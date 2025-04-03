ويرتبط الانتقال إلى التطبيقات الموزّعة بتحدّي الحفاظ على إطار اتصال آمن وعالي الأداء وسلس بين هذه الخدمات المُصغَّرة الموزّعة. فيما يلي بعض الجوانب الأساسية التي يجب أخذها في الحسبان:

· تعقيد الشبكات للمطورين: يجب على المطوّرين إعداد التكوينات يدويًا وطلب تدخّل فرق تشغيل الشبكات لضبط طريقة تواصل الخدمات المُصغَّرة، أو الاعتماد على ملفات إعداد ثابتة بلغة Yet Another Markup Language (YAML).هذه التكوينات ليست ضمن صميم خبرتهم وتصبح مرهقة مع توسّع التطبيقات وتغيّرها.

· فرق التطوير والعمليات المعزولة: لا تزال المؤسسات التقليدية تعمل في عزلة، حيث تعمل فرق التطبيقات وفرق البنية التحتية كلٌّ على حدة. يتسبب هذا الاختلال في حدوث تأخيرات في نشر التطبيقات وتحديثاتها.

· شبكات محيطية قديمة غير مصمَّمة لحاوية Kubernetes: صُمِّمت جدران الحماية والموجِّهات لشبكات ثابتة، لا لمجموعات Kubernetes الديناميكية.يتطلّب أي تغيير في عنوان IP الخاص بالتطبيق نتيجة التوسّع إلى السحابة أو الترحيل إدخال تحديثات يدويًا، مما يسبّب فترات تعطل ويزيد من المخاطر الأمنية.

· الثغرات الأمنية في البيئات الموزعة: غالبا ما يكون تأمين الاتصالات بين التطبيقات أمرًا ثانويًا. وإذا حصل تطبيق مخترَق واحد على إمكانية الوصول، يمكنه نشر التهديدات الأمنية في النظام بأكمله.

· تحديات ترحيل التطبيقات وقابلية النقل: المشكلة ليست في نقل التطبيقات بين السحابات، بل في الحفاظ على اتصال سلس أثناء القيام بذلك. وتحتاج الشبكات التقليدية إلى قدر كبير من إعادة التهيئة عند انتقال التطبيقات بين السحابات، وهو ما يبطئ وتيرة الابتكار.