليل المالي دورًا محوريًا في عملية صنع القرار في الشركات من خلال تحليل البيانات التاريخية ووضع التوقعات ومواءمة الخطط المالية مع الأهداف طويلة الأجل. ولقد كان مسؤولاً في المقام الأول عن إدارة التقارير المالية وضمان انضباط الميزانية، حيث كان بمثابة العمود الفقري للصحة الاقتصادية في العديد من المنظمات.

ومع ذلك، فقد تغيرت الطلبات المفروضة على وظيفة التخطيط والتحليل المالي. تعمل الشركات في بيئة أكثر تقلباً، حيث تُعد رشاقة الحركة واستراتيجيات التفكير المستقبلي أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق النجاح. وهذا يعني أن التخطيط والتحليل المالي لم يعد قادراً على التركيز فقط على الأداء التاريخي السابق. بدلاً من ذلك، يجب أن تتطور إلى وظيفة استباقية تساعد في تشكيل الاستراتيجية الأوسع.

هناك العديد من العوامل التي تدفع هذا التحول، بما في ذلك:

  • التطورات التكنولوجية: أصبح الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (ML) والذكاء الاصطناعي التوليدي جزءًا لا يتجزأ من تخطيط الأعمال. تُمكّن هذه التقنيات فرق التخطيط والتحليل المالي من التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية ونمذجة السيناريوهات والتوصية بالإجراءات الاستراتيجية - مما يحول التركيز من الإدراك المتأخر إلى الاستشراف.
  • التقلبات الجيوسياسية وتقلبات السوق: نظرًا لأن الشركات تتنقل في مشهد عالمي غير مستقر بشكل متزايد، يجب على التخطيط والتحليل المالي توفير رؤى استراتيجية تساعد المؤسسات على الاستجابة السريعة للضغوط الخارجية.
  • الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والاستدامة: لم تعد القضايا البيئية والاجتماعية وقضايا الحوكمة من الاهتمامات الهامشية. بل إنها أساسية لنمو الأعمال وتحقيق الاستدامة. يلعب التخطيط والتحليل المالي الآن دوراً في تقييم الاستراتيجية في مقابل الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
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المجالات الرئيسية للتحول

إن التحول في التخطيط والتحليل المالي ليس ضروريًا فحسب؛ بل هو ضرورة استراتيجية. من خلال تبني تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي والأتمتة والتعاون متعدد الوظائف، يمكن أن يتطور التخطيط والتحليل المالي من دور تفاعلي يقوم على تحليل الأرقام إلى شريك استراتيجي يدفع الأعمال إلى الأمام. وتشمل مجالات التحول الرئيسية ما يلي:

  • التكامل الاستراتيجي: التخطيط والتحليل المالي هو الآن محفز لتخطيط الأعمال المتكاملة (IBP). وهذا يعني تحطيم الانعزالية وتعزيز التعاون بين الأقسام للمساعدة على ضمان توافق الأهداف المالية بشكل وثيق مع الأهداف التشغيلية والاستراتيجية. الأسلوب الرشيق، على سبيل المثال، يخلق نماذج تشغيل ديناميكية ومرنة يمكنها التكيف بسرعة مع التحديات والفرص الجديدة.
  • تحسين عملية اتخاذ القرار: من خلال دمج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي التوليدي، يمكن للتخطيط والتحليل المالي تحقيق أكثر من مجرد التحليلات. تسمح هذه التقنيات للمؤسسات بتوقع الاتجاهات وسيناريوهات النماذج المختلفة والتوصية بالإجراءات الاستراتيجية، مما يساعد الشركات على اتخاذ قرارات مستنيرة في الوقت الفعلي.
  • التميز التشغيلي: تعمل الأتمتة ومعالجة البيانات في الوقت الفعلي على تحويل الكفاءة التشغيلية داخل التخطيط والتحليل المالي. يمكن الآن أتمتة المهام الروتينية، مما يسمح لفرق التخطيط والتحليل المالي بالتركيز على العمل الاستراتيجي عالي القيمة. وهذا يقلل من وقت دورة التخطيط المالي ويزيد من دقة وملاءمة التوقعات.
  • إدارة المخاطر والامتثال: بالإضافة إلى تحديد فرص النمو، فإن التخطيط والتحليل المالي مسؤول الآن عن إدارة المخاطر. يعد تحديد المخاطر الاستباقية والتخفيف من حدتها، لا سيما فيما يتعلق بالامتثال المالي والتنظيمي، أمرًا بالغ الأهمية لحماية المؤسسة.
  • الاستدامة والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات: يتيح تضمين الاستدامة في التخطيط والتحليل المالي لقادة الأعمال إمكانية تقييم الاستراتيجيات المالية من منظور الممارسات المستدامة. تعد مقاييس الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات محركات حاسمة بشكل متزايد لاستراتيجية الأعمال، ويساعد دمجها في التخطيط المالي على ضمان التوافق مع أهداف النمو والاستدامة طويلة الأجل.

المشهد الجديد للتخطيط والتحليل المالي

يتميز مشهد التخطيط والتحليل المالي المتطور باستمرار بالتحول نحو تخطيط الأعمال المتكاملة (IBP). لم يعد من الممكن تنفيذ التخطيط الفعال واتخاذ القرارات بمعزل عن الوظيفة المالية. وبدلاً من ذلك، يجب على القادة إعطاء الأولوية للنظرة الشمولية التي تدمج الأهداف المالية مع القدرات التشغيلية والأهداف الاستراتيجية في المؤسسة بأكملها.

يتمتع التخطيط والتحليل المالي بوضع فريد لقيادة هذا التحول من خلال تعزيز التعاون متعدد الوظائف. من خلال تحطيم انعزال البيانات وتشجيع الشفافية، يمكّن التخطيط والتحليل المالي الإدارات المختلفة من العمل معًا لتحقيق أهداف العمل المشتركة. ويذهب تطبيق التخطيط والتحليل الموسع (xP&A) إلى أبعد من ذلك، حيث يدمج التخطيط التشغيلي والمالي في جميع أنحاء المؤسسة. تساعد هذه المواءمة مجموعة على التكيف بسرعة مع تغيرات السوق والاستفادة من الفرص الجديدة.

لا يتطلب تحقيق هذا المستوى من التكامل العقلية الصحيحة فحسب، بل يتطلب أيضاً التقنية المناسبة. يعد الاستثمار في العمود الفقري الرقمي، مثل IBM Planning Analytics، أمرًا بالغ الأهمية لتمكين التعاون في الوقت الفعلي وتوفير مجموعة موحدة من المقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسية عبر الإدارات. إن تحويل التخطيط والتحليل المالي ليس ترفًا؛ بل هو ضرورة في عالم اليوم الذي يتسم بسرعة الإيقاع وعدم القدرة على التنبؤ. من خلال التقنية الجديدة والتعاون متعدد الوظائف، يمكن أن يتطور التخطيط والتحليل المالي ليصبح شريك الأعمال الذي يقود النجاح على المدى الطويل.

ومع تبلور مشهد التخطيط والتحليل المالي الجديد، يجب على المؤسسات أن تتبنى هذه التغييرات لتحافظ على قدرتها التنافسية، ومرونتها بالأسلوب الرشيق، وجاهزيتها للمستقبل. لم يعد التخطيط والتحليل المالي مجرد تحليل للأرقام. يتعلق الأمر بتوجيه الأعمال إلى الأمام من خلال اتخاذ قرارات مستنيرة والتخطيط المتكامل والاستخدام الاستراتيجي للتقنيات الرقمية.

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