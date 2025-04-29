Matthew Finio: قبل أن ننتقل إلى ما إذا كان التخزين اللانهائي رائع أم مروع، هل يمكنك أن تشرح لنا كيف وصلنا إلى هنا؟



Miha Kralj: نعم. لقد تطورت الطريقة التي نفكر بها فيما يتعلق بالتخزين مع مرور الوقت. في الماضي، كانت متدرجة، طبقة تلو الأخرى. كل طبقة لها غرض مختلف وتكلفة مختلفة واعتبارات مختلفة. كان لدينا وحدة تخزين فائقة السرعة قريبة جدًا من وحدة المعالجة المركزية ويسهل الوصول إليها، ولكنها لم تكن متوفرة إلا بكميات صغيرة لأنها كانت باهظة الثمن. وبعد ذلك كان لديك مساحة تخزين قريبة على محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة. بعد ذلك، كان لديك محركات الأقراص التقليدية الأبطأ، وهكذا دواليك، وصولًا إلى الأرشفة البطيئة جدًا.

وبعد ذلك انتقلنا إلى أساليب أكثر حداثة وسهولة في الوصول إليها. فكر في الأقراص المضغوطة وأقراص DVD. كل البيانات التي كنا نحرقها بسعادة على تلك الأقراص الفضية قبل عقد من الزمن؟ لم يعد أي من ذلك متاحًا بعد الآن. لا شيء من ذلك قابل للقراءة. لقد حدث تعفن رقمي، واختفت البيانات.

ولكن الآن، مع التخزين المناسب، وخاصةً التخزين القائم على السحابة، لدينا افتراض أن التخزين لا نهائي ورخيص للغاية وسنتمكن من الوصول إلى بياناتنا إلى الأبد. اليوم، نادرًا ما يتم النظر في ما هو مكلف وما هو سريع وما هو بطيء وما هو رخيص. يشبه التخزين نقطة نهاية الخدمة، وهو مكان ترمي فيه بياناتك وتتوقع بنسبة 100% أن تكون متينة، أليس كذلك؟ لن تختفي أبداً.

لقد انتقلنا من عصر الندرة—حيث كان علينا أن نحسب مقدار التخزين الذي يتطلبه رمز ما أو البيانات المطلوبة—إلى عصر الوفرة، حيث لا نحتاج أبدًا إلى التفكير فيما يجب تخزينه أو حذفه. لم يعد أحد مقتصداً بعد الآن.