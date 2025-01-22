يتمتع الذكاء الاصطناعي التوليدي (gen AI) بإمكانات إنتاجية كبيرة للمؤسسات. ومع ذلك، عند استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي، ليس الحجم الأكبر هو الأفضل دائمًا. هناك مشكلتان رئيسيتان في النماذج اللغوية الكبيرة تمنعان اعتمادها في المؤسسات.

أولاً، العديد من النماذج اللغوية الكبيرة هي نماذج عامة الغرض، ما يحد من قيمتها. نماذج الشركات "العادية" غير فعالة لأنه لا توجد شركات يمكن وصفها بأنها "عادية". يجب بناء نماذج الذكاء الاصطناعي الفعالة وضبطها ونشرها وفقًا لاحتياجات المؤسسة المحددة.

ثانيًا، العديد من النماذج اللغوية الكبيرة المملوكة للشركات هي "صناديق سوداء" — نماذج مغلقة لا يمكن إلا للشركة المالكة لها رؤية مكوناتها — تفتقر إلى شفافية البيانات وتعيق ضبطها مع بيانات المؤسسة، حيث تكمن القيمة الحقيقية للذكاء الاصطناعي. وهذا يترك الشركات مسؤولة عن أداء النموذج من دون أي رؤية أو سيطرة.

تحول هذه المشكلات دون الثقة في سلامة النموذج وفهمها. ومن دون الاختيار الفعال لحلول الذكاء الاصطناعي التوليدي لتلبية المتطلبات الصناعية والقانونية والتنظيمية، لا يمكن للشركات الاستفادة استفادة كاملة من قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي.